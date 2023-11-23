Как быстро почистить духовку

Делимся действенными способами очистить духовой шкаф, которыми пользовались еще наши предки.







Для многих из нас очистка духового шкафа является одним из самых неприятных пунктов уборки дома. Но это все равно необходимо сделать ради чистоты в жилище и безопасного потребления пищи.

Химические средства для уборки, в таком случае, эффективны, но не всегда справляются со сложными загрязнениями. И, к сожалению, они до сих пор уступают «народным» методам очистки духового шкафа. Рассказываем о тех из них, которые стали популярны еще веками назад, и до сих пор не теряют позиций.



Пищевая сода

Лимонная смесь

Как чистить решетчатый противень?

Советы по очистке духовки:

Сода является одним из самых эффективных средств для очистки практически любых поверхностей. Чтобы очистить духовку, придерживайтесь следующих шагов:Смешайте 125 мл соды (½ стакана) с водой до пастообразной консистенции. Распределите пасту по духовке, избегая нагревательных элементов, и оставьте на ночь.Поскольку эта паста не содержит мыльного раствора, вам будет не так трудно убрать ее с духовки. Так что возьмите влажную тряпку и протрите все места, в которых находится средство.Эту же смесь можно использовать для очистки внешней стороны дверцы духовки, оставив пасту на полчаса.Лимонный сок творит настоящее чудо с застоявшимися пятнами. Чтобы очистить духовой шкаф с помощью лимона, соблюдайте последовательность:Заполните водой глубокую тарелку и выжмите в нее сок двух или трех лимонов, в зависимости от степени загрязнения и размера духовки.Поставьте тарелку в духовой шкаф и включите его на 30 минут. Когда духовка остынет, протрите грязь влажной тряпкой.Иногда этот противень настолько загрязнен, что очищать его приходится несколько часов. Однако есть способ покончить с грязью без усилий:Залейте горячую воду в таз с водой и добавьте в нее капсулу для посудомоечной машины или налейте стандартное количество средства для мытья посуды.Поместите противень на ночь, а после ополосните чистой водой.Используйте непригодную зубную щетку, зубочистку или ватную палочку для труднодоступных мест.Прогрейте духовку 10 минут перед тем, как приступать к ее очистке — это поможет грязи размягчиться.Не забудьте открыть окно, особенно, если вы используете химические средства для уборки.Снимите дверцу духовки для более эффективного очищения. Хотя, в таком случае, вам, вероятно, понадобится помощь другого человека и заводская инструкция к духовому шкафу.Кристина Калугина