Самые блестящие дизайнерские идеи, или Как выглядят идеальные вещи

Ремесло или искусство?

Использование природы, чтобы затенить дорожку. Херес-де-ла-Фронтера, Кадис, Испания. Фото: i.imgur.com

Мемориал Первой мировой войны в Вакратоте, Венгрия. Фото: reddit.com

Норвежский ресторан под водой, наполовину погружённый в море. Фото: snohetta.com

Игральные карты. Фото: artiphany.com

Баскетбольная площадка Pigalle, разработанная Ill Studio и Nike. Фото: reddit.com

Человек — существо не просто разумное, но и весьма изобретательное

Жилой дом в Турине. Он вмещает 150 деревьев. Фото: reddit.com

Готический викторианский дом, построенный в 1888 году в Аркате, Калифорния. Фото: reddit.com

Чемодан, способный измерить собственный вес. Фото: reddit.com

Встроенная система организации кабелей на телевизоре. Фото: reddit.com

Социальная реклама ремней безопасности, Канада. Фото: reddit.com

Дизайн — это всегда эксперимент, иногда удачный, иногда не очень

Совершенной красоты лестница. Фото: reddit.com

Гигантское железное дерево, встроенное в здание Минсельхоза России. Фото: reddit.com

Горлышко бутылки находится под углом для лёгкого наполнения и питья. Фото: reddit.com

Мнение эксперта

Отели Igloo в Лапландии, Финляндия. Фото: reddit.com

Готическая архитектура дома юриста (особняк Кельха) в Санкт-Петербурге, Россия. Фото: reddit.com