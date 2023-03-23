Самые блестящие дизайнерские идеи, или Как выглядят идеальные вещи

Дизайн — это искусство? Кто-то скажет да, кто-то нет. Истина, как известно, всегда где-то посередине. Чаще всего на просторах Интернета можно найти материалы о некачественном дизайне. Изображения дизайнерских провалов невероятно веселят, конечно, но не стоит забывать об обратной стороне вопроса. В качестве баланса обратите внимание на работу настоящих профессионалов. Есть в мире специалисты, которые не просто выше на голову, а опережают своих незадачливых конкурентов на несколько световых лет. Они смогли создать не просто красоту, а идеальную красоту, само совершенство.
Ремесло или искусство?
Использование природы, чтобы затенить дорожку. Херес-де-ла-Фронтера, Кадис, Испания. Фото: i.imgur.com
Чаще всего дизайн считают обычным ремеслом. Но так ли это? Искусство и дизайн — это два неразрывно связанных между собой понятия. К сожалению, часто роль последнего сильно недооценивают. Люди понимают его значение, как некое украшательство, временами весьма излишнее. Естественно, что при этом никто не считает дизайнера истинным творцом, так, всего лишь декоратор.
Мемориал Первой мировой войны в Вакратоте, Венгрия. Фото: reddit.com
Норвежский ресторан под водой, наполовину погружённый в море. Фото: snohetta.com
Можно к этой профессии относиться по-разному, но подобное мнение в корне ошибочно. Дизайн - это невероятно важная форма человеческого творчества. Он ведь призван удовлетворять очень многие настоящие человеческие потребности. Иногда это удобство и комфорт, функциональность и экономия. Часто же бывает такое, что идея, заложенная в объекте, настолько ультрасовременная и новаторская, что опережает своё время. Некоторые, созданные дизайнерами вещи, предугадывают будущие тенденции.
Игральные карты. Фото: artiphany.com
Баскетбольная площадка Pigalle, разработанная Ill Studio и Nike. Фото: reddit.com
Имена многих архитекторов и дизайнеров навсегда оказались вписаны в историю искусства золотыми буквами. Они смогли не просто внести свой вклад в развитие дизайна, но и подарили миру множество полезных вещей. Многие из них заставляют относиться к этой профессии более серьёзно и уважительно. В конце концов, не каждый дизайнер - некомпетентный специалист с видением трёхлетнего ребёнка. Некоторые из них достигли в своём ремесле уровня подлинного совершенства, заслужив для него звание искусства.
Человек — существо не просто разумное, но и весьма изобретательное
Жилой дом в Турине. Он вмещает 150 деревьев. Фото: reddit.com
Готический викторианский дом, построенный в 1888 году в Аркате, Калифорния. Фото: reddit.com
На необъятных просторах мировой паутины есть субреддит, в котором представлены только высококачественные изображения самых интересных дизайнов. В их числе архитектурный, графический, промышленный, мебельный и многие другие. От ресторана, наполовину погружённого в море, до чемодана, который может измерить собственный вес. Человеческая изобретательность на грани фантастики.
Чемодан, способный измерить собственный вес. Фото: reddit.com
Встроенная система организации кабелей на телевизоре. Фото: reddit.com
Обычные пользователи всегда видят и соответственно оценивают лишь конечный результат, готовый продукт. Люди часто забывают, что для создания оного нужно хорошо потрудиться. Специалист в этой сфере, Николь Филлипс, имеет почти два десятка лет опыта работы за плечами. Она специализируется на разработке логотипов, брендов, дизайне упаковки для производителей продуктов питания, напитков, косметики, здоровье и дизайне интерьера. В каждом проекте её работа уникальна и никогда не бывает линейной.
Социальная реклама ремней безопасности, Канада. Фото: reddit.com
Дизайн — это всегда эксперимент, иногда удачный, иногда не очень
Творческий поиск — весьма сложный и трудоёмкий процесс. Результат его часто непредсказуем. Случается так потому, что у творчества нет чёткого рецепта. Нет каких-либо правил и рамок, соблюдая которые можно получить определённый результат. В творчестве главное — это идея. Если она удачная, то и результат скорее всего будет прекрасным. Конечно, любую, даже абсолютно великолепную задумку можно испортить неудачным исполнением. Но это скорее исключение, чем правило.
Совершенной красоты лестница. Фото: reddit.com
Гигантское железное дерево, встроенное в здание Минсельхоза России. Фото: reddit.com
«Процесс проектирования требует исследований, экспериментов и даже немного психологии», - говорит Николь Филлипс. «Когда я чувствую разочарование в процессе, я напоминаю себе сделать шаг назад, порелаксировать и поиграть. Именно эти моменты игры и экспериментов обычно дают наилучшие результаты. Эти долгие иногда часы исследований помогают заложить фундамент для конечного результата. Мои клиенты не платят мне за моё время, они платят мне за мой опыт. Если я могу завершить процесс проектирования за 5 часов, а не за 5 недель, это признак моего многолетнего опыта и знаний. И только это ценно».
Горлышко бутылки находится под углом для лёгкого наполнения и питья. Фото: reddit.com
Мнение эксперта
Многие оценивают тот или иной дизайн сквозь призму мнения эксперта в этом вопросе, Дитера Рамса. Его «10 заповедей» дизайна являются признанным эталоном качества исполнения. По словам Рамса, хороший дизайн всегда новаторский. Он делает объект полезным, эстетичным, понятным, ненавязчивым, честным, долговечным. Он должен быть продуман до мельчайших деталей, экологически безопасен и минимально украшен, насколько это возможно. Николь Филлипс полностью согласна с немецкой легендой дизайна.
Отели Igloo в Лапландии, Финляндия. Фото: reddit.com
Готическая архитектура дома юриста (особняк Кельха) в Санкт-Петербурге, Россия. Фото: reddit.com
«Хороший дизайн включает в себя идеальный баланс функции, формы и удовольствия», - сказала Николь. «Человек не должен прилагать излишних усилий для того, чтобы получить от объекта то, что ему нужно. Хороший дизайн - это не просто эстетика. Он должен помогать людям, облегчать жизнь и немного раздвигать границы. Хороший дизайн решает проблемы, а не создаёт их». Это звучит просто, но это очень важно.
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