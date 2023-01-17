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Почему мы, люди, не умираем сразу после секса

Люди не умирают сразу после секса, так как мы — итеропарны, и это отличная новость, потому что другие варианты означают немедленную смерть после спаривания. Итеропарные животные могут давать потомство несколько раз в течение всей своей жизни.

Почему мы, люди, не умираем сразу после секса

Семельпарные существа имеют всего один шанс для спаривания, а затем сразу умирают. Наиболее известный пример — нерест лосося: рыбы плывут против течения, уворачиваются от медведей и рыбаков для того, чтобы спариться там же, где и родились, а потом умереть.

При этом семельпария для животных неестественна, так как требует огромного расхода энергии за раз и заставляет игнорировать даже самые основные потребности ради спаривания и производства потомства, которое сможет постоять за себя. Удивительно, что такие животные вообще есть.

И хорошо, что это не мы.

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