Почему мы, люди, не умираем сразу после секса

Люди не умирают сразу после секса, так как мы — итеропарны, и это отличная новость, потому что другие варианты означают немедленную смерть после спаривания. Итеропарные животные могут давать потомство несколько раз в течение всей своей жизни.







Семельпарные существа имеют всего один шанс для спаривания, а затем сразу умирают. Наиболее известный пример — нерест лосося: рыбы плывут против течения, уворачиваются от медведей и рыбаков для того, чтобы спариться там же, где и родились, а потом умереть.



При этом семельпария для животных неестественна, так как требует огромного расхода энергии за раз и заставляет игнорировать даже самые основные потребности ради спаривания и производства потомства, которое сможет постоять за себя. Удивительно, что такие животные вообще есть.



И хорошо, что это не мы.



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram