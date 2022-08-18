Мини-череночник для гортензий

Существует несколько способов размножения гортензии. Один из самых простых и эффективных — черенкование в пластиковом ящике. Используя этот метод, легко получить большое количество крепких здоровых черенков, из которых вырастут большие красивые кусты гортензии.



Обмотайте пластиковый ящик несколькими слоями пищевой пленки, дно ящика обматывать не нужно.

Поставьте в ящик кассету с ячейками и наполните ее питательным грунтом. В качестве субстрата используйте смесь нейтрального торфа с перлитом и небольшое количество вермикулита.







Подготовьте черенок с двумя междоузлиями. Нижней срез должен быть под углом 45 градусов, листочки следует обрезать на половину.







Подготовленный черенок обработайте порошком корневина и поместите в хорошо увлажненный грунт.







Накройте ящик несколькими слоями пищевой пленки для создания парникового эффекта и поставьте его в тень.







Примерно через 20 дней начнет активно развиваться корневая система гортензий.







Простой способ черенкования гортензий в ящиках позволит быстро получить большое количество посадочного материала.

Подробно о простом и быстром способе черенкования гортензий можно посмотреть на видео:



