Как правильно организовать пространство в морозильной камере

Делимся простым способом организовать пространство в морозильной камере, который избавит вас от всех проблем.







Летом 2024 года в социальных сетях появился новый тренд — организация пространства в холодильной и морозильной камере. Люди даже нанимают специально обученных дизайнеров, которые подбирают кувшины и корзинки для каждого вида продуктов и эстетично раскладывают их по холодильнику и морозилке.

С этим новым веянием свыкнуться пока трудно, однако нельзя не признать, что тренд скорее на пользу, чем во вред. А все потому, что забитая морозильная камера — это частая проблема (особенно по возвращении из супермаркета), которую можно решить только грамотной перестановкой продуктов.Итак, главное, что вы должны сделать, чтобы освободить пространство — это убрать всю еду из коробок. Пачки от наггетсов, пиццы, пельменей, мяса и рыбы иногда довольно громоздкие и занимают даже больше места, чем сам продукт. Поэтому стоит перераспределить содержимое коробок по полиэтиленовым пакетам.Второй пункт — это разложить еду по большим пакетам с зип-локами. Это поможет устранить хаос, когда курица лежит рядом с мороженым, и распределить все по логичным местам. Например, в одном большом пакете лежат пакеты поменьше с мясом, в другом — с замороженными овощами, в третьем — с полуфабрикатами, и так далее.Кроме того, что вы разгрузите пространство, вы еще и сделаете большой вклад в свою будущую готовку. А именно, задумайтесь, как часто вы готовите все 500 грамм куриного филе, когда вам нужно всего 250 (но вы вынуждены разморозить всю упаковку с мясом). Фасовка продуктов по пакетам избавит от этой проблемы, ведь у вас всегда будет лежать ровно столько продуктов, сколько вам нужно в данный момент.А если вы хотите полного апгрейда холодильника и морозильной камеры, советуем применить несколько лайфхаков по организации пространства. Например, обзаведитесь пластиковыми емкостями, в которых будут лежать продукты по их типу — например, в одном контейнере йогурты, в другом творог, в третьем остальные молочные продукты. Кроме того, убирайте продукты в специальные контейнеры — например, масло в масленку. К слову, что касается молока — его переливать в бутылку не стоит, ведь так вы нарушаете пастеризацию. И, конечно, размораживайте холодильник раз в год, чтобы освободит