С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 458 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    режим , который начинает своё существование с бл.дства, долго не живёт и заканчивает тоже бл.дствомОбщество «Долой с...
  • Алекс Сэм
    Без деда Калашникова даже автомат Калашникова уже апгрейдить не могут. К самому калашу вопросов нет-вещь, что 7.62 ,...Нестандартный экс...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Вот было золотое время которое ругают либерасты и те кого еще не было в те годы.Как это было: 15 ...

Как правильно организовать пространство в морозильной камере

Делимся простым способом организовать пространство в морозильной камере, который избавит вас от всех проблем.



Летом 2024 года в социальных сетях появился новый тренд — организация пространства в холодильной и морозильной камере. Люди даже нанимают специально обученных дизайнеров, которые подбирают кувшины и корзинки для каждого вида продуктов и эстетично раскладывают их по холодильнику и морозилке.


С этим новым веянием свыкнуться пока трудно, однако нельзя не признать, что тренд скорее на пользу, чем во вред. А все потому, что забитая морозильная камера — это частая проблема (особенно по возвращении из супермаркета), которую можно решить только грамотной перестановкой продуктов.



Итак, главное, что вы должны сделать, чтобы освободить пространство — это убрать всю еду из коробок. Пачки от наггетсов, пиццы, пельменей, мяса и рыбы иногда довольно громоздкие и занимают даже больше места, чем сам продукт. Поэтому стоит перераспределить содержимое коробок по полиэтиленовым пакетам.

Второй пункт — это разложить еду по большим пакетам с зип-локами. Это поможет устранить хаос, когда курица лежит рядом с мороженым, и распределить все по логичным местам. Например, в одном большом пакете лежат пакеты поменьше с мясом, в другом — с замороженными овощами, в третьем — с полуфабрикатами, и так далее.
Кроме того, что вы разгрузите пространство, вы еще и сделаете большой вклад в свою будущую готовку. А именно, задумайтесь, как часто вы готовите все 500 грамм куриного филе, когда вам нужно всего 250 (но вы вынуждены разморозить всю упаковку с мясом). Фасовка продуктов по пакетам избавит от этой проблемы, ведь у вас всегда будет лежать ровно столько продуктов, сколько вам нужно в данный момент.



А если вы хотите полного апгрейда холодильника и морозильной камеры, советуем применить несколько лайфхаков по организации пространства. Например, обзаведитесь пластиковыми емкостями, в которых будут лежать продукты по их типу — например, в одном контейнере йогурты, в другом творог, в третьем остальные молочные продукты. Кроме того, убирайте продукты в специальные контейнеры — например, масло в масленку. К слову, что касается молока — его переливать в бутылку не стоит, ведь так вы нарушаете пастеризацию. И, конечно, размораживайте холодильник раз в год, чтобы освободит
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Морозильная камера
советы

Картина дня

наверх