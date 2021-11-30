Что произойдёт, если положить банановую шкурку на кожу и оставить на ночь

Бананы не только для еды.

Банановая кожура может быть источником пользы, а не комичных неприятностей.

1. Избавиться от акне

Банановая кожура против акне.

2. Очистить зубы от налёта

Банановая кожура против зубного налёта.

3. Унять зуд от комариного укуса

Банановая кожура против комариных укусов.

4. Побороть депрессию

Банановая кожура против хандры.

5. Избавиться от насекомых-вредителей

Банановая кожура против муравьёв и тли.

6. «Подкормить» садовые розы

Банановая кожура как удобрение для роз.

7. Отполировать обувь

Банановая кожура в качестве крема для обуви.

8. Позаботиться о комнатных растениях

Банановая кожура для комнатных растений.

9. Подкормить витаминами сельхоз животных

Банановая кожура для сельхоз животных.

10. Избавиться от бородавок

Банановая кожура против бородавок.