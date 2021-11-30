Что произойдёт, если положить банановую шкурку на кожу и оставить на ночь

Бананы не только для еды.
Более ста лет тому назад в кинофильме «У моря» Чарли Чаплин впервые поскользнулся на банановой кожуре. И этим не только изобрел новый жанр в комедии, но и заставил людей по-новому посмотреть на возможности всем известного фрукта. С тех пор банан перестал быть просто едой. И сегодня некоторые изобретательные граждане даже кладут жёлтую кожуру на кожу, приклеивают скотчем (!) и оставляют на ночь. Зачем? Узнав ответ, многие попробуют сделать так же.
Банановая кожура может быть источником пользы, а не комичных неприятностей.
Банан – это не только калорийное лакомство с целой горой питательных веществ. После очередного перекуса или колдовства над вкуснейшим молочным коктейлем не спешите выбрасывать кожуру в мусор. Возможно, она пригодится для решения одной из типичных житейских проблем. Ведь сотни блогеров и тысячи «рядовых пользователей» съели не один банан на том, как с помощью кожуры…
1. Избавиться от акне
Банановая кожура против акне.
Пускай идея тереть лицо банановой кожурой звучит комично, но это – популярнейшая в Азии процедура от угревой сыпи. Микроэлементы в составе банановой шкурки способствуют ускорению регенерации кожи, а потому шрамы от акне заживают быстрее. Следует всего лишь взять свежую кожуру и внутренней её стороной слегка поскрабировать очищенную кожу. После оставить минут на 10, периодически проверяя, не потемнела ли шкурка. Если окисление произошло, её стоит заменить новой. После умыться и нанести привычный уход.
2. Очистить зубы от налёта
Банановая кожура против зубного налёта.
Ещё одно «ноу хау» из стран Азии. Среди блогеров там популярна процедура щадящего очищения зубов от налёта с помощью кожуры банана. Как и в предыдущем случае, нужно аккуратно потереть зубы «изнаночной» стороной кожуры. Двух минут будет достаточно, чтобы калий и магний в составе вступили в реакцию с эмалью. После почистите зубы пастой без фторида. Процедуру следует повторять раз в день курсом в 1 неделю.
3. Унять зуд от комариного укуса
Банановая кожура против комариных укусов.
Вылазки случаются (тем более, в мае), и комариные укусы во время отдыха на природе почти неизбежны. Так что, отправляясь на посиделки на свежем воздухе, обязательно положите к съестным припасам пару бананов. Во-первых, закуска, а во-вторых, банановая кожура неплохо устраняет зуд после укуса.
4. Побороть депрессию
Банановая кожура против хандры.
Конечно, одним бананами тут не справиться, но облегчить хандру они помогут. А всё благодаря высокому содержанию аминокислоты под названием триптофан. Триптофан улучшает сон, эмоциональную стабильность и входит в состав многих успокоительных. Чтобы получить максимальный эффект, пару банановых шкурок положите в кастрюлю с водой, доведите до кипения и кипятите около 15 минут, после процедите жидкость через сито и пейте полученный «чай» перед сном. Он наверняка станет крепче и спокойнее.
5. Избавиться от насекомых-вредителей
Банановая кожура против муравьёв и тли.
Если тля и муравьи посягают на ваш урожай, закопайте по всему огороду банановые шкурки на глубине 3-5 см. А если к бананам добавить ещё и апельсиновую цедру, то растения точно станут ну очень неаппетитными для вредителей.
6. «Подкормить» садовые розы
Банановая кожура как удобрение для роз.
Закопайте банановую кожуру под кустом роз или на клумбе. Разлагаясь, шкурки будут насыщать почву магнием, калием и кальцием. И от такой подкормки розы будут цвести дольше и пышнее.
7. Отполировать обувь
Банановая кожура в качестве крема для обуви.
Да-да, звучит экстравагантно, но по химическому составу кожура банана не так уж далеко ушла от кремов для кожаных изделий. И там, и там содержится ударная доза калия, который и ответственен за образование тонкой плёнки с зеркальным блеском. Так что после завтрака не выкидывайте банановую шкурку, а протрите нею всю кожаную обувь, промокнув сухой мягкой тканью после.
8. Позаботиться о комнатных растениях
Банановая кожура для комнатных растений.
Комнатным растениям по жизни непросто: то воздух слишком сухой в отопительный сезон, то хозяева забывают полить. Подкормить зелень можно бананами. Для этого сделайте отвар из банановых шкурок, как в пункте №4, и поливайте растения банановой водой раз в неделю. Также можно закопать кусочки шкурок в почву.
9. Подкормить витаминами сельхоз животных
Банановая кожура для сельхоз животных.
Не самое дешёвое удовольствие, но оно может того стоить. Исследования американских учёных показали, что регулярное употребление курицами в пищу банановых шкурок помогает им быстрее набирать вес, но при этом понижая уровень холестерина в мясе. Банановая подкормка также способствует набору веса у поросят, коров, коз и кроликов.
10. Избавиться от бородавок
Банановая кожура против бородавок.
Никаких прикладываний лягушек: вместо лягушиной кожи поможет банановая. Народный способ избавления от бородавок предлагает положить кусочек банановой шкурки на поражённый участок (внутренней стороной к коже), герметично скрепить скотчем или повязкой и оставить на всю ночь. Повторять каждый вечер в течение 11-14 дней, пока не появится результат. Это средство помогло многим, но не забывайте, что обратиться к врачу – всегда самое лучшее решение.
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