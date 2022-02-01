Что посадить рядом с гортензией

Одним из самых выразительных садовых кустарников по праву считается гортензия. Она отличается многообразием расцветок, пышным цветением и едва уловимым ароматом. Достаточно часто кустарник можно встретить в солитерных посадках, хотя в групповых клумбах он будет смотреться не хуже.

Подберем 8 компаньонов, которые способны составить с гортензией доброе и долговечное соседство.





Хвойники

Астильба

Спирея

Хоста

Папоротники

Роза

Злаки

Однолетники

Гортензия или гидрангея, как её чаще называют в научной литературе, предпочитает хорошо освещенные участки, однако во время цветения боится длительного воздействия прямых солнечных лучей. Чтобы затенить кустарник, в пару ему выбирают хвойные культуры.Подойдет можжевельник, туя, карликовая ель, горная сосна. В миксбордерах вечнозеленые кустарники и деревья принято размещать с южной стороны. Так они не блокируют свет, необходимый цветам, в первой половине дня, зато защищают их от палящего солнца после полудня.Чередуя хвойники с кустами гортензий, можно сделать оригинальную живую изгородь, выделить зону отдыха или обрамить дорожку от подъезда до крыльца. Темно-зеленая хвоя станет гармоничным обрамлением пышно цветущих кустов гидрангеи.Крупные ажурные листья, собранные в раскидистые метелки соцветия и десятки различных оттенков астильбы сделали её частым гостем на садовых участках.Она отличается продолжительным цветением, подходит для создания пышных клумб, в том числе и по соседству с гортензией.Кусты имеют примерно одинаковую высоту, не перекрывают друг другу солнечный свет. Единственный «спор» может возникнуть из-за полива. Астильба предпочитает более увлажненную почву. Чтобы гортензия из-за переизбытка влаги не начала хилеть, поливать цветник придется точечно.Оттенки лучше выбирать близкие по тону или гармонично сочетающиеся друг с другом. Оригинально выглядит фиолетовая астильба рядом с белыми «шапками» гидрангеи.Спирею выбирают в компанию к гортензии для создания клумб непрерывного цветения. Первая распускается в мае и увядает к началу июля. Как раз в это время вторая набирает активный цвет.Карликовым сортам спиреи рядом с пышными кустами гидрангеи может не хватать солнечного света. Для сборных клумб выбирают среднерослые саженцы 100-150 см в высоту.Хоста считается одним из лучших компаньонов для большинства цветущих кустарников. Располагаясь на переднем плане, она скрывает непримечательную прикорневую часть и служит отличным фоном для ярких соцветий. Подобные разноуровневые клумбы всегда выглядят аккуратно и завершено.Разнообразие сортов хосты позволяет добиться интересной игры цвета не только во время распускания гортензий, но и после увядания бутонов. Её насыщенно-зеленая, пестрая или окаймленная листва выглядит очень декоративно до самых заморозков.Как и гортензия, хоста предпочитает слегка увлажненный грунт и подкисленную почвосмесь. Две культуры не борются друг с другом за солнечный свет, воду или минеральные вещества, поэтому размещать растения можно достаточно близко друг к другу.В дикой природе гортензия часто растет рядом с папоротником. Такое сочетание можно использовать и для создания садовых цветников. Обе культуры любят умеренный полив, но не переносят застоя воды. Место для клумбы выбирают хорошо дренируемое и хорошо освещенное.Гортензия и роза – два кустарника, которым часто отдают роль первой скрипки в садовом ансамбле. Оба цветка смотрятся достаточно ярко и выразительно в моноклумбах, в парной композиции они тоже будут выглядеть интересно.Если расположить кусты слишком близко, растения могут конкурировать за питательные вещества и влагу. Для здорового роста и обильного цветения лунки под саженцы выкапывают на расстоянии не менее 1.5 метров. Для каждой культуры составляют индивидуальный режим полива и подкормки.При выборе сортов можно проявить максимум творчества: сделать контрастную композицию из белоснежных гортензий и ярко-красных роз или выбрать саженцы, цветущие нежными пастельными бутонами.Выразительным фоном для цветущих кустарников являются злаковые: овсяница, просо, мискантус, фалярис и др. Они легко приживаются на слабокислых почвах и предпочитают умеренный полив.Композиции со злаковыми отлично вписываются в современный ландшафтный дизайн. Клумбы выглядят стильно, не перегружают пространство сада.Чтобы создать пышную разноцветную клумбу или прикрыть пространство вокруг штамбовой гортензии, используют однолетники. Анютина глазки, петунии, бархатцы создадут яркую «подушку» в приствольном круге, добавят цветочной композиции настроения и легкости.При подборе растений-компаньонов важно брать культуры со схожими требованиями к освещению, поливу, качеству почвы. Светолюбивая гортензия вряд ли уживется с цветами, предпочитающими тень. Также стоит избегать соседства с культурами, закисляющими почву. На сильнощелочном или сильнокислом грунте кустарник начинает чахнуть, что негативно сказывается на обильности и продолжительности цветения.