Что посадить рядом с гортензией

Одним из самых выразительных садовых кустарников по праву считается гортензия. Она отличается многообразием расцветок, пышным цветением и едва уловимым ароматом. Достаточно часто кустарник можно встретить в солитерных посадках, хотя в групповых клумбах он будет смотреться не хуже.
Подберем 8 компаньонов, которые способны составить с гортензией доброе и долговечное соседство.
Хвойники
Гортензия или гидрангея, как её чаще называют в научной литературе, предпочитает хорошо освещенные участки, однако во время цветения боится длительного воздействия прямых солнечных лучей. Чтобы затенить кустарник, в пару ему выбирают хвойные культуры.
Подойдет можжевельник, туя, карликовая ель, горная сосна. В миксбордерах вечнозеленые кустарники и деревья принято размещать с южной стороны. Так они не блокируют свет, необходимый цветам, в первой половине дня, зато защищают их от палящего солнца после полудня.
Чередуя хвойники с кустами гортензий, можно сделать оригинальную живую изгородь, выделить зону отдыха или обрамить дорожку от подъезда до крыльца. Темно-зеленая хвоя станет гармоничным обрамлением пышно цветущих кустов гидрангеи.
Астильба
Крупные ажурные листья, собранные в раскидистые метелки соцветия и десятки различных оттенков астильбы сделали её частым гостем на садовых участках. Она отличается продолжительным цветением, подходит для создания пышных клумб, в том числе и по соседству с гортензией.
Кусты имеют примерно одинаковую высоту, не перекрывают друг другу солнечный свет. Единственный «спор» может возникнуть из-за полива. Астильба предпочитает более увлажненную почву. Чтобы гортензия из-за переизбытка влаги не начала хилеть, поливать цветник придется точечно.
Оттенки лучше выбирать близкие по тону или гармонично сочетающиеся друг с другом. Оригинально выглядит фиолетовая астильба рядом с белыми «шапками» гидрангеи.
Спирея
Спирею выбирают в компанию к гортензии для создания клумб непрерывного цветения. Первая распускается в мае и увядает к началу июля. Как раз в это время вторая набирает активный цвет.
Карликовым сортам спиреи рядом с пышными кустами гидрангеи может не хватать солнечного света. Для сборных клумб выбирают среднерослые саженцы 100-150 см в высоту.
Хоста
Хоста считается одним из лучших компаньонов для большинства цветущих кустарников. Располагаясь на переднем плане, она скрывает непримечательную прикорневую часть и служит отличным фоном для ярких соцветий. Подобные разноуровневые клумбы всегда выглядят аккуратно и завершено.
Разнообразие сортов хосты позволяет добиться интересной игры цвета не только во время распускания гортензий, но и после увядания бутонов. Её насыщенно-зеленая, пестрая или окаймленная листва выглядит очень декоративно до самых заморозков.
Как и гортензия, хоста предпочитает слегка увлажненный грунт и подкисленную почвосмесь. Две культуры не борются друг с другом за солнечный свет, воду или минеральные вещества, поэтому размещать растения можно достаточно близко друг к другу.
Папоротники
В дикой природе гортензия часто растет рядом с папоротником. Такое сочетание можно использовать и для создания садовых цветников. Обе культуры любят умеренный полив, но не переносят застоя воды. Место для клумбы выбирают хорошо дренируемое и хорошо освещенное.
Роза
Гортензия и роза – два кустарника, которым часто отдают роль первой скрипки в садовом ансамбле. Оба цветка смотрятся достаточно ярко и выразительно в моноклумбах, в парной композиции они тоже будут выглядеть интересно.
Если расположить кусты слишком близко, растения могут конкурировать за питательные вещества и влагу. Для здорового роста и обильного цветения лунки под саженцы выкапывают на расстоянии не менее 1.5 метров. Для каждой культуры составляют индивидуальный режим полива и подкормки.
При выборе сортов можно проявить максимум творчества: сделать контрастную композицию из белоснежных гортензий и ярко-красных роз или выбрать саженцы, цветущие нежными пастельными бутонами.
Злаки
Выразительным фоном для цветущих кустарников являются злаковые: овсяница, просо, мискантус, фалярис и др. Они легко приживаются на слабокислых почвах и предпочитают умеренный полив.
Композиции со злаковыми отлично вписываются в современный ландшафтный дизайн. Клумбы выглядят стильно, не перегружают пространство сада.
Однолетники
Чтобы создать пышную разноцветную клумбу или прикрыть пространство вокруг штамбовой гортензии, используют однолетники. Анютина глазки, петунии, бархатцы создадут яркую «подушку» в приствольном круге, добавят цветочной композиции настроения и легкости.
При подборе растений-компаньонов важно брать культуры со схожими требованиями к освещению, поливу, качеству почвы. Светолюбивая гортензия вряд ли уживется с цветами, предпочитающими тень. Также стоит избегать соседства с культурами, закисляющими почву. На сильнощелочном или сильнокислом грунте кустарник начинает чахнуть, что негативно сказывается на обильности и продолжительности цветения.
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