5 глупых мифов о мозге, в которые верят абсолютно все

С нами не соскучишься!

Мозг человека ежедневно совершает миллионы операций. Но, несмотря на множество проведенных учеными исследований, люди до сих продолжают верить в распространенные мифы о работе мозга.









Эмоции мешают человеку принимать рациональные решения

Я не просто математик, я думаю

Развивающие и тренирующие мозг игры делают нас умнее

Омега-3 — лучшая пища для мозга

Две головы лучше, чем одна