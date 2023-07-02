7 сексуальных актрис с пышными формами

Еще совсем недавно в моде была излишняя худоба, а сейчас вовсю набирают популярность пышные формы. И многие актрисы, которые в свое время были в новинку из-за своих упругих форм, сейчас постепенно становятся мейнстримом. А мы хотим познакомить вас с актрисами, которые не пошли когда-то на поводу у моды, остались верны своим принципам и сейчас находятся на вершине списков самых сексуальных женщин мира.
Кристина Хендрикс
Британская актриса, покорившая всех не только копной рыжих локонов и грудью аж седьмого размера, но и выдающимся актерским талантом. Пару лет назад Кристина была выбрана «Самой сексуальной женщиной Америки», сместив с пьедестала саму Меган Фокс.
Кейт Аптон
23-летняя Кейт — возможно, единственная модель формата plus-size, украсившая обложку «Sports Illustrated Swimsuit Issue», куда, как известно, попасть удается лишь знаковым красавицам эпохи. В 2014 году блондинку признали самой сексуальной женщиной в мире, а по популярности девушка затмила Кару Делевинь.
Скарлетт Йоханссон
Муза Вуди Аллена можно смело назвать современной Мэрилин Монро: крупные светлые кудри, ослепительная улыбка и пышный бюст давно стали «визитной карточкой» актрисы.
Кэт Деннингс
Эта пышногрудая красавица со своими фирменными локонами из 1940-х и восхитительным телом выглядит в духе старого доброго голливудского гламура
София Вергара
Знойная колумбийская актриса выглядит в свои «за 40» настолько потрясающе, что ей позавидуют многие 20-летние девушки.
Дженнифер Лопез
Кейт Уинслет
Уинслет гордится своими аппетитными формами, к тому же она стремится показать женщинам, что быть красивой и сексуальной можно и без идеальных параметров.
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