7 сексуальных актрис с пышными формами

Еще совсем недавно в моде была излишняя худоба, а сейчас вовсю набирают популярность пышные формы. И многие актрисы, которые в свое время были в новинку из-за своих упругих форм, сейчас постепенно становятся мейнстримом. А мы хотим познакомить вас с актрисами, которые не пошли когда-то на поводу у моды, остались верны своим принципам и сейчас находятся на вершине списков самых сексуальных женщин мира.









Кристина Хендрикс

Кейт Аптон

Скарлетт Йоханссон

Кэт Деннингс

София Вергара

Дженнифер Лопез

Кейт Уинслет