Как вырастить ореховое дерево в контейнере

Грецкий орех прорастить не так просто, как кажется. Если вы хотите вырастить своё ореховое дерево, то небольшой лайфхак вам поможет!





У ореха есть два конца: острый и гладкий. Там, где край острый, отломите кусочек скорлупы любым доступным образом так, чтобы было немного видно сам орех. Можно воспользоваться плоскогубцами. Проделайте так с 10 орехами как минимум. Затем сложите их все в банку и залейте водой. Оставьте орехи в банке на сутки (24 часа).



На следующие сутки каждый орех заверните в салфетку и поместите в контейнер. Когда все орехи будут обёрнуты, смочите все салфетки водой и плотно закройте контейнер.



Если контейнер будет стоять в месте, где есть прямые солнечные лучи, то лучше дополнительно завернуть его в фольгу. Теперь «забудьте» о контейнере ровно на месяц. Ничего открывать, проветривать и поливать не нужно!



Через месяц примерно 30-50 % орехов прорастут. Посадите каждый в отдельный горшок и продолжите ухаживание за молодым росточком.



Читать далее →