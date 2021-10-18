С нами не соскучишься!

7 997 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Лахов
    Некоторые авторы образование и возможность учиться воспринимают, как возможность чудить и креативить. Более похоже на...На тонкой грани м...
  • Сергей Лахов
    Каждый автор сходит с ума по-своему и старается это сделать покреативнее. Чтобы перещеголять других ненормально - вос...Шквал эмоций на к...
  • Анна Эржибова
    Бред британских "учоных"Узнать альфа-мужч...

Как вырастить ореховое дерево в контейнере

Грецкий орех прорастить не так просто, как кажется. Если вы хотите вырастить своё ореховое дерево, то небольшой лайфхак вам поможет!
 
Как вырастить ореховое дерево в контейнере
У ореха есть два конца: острый и гладкий. Там, где край острый, отломите кусочек скорлупы любым доступным образом так, чтобы было немного видно сам орех. Можно воспользоваться плоскогубцами. Проделайте так с 10 орехами как минимум. Затем сложите их все в банку и залейте водой. Оставьте орехи в банке на сутки (24 часа).
Как вырастить ореховое дерево в контейнере
На следующие сутки каждый орех заверните в салфетку и поместите в контейнер. Когда все орехи будут обёрнуты, смочите все салфетки водой и плотно закройте контейнер.
Как вырастить ореховое дерево в контейнере
Если контейнер будет стоять в месте, где есть прямые солнечные лучи, то лучше дополнительно завернуть его в фольгу. Теперь «забудьте» о контейнере ровно на месяц. Ничего открывать, проветривать и поливать не нужно!
Как вырастить ореховое дерево в контейнере
Через месяц примерно 30-50 % орехов прорастут. Посадите каждый в отдельный горшок и продолжите ухаживание за молодым росточком.
Как вырастить ореховое дерево в контейнере
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Орехдерево
Обсудить

Картина дня

наверх