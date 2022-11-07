Первые термоэлектрические советские холодильники с маркой «Морозко», освоенные в г. Великие Луки, стали поступать в торговлю в 1956 г. Их можно было устанавливать на полу или на столе и подвешивать на стене.Эти небольшие холодильники могли бы совмещать функцию обогревателя, так как задняя стенка их сильно нагревалась.