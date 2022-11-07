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Советские холодильники

«Бытовая цивилизация» в СССР началась только в 50е годы. Великая Отечественная война прервала развитие еще довоенного производства холодильников в СССР на долгие годы. В послевоенное время строили кирпичные дома улучшенной планировки, где предусматривался встроенный холодильный шкаф. Но вскоре, семимильными шагами стало улучшаться благосостояние наших советских граждан.




Советские холодильники бытовая техника, ретро, ссср, холодильник







Выпуск холодильников в СССР приобретал темпы - выполним и перевыполним. Товар был престижным и тем, кому не удавалось разместить его на перенаселенных метрах коммунального жилья, приходилось перевязывать чудо техники цепями и вешать амбарный замок, дабы уберечь от коварных посягательств соседей по коммунальной кухне. Технический прогресс вместе с возрастающими потребностями граждан СССР явил миру еще ряд новшеств и усовершенствований.

Советские холодильники бытовая техника, ретро, ссср, холодильник







В 1950 г. на Московском заводе «Газоаппарат» был изготовлен первый серийный бытовой абсорбционный холодильник «Газоаппарат».

Советские холодильники бытовая техника, ретро, ссср, холодильник







В 1954 г., на смену ему пришел холодильник с маркой "Север».

Советские холодильники бытовая техника, ретро, ссср, холодильник







Первые термоэлектрические советские холодильники с маркой «Морозко», освоенные в г. Великие Луки, стали поступать в торговлю в 1956 г. Их можно было устанавливать на полу или на столе и подвешивать на стене.
Эти небольшие холодильники могли бы совмещать функцию обогревателя, так как задняя стенка их сильно нагревалась.

Советские холодильники бытовая техника, ретро, ссср, холодильник







В феврале 1951 г. холодильники ЗИС-Москва поступили в торговую сеть Москвы. В 1956 году их было выпущено 6230 шт.

Советские холодильники бытовая техника, ретро, ссср, холодильник







Холодильники меньшего размера - «Саратов-2» выпускал Саратовский электроагрегатный завод. Через пять лет завод ежегодно выпускал 120 тыс. холодильников, в конце 1962 г. с конвейера уже сошел миллионный холодильник.

Советские холодильники бытовая техника, ретро, ссср, холодильник







В 60-е Советский Союз наращивает объемы производства: «жить стало лучше, жить стало веселей». Растет ассортимент советских холодильников за счет освоения новых марок. Уже почти в каждой семье есть блестящий, почти буржуазно красивый помощник по хозяйству. Не нужно больше мечтать о финском холодильнике Розенлеф. В СССР все свое - и самое лучшее.

Советские холодильники бытовая техника, ретро, ссср, холодильник







Советский холодильник «ЗИЛ-Москва». Легенда ретро-дизайна. До сих пор эстетически привлекателен обтекаемой формой. Прочности лакокрасочного покрытия позавидует любой автомобилист.

Советские холодильники бытовая техника, ретро, ссср, холодильник







В 1959 было положено начало Минскому заводу холодильников (с 1977 года ПО «Атлант»). В 1962 году завод выпустил первый холодильник – «Минск-1».

Советские холодильники бытовая техника, ретро, ссср, холодильник







В 1961 г. начал работать Смоленский завод холодильников (ОАО «Айсберг»). С 1964 по 1999 г. там выпущено более 5 млн. холодильников и 15 тыс. морозильников.

Советские холодильники бытовая техника, ретро, ссср, холодильник







Холодильный прогресс бодро шествует по бескрайним просторам СССР. Выпуск компрессионных бытовых холодильников начинается по всей стране, на крупных заводах: Муромском («Ока»),

Советские холодильники бытовая техника, ретро, ссср, холодильник







Юрюзанском («Юрюзань»),

Советские холодильники бытовая техника, ретро, ссср, холодильник







Орском («Орск»),

Советские холодильники бытовая техника, ретро, ссср, холодильник







Бакинском («Апшерон»),

Советские холодильники бытовая техника, ретро, ссср, холодильник







Кишиневском («Нистру»),

Советские холодильники бытовая техника, ретро, ссср, холодильник







Красноярском («Бирюса») и др.

Советские холодильники бытовая техника, ретро, ссср, холодильник







В 1976 г. завод ЗИЛ начал осваивать производство более комфортабельного советского холодильника - «ЗИЛ-63». Время глобального дефицита заставляло людей доставать практически все. Ночами отмечались в очереди за холодильником, днем бегали в поисках того, что туда положить. Советский холодильник ЗИЛ-63 был максимально осовременен, в нем уже заметно снижен производимый шум. Советский холодильник «ЗИЛ-63» поставлялся более чем в 50 стран мира, практически во все страны Африки и Юго-Восточной Азии.

Советские холодильники бытовая техника, ретро, ссср, холодильник







Советский холодильник ЗИЛ-63 был максимально осовременен, в нем уже заметно снижен производимый шум. Советский холодильник «ЗИЛ-63» поставлялся более чем в 50 стран мира, практически во все страны Африки и Юго-Восточной Азии.

Советские холодильники бытовая техника, ретро, ссср, холодильник







Заводом ЗИЛ были также созданы холодильник «ЗИЛ-64»

Советские холодильники бытовая техника, ретро, ссср, холодильник







и трех-камерная модель бытового холодильника - ЗИЛ-65.

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Пережившие не одно поколение импортных собратьев, прочные, долговечные советские холодильники, исправно несут свою службу на дачах и по сей день.

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