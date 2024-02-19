Простые способы преображения интерьера

А кто-то заметил, как быстро в этом году пролетела зима? Мы уже давно убрали елку в кладовку, достали из дальнего шкафа весенние куртки, пальто и приготовились выходить на улицу в белых кроссовках и без шапки.







Но ведь, согласитесь, готовить к весне нужно не только свой гардероб, но и квартиру! Novate.ru предлагает взять на заметку несколько уютных идей, которые помогут преобразить интерьер к предстоящему сезону и настроиться на тепло.



1. Больше света

2. Смена постеров

3. Цветы вместо елки и зимних композиций

4. Новая жизнь старой мебели

5. Жизнь на балконе

6. Яркие акценты

7. Ароматерапия

Замените тяжелые плотные шторы на легкие занавескиПора выходить из зимней спячки и впускать в квартиру свет. Для начала нужно убрать все плотные, тяжелые шторы, которые делают интерьер мрачным. Затем вооружитесь тряпкой, водой и вымойте, наконец, все окна (мы точно знаем, что вы обещаете себе это сделать еще с прошлого лета) – ничего не должно мешать проникновению солнечных лучей в дом. Вместо громоздких гардин повесьте легкие, струящиеся занавески, которые хорошо пропускают и рассеивают свет.Если окна вашей квартиры выходят на северную сторону и в комнатах не хватает естественного освещения, тогда позаботьтесь о наличии дополнительных источников света: торшеры, бра, настольные лампы прекрасно справятся с этой задачей. Также можно добавить в интерьер несколько аксессуаров желтого цвета, например, декоративных подушек – они привнесут в квартиру солнечное весеннее настроение.Смените зимние изображения на весенниеЕсли вы заполняете пустые стены постерами, самое время сменить зимние или нейтральные изображения на весенние. Отлично будут смотреться букеты цветов, поля с тюльпанами, фонтаны в окружении клумб, уютные столики на террасе, сервированные вкусным завтраком. Казалось бы, мелочь, а как сразу меняется настроение в комнате. Также можно сделать галерею из ваших семейных фотографий – достаньте любимые снимки из старых архивов или распечатайте свежие.Кстати, при смене постеров не забудьте протереть от пыли рамки и стекла – наверняка за последние несколько месяцев накопилось большое количество. Конечно, издалека пыль не особо видно, но как только вы избавитесь от нее, то сразу заметите, как преобразятся настенные аксессуары – они станут как новые.На тумбе – букет тюльпанов, в углу – большое комнатное растениеМногие хозяюшки не торопятся убирать елку, потому что она выгодно заполняет угол и избавляет гостиную от ощущения пустоты. А когда лесная красавица отправляется на хранение, возникает закономерный вопрос: что поставить на ее место, чтобы интерьер не пострадал? Отличное решение – большое растение в кадке, например, монстера или фикус. Предлагаем сразу пересадить его в красивое кашпо или поставить горшок в плетеную корзину, чтобы оно отлично вписалось в интерьер.Но на этом можно не ограничиваться – активно займитесь интерьерной флористикой, чтобы преобразить свою квартиру к весне. В теплое время года это сделать проще простого – не пройдет и недели, как на рынках и в магазинах появятся нарциссы, тюльпаны, мимоза и прочие весенние цветы. Не ограничивайтесь одним букетом – позаботьтесь о том, чтобы маленькие и аккуратные композиции радовали вас в каждой комнате.На заметку: Если хочется чего-то нежного и минималистичного, присмотритесь к веточкам вербы и липы с распускающимися почками. Они будут красиво смотреться в прозрачной вазе. Также можно взять обычную стеклянную бутылку, покрасить ее краской из художественного магазина, и использовать в качестве оригинальной вазы для купленных веточек.А еще весна – это отличное время для того, чтобы начать следовать модным тенденциям. Советуем приобщиться к новому эко-тренду – начать выращивать у себя на подоконнике пряные травы, например, мяту или розмарин. Зелень не только улучшит вкус ваших блюд, но также привнесет красоту и свежесть в интерьер кухни.Стулья до и после покраски.Весна – это время, когда все живое просыпается ото сна. Нам кажется, будет символично именно в этот сезон подарить новую жизнь старым вещам. Особенно это будет актуально, если вы хотите сделать ремонт или обновить интерьер, но на новую мебель или аксессуары не хватает денег. Переделать можно все, что угодно: нужно только вооружиться необходимыми инструментами и вдохновением.Перекрасьте старый шкаф или стол со стульями, сделайте из советской швейной машинки консоль в прихожую, отдайте диван и кресла на перетяжку, оклейте цветной пленкой кухонный гарнитур. В результате вы получите не только обновленную мебель, но и отличный шанс заняться творчеством, а также провести время со своей семьей (к увлекательному процессу переделки можно даже привлечь детей).Если заниматься реставрацией интенсивно, можно справиться за два-три дня. Если же вы никуда не торопитесь, выделяйте несколько часов по вечерам, и уже через неделю станете обладателем уникального предмета интерьера, которого больше ни у кого нет.Варианты интерьера на балконеКак только морозы станут лишь воспоминанием, можно будет потихоньку начать готовить застекленный балкон к теплу. Для начала нужно провести расхламление, если до этого вы использовали помещение как кладовку. Далее подумайте, какое предназначение будет у балкона: кабинет, зона отдыха, столовая, а может, спортивный уголок.В соответствие со своими целями начните оформление лоджии. Например, если вы хотите сидеть там по утрам с чашкой бодрящего кофе, а по вечерам – с бокалом вина, отдыхая после работы, превратите подоконник в барную стойку и поставьте высокие стулья, чтобы была возможность наслаждаться прекрасным видом во время трапезы. Также можно установить компактные табуреты, откидной столик и маленький диван. Несколько полок на стене позволят разместить любимые книги, и тогда балкон станет уютным местом для чтения. Не забудьте об освещении – на лоджии должно быть комфортно не только днем, но и вечером.Яркие подушки отлично вписываются в весенний интерьер.Весной можно забыть о скучных, лаконичных и сдержанных оттенках. Подумайте, какие яркие тона впишутся в ваш интерьер, и начинайте активно подбирать аксессуары в таких цветах. Сыграйте на контрасте, чтобы сделать обстановку более глубокой и динамичной, или подберите похожие оттенки – тогда картинка получится максимально стильной и гармоничной.Отличными акцентами станут декоративные подушки, шторы, кухонные полотенца и скатерть, постельное белье, один или два мягких пуфа в гостиной. Также можно перекрасить старые стулья – если кухня оформлена в нейтральных тонах, они прекрасно впишутся в имеющуюся обстановку. Унылый пол преобразит ковер с растительным принтом, а хорошему микроклимату в квартире поспособствуют комнатные растения, которые можно будет поставить не только на подоконник, но также на тумбу, журнальный столик или полку.Обратите внимание, что большое количество весеннего декора можно сделать своими руками. Даже если вам кажется, что вы далеки от рукоделия, начните с самого простого, например, обмотайте цветочный горшок бечевкой и украсьте его сухоцветами. Вуаля – оригинальное кашпо под комнатное растение готово!Вместо освежителя воздуха используйте аромадиффузорУ многих весна вызывает ассоциации со свежестью, приятными цветочными ароматами. Так почему бы не подобрать такой для своей квартиры? Советуем отказаться от дешевых освежителей воздуха и перейти на диффузоры. Существует огромное количество самых разнообразных вариантов, но старайтесь подбирать по-настоящему весенний аромат – легкий и свежий. Обратите внимание на цитрусовые, цветочные, запах утренней росы или морского бриза. Диффузоры можно расставить во всех комнатах или только в той, где вы проводите больше всего времени. Хорошо, если один экземпляр разместится в прихожей – тогда вас прямо с порога будет обволакивать свежий весенний аромат.