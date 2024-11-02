Стили в интерьере, которые следует обходить стороной, если у вас однушка

Маленькую квартиру обустроить не так просто, как кажется на первый взгляд. Стоит лишь выбрать неправильное направление в интерьере, как все усилия пойдут насмарку. Мы расскажем, какие стили следует обходить стороной владельцам малогабариток, и почему.

Также в статье вы найдете отличные альтернативы, которые идеально подойдут для небольших пространств.

1. Кантри

2. Ампир

3. Шебби-шик

4. Хай-тек

5. Ар-деко

6. Английский стиль

Дом, оформленный в духе кантри.Чтобы понять, что такое стиль кантри, нужно представить деревню и уютный домик на ее территории. Когда вы заходите внутрь, в глаза сразу бросается кованная кровать, кресло-качалка, сервант с раритетной посудой, больше количество текстиля, предметы из плетеной лозы или ротанга, шерстяные ковры. Такое направление в дизайне подразумевает под собой балки, высокие двери, много дерева и других натуральных материалов в отделке.Именно поэтому лучшим местом для воплощения кантри является загородный дом, где много пространства для массивной мебели из цельного дерева и других масштабных решений. А вот в маленькой квартире организовать нечто подобное без ущерба личному комфорту – задача со звездочкой. Вряд ли вы захотите жить в тесноте ради того, чтобы создать в хрущевке атмосферу деревенского домика.Для сканди характерны светлые оттенки.К счастью, есть другой стиль, подразумевающий использование натуральных материалов, природной цветовой гаммы, большого количества текстиля и деревянных элементов. Это сканди. В отличие от кантри, он более лаконичный и функциональный. Все предметы подбираются с практичной точки зрения, а еще вместо натуральной отделки можно использовать качественные имитации, которые не ударят по карману.Роскошная гостиная в стиле ампир.Для ампира характерны роскошь, величие, помпезность и размах, свойственный королевским дворцам. Вместо диванов здесь резные кушетки, вместо точечных светильников – массивные золотые люстры, вместо лаконичного натяжного потолка – обилие лепнины, вместо скромных постеров – картины во всю стену. Для того, чтобы ампир смотрелся уместно, а не странно или нелепо, в его распоряжении должна быть большая площадь. А вот в однушке или студии данный стиль вряд ли сможет раскрыться во всем своем великолепии. Кроме того, кушетки и прочая мебель с витиеватыми элементами явно будут мешать, как визуально, так и физически. Гармоничная картинка не получится – лишь диссонанс и дискомфорт.Шикарная обстановка квартиры-студии.Если вам хочется добавить немного роскоши в свой интерьер, обратите внимание на современную классику. В последние годы дизайнеры умело ее воплощают даже на маленькой квадратуре, поэтому для вдохновения можете полистать фото в интерьерных блогах.А в качестве акцентов добавьте несколько деталей в стиле ампир, например, лепнину на потолок, трендовый золотой светильник или смеситель, мебель на изогнутых ножках. Такие элементы отлично впишутся в классическую базу, но при этом не будут перегружать пространство маленькой квартиры.В интерьерах шебби-шик много «потертых» деталей.Если вы любите винтаж, нежные пастельные тона, милые цветочные узоры и огромное количество декора, тогда шебби-шик – идеальный вариант. В нем гармонично сочетается роскошь и легкая небрежность, романтизм и показательная обшарпанность. Кстати, в переводе с английского шебби-шик означает «потертый шик».Увы, это направление, как и предыдущие два, уместно исключительно на большой площади. И это логично, ведь в условиях крохотной квартиры разместить всевозможные пуфики, столики, резные кресла, декоративные сундуки и прочие детали попросту невозможно. А ведь шебби-шик не знает меры. Его девиз – все и сразу, поэтому пространство кажется перегруженным.Добавьте в интерьер квартиры декор в стиле шебби-шик.Гораздо лучше будет оформить однушку в нейтральном стиле и добавить несколько элементов в стиле шебби-шик, которые гармонично впишутся в обстановку и не будут занимать лишнего места. Поэтому от громоздких сундуков и вычурных кресел стоит сразу отказаться, а вот вазы с цветами или милые подушки на диване будут смотреться очень живописно. Также из шебби-шик можно позаимствовать декоративные тарелки, картины в резных рамах или характерные узоры и орнаменты.Квартиры в стиле хай-тек часто напоминают современные бизнес-центры.Большинство современных стилей «работают» на маленькие квартиры, но из каждого правила есть исключения. В данном случае это хай-тек. Он нуждается в просторе: высоких потолках, больших окнах, на фоне которых выгодно будет смотреться модная техника и хромированные детали.Небольшую площадь лучше оформлять в минималистичном стиле, Что касается хай-тека, то его можно воссоздать в отдельных деталях. Подберите металлическую фурнитуру и смесители, отдайте предпочтение монохромной цветовой гамме в отделке, добавьте больше хромированных поверхностей.От хай-тека можно взять монохромную цветовую гамму.Еще одна характерная черта хай-тека – акцентная мебель, которая роскошно смотрится на серо-белом фоне. Обратите внимание на крутящиеся кресла, пластиковые стулья, модульные диваны. И, конечно, добавьте современную технику: умный телевизор, проектор, качественную акустическую систему.Много блеска и золота в интерьере.Ар-деко – это гармоничное сочетание роскоши, театральности, блеска и технологического прогресса. На телеэкранах его отлично отобразили в фильме «Великий Гэтсби», снятом по одноименному роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Для этого стиля характерны симметрия и строгая геометрия, определенная нарочитость, как в театральных декорациях, многоуровневость и гламурная этника.Если вы хотите добиться роскоши в интерьере, но не планируете жить среди позолоты, лепнины и чрезмерного сияния, обратите внимание не неоклассику, которая объединила в себе лучшие черты классики и минимализма. Она торжественная, нарядная, немного вычурная, но при этом не подавляющая. Данное направление создает впечатление дорого интерьера, но при этом не требует большого бюджета на ремонт.Неоклассика добавит в интерьер роскоши.Чтобы воплотить ее в обстановке маленькой квартиры, отдавайте предпочтение светлой цветовой гамме, материалам с выраженной фактурой (бархату, велюру, камню, натуральному дереву), а также свободному пространству. Не перегружайте комнаты мебелью, наполните их светом и воздухом. Роскошь старайтесь вносить дозированно, чтобы она не «давила». Это может быть фурнитура под золото, бархатные шторы, некрупная гипсовая лепнина, зеркала и картины в сверкающих рамах.Английский стиль выглядит слегка мрачно.Английский стиль в интерьере отлично проявился в фильмах о Шерлоке Холмсе, поэтому если вы смотрели их, то точно знаете, как должна выглядеть такая квартира. Кожаная мебель, столы и стулья из красного дерева, винтажные плафоны, обилие темные оттенков в отделке – все это как нельзя лучше отражает английскую роскошь. Но в маленькой квартире такие вещи зачастую смотрятся неуместно, поэтому единственное, что вы можете сделать – адаптировать некоторые элементы английского стиля под имеющуюся площадь.Обыграйте домашнюю библиотеку.Как это сделать? Используйте разную фактуру дерева, добавьте в обстановку уютный текстиль, отдайте предпочтение теплым оттенкам и винтажному декору. Также подумайте, как обыграть книги – домашняя библиотека должна находиться на видном месте. И не забудьте про картины. Выбирайте пейзажи, натюрморты и другие полотна характерные для прошлых веков – они лучше будут отражать английский стиль, чем современные работы художников.