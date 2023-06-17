С нами не соскучишься!

8 336 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Богатство культурных традиций мексиканского индейского народа сапотеки

Фотограф из города Остин в американском штате Техас Диего Уэрта (Diego Huerta) родился и вырос в Мексике. Каждый год он совершает поездку на юг своей родной страны, чтобы привезти оттуда новую серию ярких фотографий, раскрывающих невероятное многообразие культурного богатства Мексики. Предлагаем вашему вниманию фотосет Диего Уэрты, позволяющий оценить красоту традиционного убранства мексиканского индейского народа сатотеки, который живёт в штате Оахака.

Богатство культурных традиций мексиканского индейского народа сапотеки

Богатство культурных традиций мексиканского индейского народа сапотеки

Богатство культурных традиций мексиканского индейского народа сапотеки

Богатство культурных традиций мексиканского индейского народа сапотеки

Богатство культурных традиций мексиканского индейского народа сапотеки

Богатство культурных традиций мексиканского индейского народа сапотеки

Богатство культурных традиций мексиканского индейского народа сапотеки

Богатство культурных традиций мексиканского индейского народа сапотеки

Богатство культурных традиций мексиканского индейского народа сапотеки

Богатство культурных традиций мексиканского индейского народа сапотеки

Богатство культурных традиций мексиканского индейского народа сапотеки

Богатство культурных традиций мексиканского индейского народа сапотеки

Богатство культурных традиций мексиканского индейского народа сапотеки

Богатство культурных традиций мексиканского индейского народа сапотеки

Богатство культурных традиций мексиканского индейского народа сапотеки

Богатство культурных традиций мексиканского индейского народа сапотеки

Богатство культурных традиций мексиканского индейского народа сапотеки

Богатство культурных традиций мексиканского индейского народа сапотеки

Богатство культурных традиций мексиканского индейского народа сапотеки

Богатство культурных традиций мексиканского индейского народа сапотеки

Богатство культурных традиций мексиканского индейского народа сапотеки

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх