Почему мы стучим по дереву, чтобы «не сглазить»?

История происхождения интернациональной приметы не так проста, как может показаться на первый взгляд. Постучим по дереву — услышим в ответ древние сказания…
Культ дерева
И в древние времена, и сегодня никто не удивится, если вдруг человек в процессе разговора начнёт стучать по чему-нибудь деревянному. Смысл этого жеста понятен всем, вне зависимости от континента проживания, статуса и уровня образования.
У персов с незапамятных времён постучать по дереву — значит, попросить о защите благого бога огня Атара. Культ священного огня в древнеперсидской религии занимал особое место, был широко распространён и сохранился у их потомков до настоящего времени. Магической силой наделяли деревья египтяне, мастерившие защитные амулеты, которые связками носят и современные жители этой страны. Под защиту духов деревьев вставали древние британцы, и до сих пор в Англии частенько приговаривают: «Touch wood!» (то есть, мол, не сглазь, «Дотронься до дерева!»). Американцы переняли обычай по наследству и говорят: «Кnock on wood!»
В дохристианской Руси люди также приписывали деревьям особую силу и относились к ним как к священным, божественным творениям. Особая роль отводилась дубу — дереву Перуна и Рода. К дубу предки-славяне обращались за защитой, рассказывали ему о своих планах и радостях, чтобы не хвалиться людям и не навлечь своим же длинным языком на себя гнева богов. Дуб обнимали как друга, спасителя и помощника. Культ этого дерева существовал не только у славян, но и по всей Европе: люди издавна заметили, что именно в дуб чаще других бьёт молния, а, значит, он отмечен особым знаком небес. Дуб одаривал своей силой не только человека, к нему прикасающегося, но и птиц, вьющих в его ветвях гнёзда, и растения, растущие у его подножья.
Согласно славянской мифологии, дуб — это ещё и символ Рода, Бога-Творца, возглавлявшего славянский пантеон богов и предписавшего все правила жизни, все законы мироздания. Славянский бог помогал людям при помощи своих «посланников», одним из которых было внушительное дерево. На Руси верили, что для того, чтобы попросить совета или помощи у Рода в сложной ситуации, нужно постучать по дубу и таким образом подать знак божеству-защитнику.
По столу стучать нельзя
Существует и ещё одна интересная версия, которая смещает акцент именно на стук. Мол, стучали по дереву наши предки, а не просто прикасались к нему, потому что опасались зависти нечистой силы, поэтому если человек чем-то хвалился вслух, он должен был громко стучать по дереву, чтобы заглушить собственный голос и не дать духам услышать о его удаче и нарушить её.
При этом, кстати, суеверие чётко регламентирует, по какому дереву стучать нельзя. Например, бессмысленно это делать по столу: во-первых, это уже «мёртвое» дерево, лишённое своих сил из-за обработки и покрытия, уже закрытое для духовного мира и не являющегося счастливым проводником в него, а во-вторых, это символ божественной длани, которая несёт человеку пропитание. Некоторые стучат сегодня по голове — своей или близкого человека, мол, в шутку, но, конечно, это не следование примете, а некий психологический приём, показывающий, что человек понимает, что излишне хвалится в разговоре, но не хочет при этом прослыть в глазах собеседника хвастуном.
Действительно суеверный человек знает, что стучать нужно по живому дереву или же по доскам заборов. Некоторые особо верящие приметам даже носят с собой для защиты кусочки обычного дерева. В давние времена силой наделялись и бревенчатые избы, поэтому женщины «лечили» с их помощью ребятишек, никак не желавших засыпать, прислоняя к дереву маленькие ножки, а мужчины — натруженные и ломящие поясницы после дневных работ.
Примета стучать по дереву после крещения Руси
Языческое суеверие не ушло из жизни даже после прихода христианства. На удивление, его не искореняли и сами священнослужители. Они поступили мудрее и по-своему истолковали эту примету, связав её с темой деревянного креста, на котором был распят Иисус Христос.
Новый взгляд на обычай — по-церковному трижды стучать по дереву, во имя Святой Троицы: Отца, Сына и Святого Духа. Таким образом человек и просил прощения и защищал себя от неконтролируемого бахвальства. Ведь в Библии сказано, что «смерть и жизнь во власти языка», и не владеющий языком своим может быть подвергнут строгому наказанию. Хвастовство — это один из грехов, и священнослужители разрешили таким образом поверить людям, что тройной стук по дереву как бы прощает им этот грех и защищает от небесной кары. При этом указывалось, что нельзя стучать по осине, так как, согласно работам теософов, на этом дереве повесился предатель Иуда. Потому осина — «нечистое» дерево и не может помогать человеку в отпущении греха.
Как бы то ни было, примета настолько прочно закрепилась в нашей повседневной жизни, что даже не самые суеверные или не самые религиозные (что, в данном случае, как ни странно, одно и то же) люди лишний раз да и стукнут по деревяшке, когда говорят о чём-то хорошем, желая, чтобы и дальше всё складывалось наилучшим образом.
Часто вместе со стуком по дереву мы трижды плюём через левое плечо. Объясняется это, в общем-то, нелепое действие таким же интересным «замесом» языческого и христианского.
Ангел и чёрт на плечах
Старинное убеждение состоит в том, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель, располагающийся с правой стороны, и чёрт-искуситель, восседающий на левом плече. Чёрт склоняет человека к греху, нашёптывает в левое ухо и подслушивает, что же хорошего желает себе его «подопечный». Левая сторона в православных канонах — это вообще сторона нечистых, тёмных сил.
Дальше в объяснение приметы включается «магизм»: слюна считается сильной биологической жидкостью, наделённой особыми свойствами и часто применяемая в эзотерических и магических ритуалах. Поэтому слюной через левое плечо суеверный человек как будто бы побеждает нечистого, плюёт в него, чтобы сохранить везение и «выплюнуть к чёрту» дурные мысли.
Некоторые поклонники иррационального мышления говорят, что у этого обычая есть даже почти научное объяснение. Основано оно на том, что левое полушарие мозга ответственно за логику и управляет правой рукой, а значит, и для правшей, которыми является большинство людей, такое действие будет дополнительным стимулом. Объяснение, конечно, сомнительное, однако вспомните себя, образованного современного человека, когда в следующий раз будете стучать по дереву и говорить «тьфу-тьфу-тьфу»…
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