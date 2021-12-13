5 способов превратить ненужный встроенный шкаф в полезное место в доме

5 способов превратить ненужный шкаф в полезное место в доме.
Дома у многих есть старый шкаф, который не используется уже много лет или в него тривиально складывают всяких хлам. Но на самом деле такой шкаф обладает огромным потенциалом для интерьера. В нём можно устроить домашний офис, уютный уголок для чтения или место для выполнения уроков. И это далеко не все «шкафные» возможности.
1. Шкаф-офис
Компактный домашний офис скрытое рабочее место в шкафу.
Если у кого-то есть «ненужный» шкаф в гостиной, то он может стать идеальным уголком для небольшого домашнего офиса. Это явно оценят фрилансеры или люди, которые часто берут работу на дом. С такой же целью можно использовать любую нишу в доме.
Такой офис актуален на кухне, в прихожей, в спальне, гостиной и даже в пространстве под лестницей.
Чтобы визуально отделить рабочее место от остального пространства квартиры, можно внутри поклеить обои, постелить коврик и придумать ещё какие-нибудь фишки, которые помогут создать уют.
2. Шкаф как место для учебных занятий
И у детей появится личное пространство.
Если в доме есть дети и шкаф, который мало используется, то его можно превратить в симпатичное место, где школьники (или студенты) они могли делать уроки. Достаточно добавить в шкаф столешницу, поклеить обои и поставить стулья.
Так выглядит шкаф знаний.
Двери шкафа можно снять, если хочется сделать открытую «парту», или же оставить их на месте, если хочется закрывать «класс», когда он не используется.
3. Шкаф-раздевалка
Идеальное место для верхней одежды.
Из одежного шкафа, который не используется по назначению, можно сделать гардероб в прихожей. Таким образом в доме появится место для верхней одежды и обуви, где будет можно, кстати, оборудовать место для хранения шарфов, перчаток и даже поводка для собаки.
Шкаф-купе для любителей модерна.
Если в прихожей есть ниша, можно установить двери на рилингах - и встроенных шкаф готов.
4. Уголок для детских принадлежностей
Удобное место для хранения детских принадлежностей.
Если в доме есть малыш, а место для удобного хранения его вещей найти сложно, можно воспользоваться возможностями шкафа. Для этого достаточно покрасить его пространство в светлые тона, сделать полку, которая станет столиком для пеленания, а так же предусмотреть пространство для хранения детской одежды.
5. Уголок для чтения
Уютный уголок для чтения в старом шкафу.
Заботливые родители могут превратить неиспользуемый шкаф в удобный уголок для чтения, который обязательно понравится маленьким детям. Внутри нужно установить мягкую скамью с подушками и а двери шкафа поменять на шторы. Получится настоящий сказочный уголок для детей с минимальными усилиями со стороны родителей.
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