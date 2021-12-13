5 способов превратить ненужный встроенный шкаф в полезное место в доме

5 способов превратить ненужный шкаф в полезное место в доме.

1. Шкаф-офис

Компактный домашний офис скрытое рабочее место в шкафу.

Такой офис актуален на кухне, в прихожей, в спальне, гостиной и даже в пространстве под лестницей.

2. Шкаф как место для учебных занятий

И у детей появится личное пространство.

Так выглядит шкаф знаний.

3. Шкаф-раздевалка

Идеальное место для верхней одежды.

Шкаф-купе для любителей модерна.

4. Уголок для детских принадлежностей

Удобное место для хранения детских принадлежностей.

5. Уголок для чтения

Уютный уголок для чтения в старом шкафу.