3 функции газовой горелки, без которых инструмент не стоит и приобретать

Газовая горелка – инструмент исключительно полезный в хозяйстве. Сегодня рынок готов предложить широчайший ассортимент горелок, отличающихся не только ценой и внешним видном, но и что кардинально важно – набором полезных функций. Какие такие функции могут быть у газовой горелки? На самом деле есть три вполне обязательных, без которых данный инструмент лучше не брать.
1. Пьезоподжиг
Нужен поджог. /Фото: 7eer.net.
Вроде бы очевидная вещь, о которой загадочным образом забывают многие хозяева при выборе инструмента: поджигать газовую горелку при помощи зажигалки или спичек – не слишком-то удобно. Особенно, когда такую операцию следует провернуть ни раз и не два. Поэтому у горелки в обязательном порядке должен иметься автономный пьезоподжиг. Удивительно, но на некоторых даже не бюджетных горелках его нет.
2. Предварительный подогрев газа
Подогрев полезен зимой. /Фото: YouTube.
К сожалению, в бюджетных газовых горелках данная функция встречается нечасто. Однако, важно понимать, что предварительный подогрев газа – вещь исключительно полезная. В первую очередь данная функция необходима для работы с газовой горелкой в холодное время, когда из-за низкой температуры могут появляться проблемы с подачей топлива. Кроме того, данная функция предотвращает малоприятные «плевки» газом во время работы.
3. Регулировка пламени
Регулировка обязательна. /Фото: hummerplus.ru.
Еще одна простая на первый взгляд функция, без которой невозможно представить комфортную работу в рассматриваемым инструментом. Узнать регулятор пламени совсем не сложно. Он почти всегда выглядит как кольцо и находится у основания сопла. Вращаем и делаем себе факел нужной длины. Управление потоком осуществляется за счет регулировки интенсивности подачи воздуха. Важно помнить о том, что таким образом регулируется не только факел, но также температура пламени и скорость расходования топлива.
Горелки бывают разные. /Фото: panofish.net.
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