С нами не соскучишься!

8 240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис
    Это человек носит с собой ад .Так ли хороша фен...
  • Россиянин
    Католики... У мусульман и православных никто никого никогда не прогонит и ничего не скажет плохого. Наоборот, у мусул...За 14 лет эта жен...
  • Воробей
    У автора определённо фиксация! Возможно, что она - из постоянно усиленно диетирующей братии. И осознаёт, что есть что...Почему на протяже...

3 функции газовой горелки, без которых инструмент не стоит и приобретать


3 функции газовой горелки, без которых инструмент не стоит и приобретать

Газовая горелка – инструмент исключительно полезный в хозяйстве. Сегодня рынок готов предложить широчайший ассортимент горелок, отличающихся не только ценой и внешним видном, но и что кардинально важно – набором полезных функций. Какие такие функции могут быть у газовой горелки? На самом деле есть три вполне обязательных, без которых данный инструмент лучше не брать.

1. Пьезоподжиг


Нужен поджог. /Фото: 7eer.net.

Нужен поджог. /Фото: 7eer.net.

 

Вроде бы очевидная вещь, о которой загадочным образом забывают многие хозяева при выборе инструмента: поджигать газовую горелку при помощи зажигалки или спичек – не слишком-то удобно. Особенно, когда такую операцию следует провернуть ни раз и не два. Поэтому у горелки в обязательном порядке должен иметься автономный пьезоподжиг. Удивительно, но на некоторых даже не бюджетных горелках его нет.

2. Предварительный подогрев газа



Подогрев полезен зимой. /Фото: YouTube.

Подогрев полезен зимой. /Фото: YouTube.

 

К сожалению, в бюджетных газовых горелках данная функция встречается нечасто. Однако, важно понимать, что предварительный подогрев газа – вещь исключительно полезная. В первую очередь данная функция необходима для работы с газовой горелкой в холодное время, когда из-за низкой температуры могут появляться проблемы с подачей топлива. Кроме того, данная функция предотвращает малоприятные «плевки» газом во время работы.

3. Регулировка пламени


Регулировка обязательна. /Фото: hummerplus.ru.

Регулировка обязательна. /Фото: hummerplus.ru.

 

Еще одна простая на первый взгляд функция, без которой невозможно представить комфортную работу в рассматриваемым инструментом. Узнать регулятор пламени совсем не сложно. Он почти всегда выглядит как кольцо и находится у основания сопла. Вращаем и делаем себе факел нужной длины. Управление потоком осуществляется за счет регулировки интенсивности подачи воздуха. Важно помнить о том, что таким образом регулируется не только факел, но также температура пламени и скорость расходования топлива.
Горелки бывают разные. /Фото: panofish.net.

Горелки бывают разные. /Фото: panofish.net.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





3 функции газовой горелки, без которых инструмент не стоит и приобретать

И не забудьте:
3 функции газовой горелки, без которых инструмент не стоит и приобретатьПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх