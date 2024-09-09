7 известных актёров, которым не давали ролей из-за их внешности

Для актёров внешность является одним из основных рабочих инструментов. Если можно так выразиться. При этом они могут быть красивыми и не очень, спортивного или плотного телосложения, по большому счёту значение имеет только представление режиссёра о внешних данных будущего героя. Именно поэтому даже известные актёры и актрисы неожиданно для себя получали отказы, хотя роль и казалась подходящей для них на всё сто процентов.
Инна Чурикова
Инна Чурикова.
Актриса, сыгравшая множество блистательных ролей в кино, могла бы так и не раскрыться полностью, если бы не её муж, Глеб Панфилов. Именно он смог за нестандартной внешностью разглядеть недюжинный талант и ту самую «изюминку», за которую и полюбили зрители Инну Чурикову. Она начала сниматься ещё в студенческие годы, прославилась благодаря роли злой и ленивой Марфуши в сказке «Морозко», после чего собиралась вообще проститься со съёмками. Но только она сама знает, сколько слёз ей пришлось пролить из-за отказов в съёмках. Её имя было вообще внесено в список тех, кого снимать не рекомендовано именно из-за несоответствующей внешности.
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч.
Сегодня трудно себе представить другого актёра в роли Шерлока Холмса в популярном британском сериале. Однако в начале своей карьеры зрители нещадно критиковали его из-за внешности, а режиссёры не утверждали его на роли. Впрочем, Бенедикт Камбербэтч смог изменить мнение о себе, по большей части, благодаря своем искромётному чувству юмора. Он не стеснялся насмехаться над собой, придумывал для себя обидные прозвища и, в буквальном смысле слова, влюбил в себя и зрителей, и режиссёров. К слову сказать, во время пробы в сериал «Шерлок» некоторые продюсеры высказались против его кандидатуры, но число сторонников оказалось куда больше.
Кира Найтли
Кира Найтли.
Сегодня трудно найти человека, который мог бы назвать английскую актрису некрасивой. Но в начале своей карьеры Кира Найтли многократно слышала отказы во время кастингов из-за своей чрезмерной худобы и не слишком привлекательной, как говорили, внешности. Она много снималась в детском и подростковом возрасте, а позже пришлось много работать над собой и раз за разом доказывать своё право на ту или иную роль. Впрочем, даже сейчас двукратная номинантка на получение кинопремии «Оскар» слышит от режиссёров пожелание слегка поправиться для получения роли. При этом актриса неизменно отвечает: она не собирается заставлять себя есть через силу, и её быстрый метаболизм актрису вполне устраивает.
Николай Бурляев
Николай Бурляев.
После съёмок в фильме «Иваново детство» Николай Бурляев пачками получал приглашения от режиссёров на кинопробы. Но позже всё стало развиваться по привычному сценарию: пробы проходили успешно, Бурляеву велели ждать вызов на съёмки, а после оказывалось, что вместо него уже взяли другого актёра. Лишь случайно от одного из чиновников Госкино Николай Бурляев узнал о том, что кто-то счёл его внешность слишком «несоветской», в связи с чем его имя попало в список актёров, которых снимать в главных ролях не рекомендовалось. К счастью, далеко не все режиссёры прислушивались к рекомендациям, поэтому фильмография Николая Бурляева постоянно пополнялась новыми работами.
Мерил Стрип
Мерил Стрип.
Голливудская актриса покорила миллионы зрителей во всём мире своим талантом, она многократно номинировалась на получение кинопремии «Оскар» и стала обладательницей трёх золотых статуэток. Однако не однажды актриса слышала от продюсеров и режиссёров замечания по поводу своей внешности. Кинематографисты находили красоту актрисы недостаточной для тех или иных ролей. Впрочем, даже сама Мерил Стрип была с ними согласна, ведь в то время она носила брекеты и очки, да к тому же вес её был далёк от идеального.
Константин Райкин
Константин Райкин.
Сын легендарного Аркадия Райкина никогда не считал себя красавцем, но это не мешало ему сниматься в кино. Правда, когда он попытался получить роль Дениса Давыдова в фильме «Эскадрон гусар летучих», то услышал отказ, так как его внешность не соответствовала образу гусара. Константин Райкин, конечно, был разочарован, однако единичная неудача не заставила его отказаться от карьеры в театре и кино. Сегодня он возглавляет театр «Сатирикон» и щедро делится опытом и знаниями со своими учениками.
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун.
Актриса не раз становилась объектом критики из-за своего маленького роста и непримечательной внешности, но она была полна решимости стать известной актрисой и каждый раз после очередной неудачи начинала лишь больше работать. Кроме того, по мнению некоторых режиссёров, она была слишком умна для ролей легкомысленных и ветреных особ. Но Риз Уизерспун была очень настойчивой и целеустремлённой, ничто не могло заставить её отказаться от мечты. Сегодня в арсенале актрисы множество сыгранных ролей и большое количество кинонаград, в том числе «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми».
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