7 продуктов питания, которые нужно немедленно вытащить из холодильника

1. Картофель

Это не рационально. /Фото: howtostore.ru.

2. Чеснок

Не стоит так делать. /Фото: kakxranit.ru.

3. Помидоры

Помидоры не стоит держать в камере. /Фото: binokl.cc.

4. Бананы

Испортятся раньше срока. /Фото: pravilauborki.ru.

5. Цитрусовые

Лимоны лучше хранить отдельно. /Фото: omvesti.ru.

6. Оливковое масло

Страшная ошибка. /Фото: ru.wikihow.com.

7. Консервы

Прекрасно хранятся до открывания и без холодильника. /Фото: irecommend.ru.