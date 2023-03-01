Как влюблённая монахиня погубила священника, обвинив его в связи с Люцифером

Вразрез «генеральной линии» церкви

Прижизненный портрет Урбена Грандье / Источник: wikipedia.org

Беда одна не ходит

Монахини Урсулинского ордена. Средневековая гравюра / Источник: oldgravura.ru

Демон подписывает договор с монахинями. Средневековый рисунок / Источник: yaustal.com

Оправдание и новый арест

Кардинал Арман Жак дю Плесси Ришелье / Источник: wikipedia.org

Договор с Люцифером

Договор, который якобы Урбен Грандье заключил с нечистой силой. В конце текста – подписи священника и 5 демонов / Источник: twitter.com

На костер за подделку

Церковный суд средневековой инквизиции / Источник: facebook.com