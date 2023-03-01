Как влюблённая монахиня погубила священника, обвинив его в связи с Люцифером

В XVII веке в Западной Европе большинство не только простых людей, но и представителей духовенства, верили, что дьявол способен искусить любого слабого духом человека. Церковь даже была осведомлена, как именно отступник переходит на сторону Люцифера: отрекается от Бога и подписывает своей кровью договор о продаже души нечистому. Именно в заключении соглашения с Сатаной был обвинен и казнен Инквизицией католический священник Урбен Грандье.
Вразрез «генеральной линии» церкви
Святой отец Урбен Грандье – глава одного из приходов Лудена, был довольно состоятельным человеком. Кроме того, по преданиям, он был весьма хорош собой, и в свои 40 с лишним лет слыл отъявленным бабником. И даже роковым красавцем. Несмотря на запрет для священников иметь связи с женщинами, падре Грандье демонстративно и с завидной регулярностью нарушал целибат.
Прижизненный портрет Урбена Грандье / Источник: wikipedia.org
Но и это сходило святому отцу с рук. Как и книга, которую написал, и даже издал Урбен Грандье. В ней падре поставил под сомнение необходимость соблюдать католическим священникам обет безбрачия. Однако безнаказанность Грандье породила роковую беспечность. Святой отец начал писать памфлеты, в которых открыто критиковал самого кардинала Ришелье. Это было уже слишком.
Беда одна не ходит
Чтобы немного поостудить литературный пыл священника, а заодно и направить его энергию в более интимное русло, Урбену Грандье в 1632 году было предложено стать отцом-духовником в женской святой обители монахинь-урсулинок. Грандье не знал, что настоятельница монастыря – сестра Жанна, питала к нему огромную страсть. Но кроме этого «матушка» была еще и весьма импульсивной, и мстительной особой.
Монахини Урсулинского ордена. Средневековая гравюра / Источник: oldgravura.ru
Приняв отказ, как личное оскорбление, сестра Жанна решила жестоко отомстить Урбену Грандье. Довольно скоро несколько молодых монашек урсулинской обители обвинили отца Грандье в страшном грехе. Они сообщили, что падре всех их соблазнил, прибегнув к помощи черной магии. Якобы святой отец заколдовал букет цветов, а после перекинул его через монастырскую стену.
Демон подписывает договор с монахинями. Средневековый рисунок / Источник: yaustal.com
Для Святой Инквизиции (которая уже давно не спускала глаз с беспечного священника) обвинение монашек стало поводом для немедленной реакции. Урбен Грандье был арестован и посажен в темницу «до выяснения всех обстоятельств». Однако состоятельный священник имел весьма влиятельных друзей в церковных и светских властных кругах.
Оправдание и новый арест
Косвенные доказательства, разбежность в показаниях «совращенных» монахинь, а также хорошие адвокаты – все это помогло Грандье в довольно короткий срок быть оправданным и выйти на свободу. Однако святой отец явно недооценивал своего главного врага, на которого он посмел писать въедливые памфлеты – кардинала Ришелье.
Кардинал Арман Жак дю Плесси Ришелье / Источник: wikipedia.org
Не прошло и недели, как Урбен Грандье был во второй раз арестован. Обвинение было тем же – колдовство. Снова началось следствие. Однако в этот раз все было куда более серьезнее. Даже несмотря на то, что монашки-урсулинки не стали больше выдвигать против святого отца обвинений в соблазне и совращении, Грандье подвергся «допросам с пристрастием».
Инквизиторы пытались «выбить» из священника добровольное признание в колдовстве. Кто знает, возможно состояние и влиятельные друзья помогли бы впоследствии Урбену Грандье избежать смертного приговора. Однако гордый священник даже после пыток с применением «испанского сапога» – раскаленных в огне своеобразных тисков с шипами внутри, которые палачи надевали на ногу жертвы, отказался признаться в колдовстве.
Договор с Люцифером
Доказательств вины Грандье во время второго процесса было еще меньше, чем после обвинения его монахинями. Однако «сверху» настойчиво требовали «справедливого суда над колдуном». И церковные судьи предъявили обвиняемому последнее, но самое веское доказательство. Они показали «дьявольский документ» – договор, который Урбен Грандье якобы заключил с нечистой силой.
Договор, который якобы Урбен Грандье заключил с нечистой силой. В конце текста – подписи священника и 5 демонов / Источник: twitter.com
В соглашении было указано, что за дачу клятвы на крови в своей верности, а также осквернение отдельных церковных правил и святынь, демоны обязывались даровать Урбену Грандье не только «цветки девственниц», любовь женщин, силу и безграничную похоть, но также всевозможные почести и уважение от властьимущих монархов. Под соглашением стояли подписи Грандье, а также 5 самых влиятельных демонов – Астарота, Вельзевула, Левиафана, Люцифера и Сатаны.
На костер за подделку
Естественно, этот документ был чистой воды фальшивкой. Однако для Святой Инквизиции подобная «улика» означала только одно – подозреваемый виновен в связи с нечистью. А приговор для таких обвиняемых мог быть только один – костер. Судебное разбирательство, которое до этого, казалось, зашло в тупик, немедленно возобновилось с утроенной скоростью.
Церковный суд средневековой инквизиции / Источник: facebook.com
На следующий день Урбену Грандье выдвинули обвинения, и зачитали приговор. Ничто и никто теперь не мог спасти беспечного священника. Его казнили самым жестоким из существующих способов – публично живьем сожгли на городской площади. Не забыв перед казнью отпустить все его грехи.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии