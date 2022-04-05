Лучшее удобрение для всех растений практически даром

Тема удобрений несомненно всегда будет актуальна для тех, у кого есть комнатные растения, дача или огород, ведь все хотят получить здоровые, красивые растения и хороший урожай. Сегодня же особой популярностью пользуют различные биостимуляторы, в том числе хлорелла.







И это вовсе не случайно, ведь в ней содержится невероятное количество витаминов и микроэлементов. Кроме того хлорелла воздействует на растения на клеточном уровне и усиливает их иммунитет, а также уничтожает патогенные микроорганизмы в почве. По этим же причинам хлорелла также полезна и для семян и клубней.

Конечно, как и другие удобрения, хлореллу по мере необходимости можно покупать в магазине. Однако можно потратиться на нее всего лишь один раз, а дальше очень просто выращивать хлореллу и самостоятельно.

Вам потребуются:



суспензия хлореллы;



вода;



комплексное удобрение



Для выращивания хлореллы нам потребуется не хлорированная отстоявшаяся вода комнатной температуры и емкость подходящего размера. Удобнее всего будет использовать пятилитровую бутылку, на такой объем будет достаточно 0.5 литра суспензии хлореллы.







Выливаем суспензию в бутылку, а затем засыпаем в нее примерно 1 ч. л. любого комплексного удобрения — оно послужит питанием для водоросли.

Важно, чтобы в состав удобрения не входил гумат калия и желательно, чтобы концентрация азота была небольшой.Теперь до горлышка заполняем бутылку подготовленной водой, закрываем ее и ставим ее на свет в теплое место, идеальным вариантом будет солнечный подоконник. Больше от вас ничего не потребуется. Уже на 2-3 день вода в бутылке начнет менять цвет за счет размножающийся в ней водоросли, а через 2 недели вы получите большую бутылку великолепного живого удобрения. Повторять процедуру можно до бесконечности, оставляя в бутылки примерно 10 см хлореллы и дополняя ее порцией удобрения и свежей воды.А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как самостоятельно вырастить это эффективное удобрение — хлореллу.