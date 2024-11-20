Нейросеть художнику не ровня, или 5 заблуждений про искусственный интеллект

1. ИИ способен самостоятельно творить

Нейросеть рисует классные рисунки, но креативить не умеет.

2. ИИ отличается от человека непредвзятостью

Нейросеть в общении с субъективным человеком будет вести себя так же субъективно.

3. Нейросеть никогда не лжёт

Любой студент, попробовавший ИИ для учёбы, прекрасно знает - он вполне может обмануть. /Фото: work5.ru

4. Искусственный интеллект оставит людей без работы

Заменить настоящего профи в большинстве сфер деятельности ИИ не способен. /Фото: plus-one.ru

5. Нейросеть станет разумной и поработит человечество

Можно не бояться - терминаторы остаются только на киноплёнке. /Фото: youtube.com