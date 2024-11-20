Нейросеть художнику не ровня, или 5 заблуждений про искусственный интеллект

В последние годы искусственный интеллект стал всё сильнее проникать в разные сферы деятельности человека. А во многом его и вовсе сумели приспособить к использованию в повседневной жизни. Вот только это вовсе не значит, что общество знает о нём всё - бывает, скорее, наоборот, когда об ИИ культивируются мифы, а мы принимаем их за истину.
1. ИИ способен самостоятельно творить
Нейросеть рисует классные рисунки, но креативить не умеет.
Одной из самых популярных способностей нейросетей, доступных любому человеку, является возможность создавать картинки по запросу человека, вне зависимости от того, насколько они могут быть странными. Однако многие напрасно считают, что ИИ вскоре заменит реальных художников. На самом деле всё, на что в действительности способен искусственный интеллект - это копировать всё, что создали люди на протяжении своей истории, и любая, вроде бы созданная с нуля картинка в реальности является лишь визуализацией на основе того, что уже существовало. К тому же, у ИИ бывают огромные проблемы с рисованием отдельных деталей, просто потому, что он не понимает до конца, как оно должно выглядеть правдоподобно.
2. ИИ отличается от человека непредвзятостью
Нейросеть в общении с субъективным человеком будет вести себя так же субъективно.
Уж сколько ругают людей за необъективность и предвзятость, а искусственный интеллект кажется решением это проблемы - он ведь просто алгоритм. Да только всё не так просто, и ситуация тут обстоит аналогично с созданием картинок: нейросеть основывает свои выводы и решения, полагаясь на то, что создал всё тот же предвзятый человек.
Например, если дать ИИ задачу пообщаться с кем-то на просторах интернета, имитируя среднестатистического пользователя, то он будет формировать диалог на основе того, что нахватает у реальных юзеров. А это может быть не только объективные оценки и выводы, а и сплошной субъективизм, пристрастность и даже оскорбления собеседника, ведь нейросеть работает по шаблону предвзятых, субъективно мыслящих людей.
3. Нейросеть никогда не лжёт
Любой студент, попробовавший ИИ для учёбы, прекрасно знает - он вполне может обмануть. /Фото: work5.ru
Как бы не хотелось верить в возможности искусственного интеллекта, он всё-таки способен обмануть и обмануться самому. Есть несколько направлений по поиску информации с помощью нейросети, достоверность которых, скорее всего, будет сомнительна. Самый яркий пример - это студенческие работы: если попросить ИИ написать курсовую работу, то там далеко не всегда будут актуальные и даже рабочие ссылки и источники. Из разных уголков Сети он может достать и противоречащие друг другу данные статистики, а всё потому, что интеллект на то и искусственный, что обработать собственный ответ на достоверность он не может, а просто выдаёт то, что нашёл.
4. Искусственный интеллект оставит людей без работы
Заменить настоящего профи в большинстве сфер деятельности ИИ не способен. /Фото: plus-one.ru
Впечатляющие успехи самых знаменитый нейросетей заставляют общество задуматься - а не станут ли они однажды причиной потери своих рабочих мест огромного количества людей. Однако не стоит так серьёзно относиться к опасениям о приходе безработицы планетарного масштаба из-за ИИ.
Всё снова упирается в отсутствие самосознания у нейросети: так, она может генерировать тексты как журналист или писатель, но там неизбежно будет куча смысловых неточностей или других ошибок. ИИ не может осознать, насколько правильно он написал текст, да и в программировании нормально он справляется только с мелкими заданиями. По мнению специалистов, нейросеть никогда не сможет заменить настоящего профессионала с хорошим образованием и системными знаниями в своей отрасли, так что можно не переживать за свои рабочие места.
5. Нейросеть станет разумной и поработит человечество
Можно не бояться - терминаторы остаются только на киноплёнке. /Фото: youtube.com
Невозможно говорить о мифах про ИИ без упоминания клише из огромного количества фильмов по типу «Терминатора» - однажды искусственный интеллект будет развит так, что просто перехватит инициативу по управлению планетой у людей. Но, как минимум, на данном этапе такие опасения совершенно напрасны: ни одна существующая нейросеть даже близко не подошла к копированию когнитивных функций человеческого мозга, такие возможности программным кодом не запишешь. И пока искусственный интеллект не заимеет способность к самоосознанию - что может никогда и не произойти вовсе - никакого Skynet в реальности не будет.
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