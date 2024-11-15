Что думаю люди, когда узнают из какой ты страны

С нами не соскучишься!

Иногда читая комментарии мы понимаем из какой страны комментатор и тогда в голове представляется образ человека в своей комнате, сидящим за компьютером. Предлагаю посмотреть на то, как люди себе представляют других людей из разных стран мира.









Что думают люди, когда узнают, что ты живешь в Бразилии



















Что думают люди, когда узнают, что ты живешь в России

















Что думают люди, когда узнают, что ты из Украины

















Что думают люди, когда узнают, что ты араб

















Что думают люди, когда узнают, что ты в Канаде

















Что думают люди, когда узнают, что ты живешь в Казахстане

















Что думают люди, когда узнают, что ты живешь на Кубе

















Что думают люди, когда узнают, что ты живешь в Якутии

















Что думают люди, когда узнают, что ты живешь в Кыргызстане



















