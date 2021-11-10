Замаскированные устройства, которые использовали шпионы XX века

Какие гаджеты использовали разведчики.

1. Шпионская трубка

Курить такую все еще можно.

2. Фотокамера

Помещается в коробок.

3. Шифровальная пудреница

На стекле видны шифры.

4. Компас-пуговица

Простые граждане компас с собой не носят.

5. Голуби-шпионы

Голуби - враги государства.

6. Тайник

Капсула для тайного хранения.

7. Зонтик-убийца

Знаменитый зонтик-убийца.

8. Инструмент

Инструмент для создания дырок.

9. Обувь с жучком

Никто так и не догадался.

10. Хитрая монетка

Для хранения микропленок.