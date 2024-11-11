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Дамские уловки: как женщины увеличивали грудь в XIX веке


В XIX веке у женщин были свои уловки, как увеличить грудь.

В XIX веке у женщин были свои уловки, как увеличить грудь.

В последние несколько десятилетий моду диктуют знаменитости с экранов телевизоров, а стандарты красоты устанавливают пышногрудые красотки с глянцевых обложек. Многие женщины готовы лечь под нож, лишь бы соответствовать модным стандартам. В XIX веке у дам также были свои хитрости и уловки, благодаря которым они увеличивали свой бюст.

Во второй половине XIX века эталоном женской красоты считалась пышная грудь. | Фото: godzilla.org.ua.

Во второй половине XIX века эталоном женской красоты считалась пышная грудь. | Фото: godzilla.org.ua.

Так случилось, что природа щедро одаривает не всех женщин. Но соответствовать общепринятым стандартам красоты необходимо было всем дамам. В XIX веке женские журналы пестрели рекламой всевозможных таблеток для роста груди и кремов, которые необходимо было без конца втирать в «проблемные» места. Если же этот метод не срабатывал, то в ход шли более внушительные средства. Аппарат под названием Princess Bust Developer больше выглядел как вантуз. Им женщина якобы могла накачать себе мышцы и вернуть почти что девичью упругую грудь.
Реклама крема для роста груди и приспособления в виде вантуза. | Фото: godzilla.org.ua.

Реклама крема для роста груди и приспособления в виде вантуза. | Фото: godzilla.org.ua.

 
Подкладки в грудь. | Фото: godzilla.org.ua.

Подкладки в грудь. | Фото: godzilla.org.ua.

Когда же чудо-средства не оправдывали возложенных на них надежд, то дамы отправлялись к своим портнихам. Те нашивали накладки, которые визуально увеличивали грудь.
Подкладки в грудь. | Фото: godzilla.org.ua.

Подкладки в грудь. | Фото: godzilla.org.ua.

 

«Lemon Cup» - аксессуар, визуально увеличивавший грудь. | Фото: godzilla.org.ua.

Более оригинальными оказались изобретатели «Lemon Cup». Этот аксессуар напоминал пару круглых прокладок из конского волоса, уложенных в белые мешочки из хлопчатобумажной ткани. Внутри устанавливались две пружинки. Они держались за счет полосок китового уса. Когда надевали платье и затягивали корсет, то грудь прижимала полоски, а пружина выдавливалась наружу, создавая эффект пышного бюста.
Нижнее белье для имитации большого бюста. | Фото: godzilla.org.ua.

Нижнее белье для имитации большого бюста. | Фото: godzilla.org.ua.

 
Большая грудь и узкая талия - эталоны красоты в XIX веке. | Фото: godzilla.org.ua.

Большая грудь и узкая талия - эталоны красоты в XIX веке. | Фото: godzilla.org.ua.

 

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