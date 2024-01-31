Как живет 52-летняя Лера Кудрявцева после ухода от мужа: Почему рухнули все 3 брака телезвезды

Стремительная карьера

На этом фото Лере 17 лет /Фото:myseldon.com

Из провинциальной девушки она превратилась в светскую диву. /Фото: hsmedia.ru

Два брака и роман с Лазаревым

Лера быстро завоевала поклонников. /Фото: myseldon.com

Кудрявцева и Лазарев. /Фото: bangkokbook.ru

Третий брак. Самый долгий

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров. Свадьба.

Они выглядели вполне благополучной семьёй.

Недавние фото со странички Леры: с А. Бароевым, С. Пьехой, В. Дробышем

На Новый Год Лера явно не грустила.

Что случилось: три версии

Не все верят в версию про алкоголь. /Фото: tvcenter.ru

Макаров был успешных хоккеистом, но впоследствии закончил спортивную карьеру. /Фото: sport-results.ru

Ведущая в день сенсационного признания не выглядела расстроенной./Фото со страницы Кудрявцевой в соцсети