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Как живет 52-летняя Лера Кудрявцева после ухода от мужа: Почему рухнули все 3 брака телезвезды



Брак популярной ведущей Леры Кудрявцевой с молодым хоккеистом Игорем Макаровым считался крепким и образцовым. И вот, продержавшись долгих 11 лет, он дал трещину и, скорее всего, ее уже не склеить. Звездная особа неожиданно заявила, что ушла от мужа, и даже назвала конкретную причину. Но так ли всё, как представила Лера публике? И могла ли она вообще быть счастлива в таком браке? Попробуем в этом разобраться на основе прошлого опыта знаменитости.

Стремительная карьера


Лера Кудрявцева родилась в 1971 году в Казахстане в семье научных сотрудников. Повзрослев, амбициозная девушка покинула родной Усть-Каменогорск и уехала за лучшей жизнью в Москву, где на тот момент уже обосновалась её сестра. Творческую карьеру Лера начала с работы на подтанцовке у популярных исполнителей. Иногда она выступала и как бэк-вокалистка.
На этом фото Лере 17 лет /Фото:myseldon.com
На этом фото Лере 17 лет /Фото:myseldon.com

 

Первые шаги на ТВ Валерия сделала в программе «Партийная зона» на «ТВ-6», куда ее устроил артист Игорь Верник, с которым у неё, по слухам, был на тот момент роман. Попав в этот проект, Кудрявцева тут же стала популярной. Несмотря на провинциальный говорок и непосредственное поведение в кадре, зрители полюбили симпатичную девушку за ее энергетику, дерзость и задор, которые в 1990-е ассоциировались со свободной и глотком свежего воздуха. Она была искренней – такой, как они: «из народа».

Карьера Леры быстро пошла в гору. Она поработала над речью, научилась профессионально держаться в кадре – в общем, очень быстро стала ведущей-профи. Кудрявцева работала на Муз-ТВ, ТНТ и других крупных телеканалах, а ее романы со знаменитостями делали её ещё популярнее, постоянно подогревая к ней зрительский интерес.
Из провинциальной девушки она превратилась в светскую диву. /Фото: hsmedia.ru

Из провинциальной девушки она превратилась в светскую диву. /Фото: hsmedia.ru

 

Два брака и роман с Лазаревым


В первый раз Лера вышла замуж рано – в 19 лет. Её мужем стал барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк, с которым девушка познакомилась еще на родине в Усть-Каменогорске. Музыкант приезжал в Казахстан с гастролями, а молоденькая Кудрявцева тогда вела концерты в местном ДК. После свадьбы у пары родился сын, которому дали имя Жан – в честь популярного тогда Жан-Клода Ван Дамма, поклонницей которого была Лера.

Сергей постоянно уезжал на гастроли, где веселился с фанатками, а молодая мама сидела дома и его ждала. Эта роль ей совсем не нравилась и через пару лет она от него ушла. После развода будущую звезду накрыла депрессия и алкогольная зависимость, но в итоге она сумела взять себя в руки и с головой ушла в карьеру.
Лера быстро завоевала поклонников. /Фото: myseldon.com

Лера быстро завоевала поклонников. /Фото: myseldon.com

 

Через 14 лет после ее первого брака поклонники узнали о том, что телеведущая снова замужем. На этот раз ее избранником стал бизнесмен Матвей Морозов. Их отношения шли гладко, хотя муж и пропадал круглыми сутками на работе. Однако через несколько лет выяснилось, что бизнесмен не чист на руку. Он предлагал клиентам импортные автозапчасти под заказ, брал с низ деньги, а потом пропадал. К тому же оказалось, что он жил по поддельным документам. Морозова арестовали, и брак распался.

На этот раз Лера Кудрявцева недолго оставалась одна: её стали то и дело замечать в компании популярного молодого певца Сергея Лазарева, с которым ведущая познакомилась на конкурсе «Новая волна». Их тесное и нежное общение явно говорило о романе. Вскоре Лера и Сергей и сами открыто объявили, что они пара.
Кудрявцева и Лазарев. /Фото: bangkokbook.ru

Кудрявцева и Лазарев. /Фото: bangkokbook.ru

 

Ни Кудрявцеву, ни Лазарева, ни их поклонников не смущало то, что ведущая намного старше своего избранника, ведь выглядела Лера явно моложе своих лет. Отношения, которые, к слову, они регистрировать не стали, продолжались года четыре, после чего пара рассталась.

Третий брак. Самый долгий


Буквально через год после разрыва с Сергеем Лера уже пошла под венец. Ее третьим мужем стал хоккеист Игорь Макаров. Они познакомились в ресторане: молодой человек увидел знаменитость сидящей за столиком в окружении подруг, выпил для храбрости и подошел познакомиться. Несмотря на то, что Лера старше его на 16 лет, у них завязались романтические отношения, которые они решили скрепить штампом в паспорте.

Именно этот брак мог стать последним в жизни Кудрявцевой, ведь отношения у Леры и Игоря были очень искренними, они не переставали признаваться в интервью, как любят друг друга. Более того – союз продлился рекордно долго в сравнении с прошлым неудачным опытом Леры, что опять же говорило само за себя.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров. Свадьба.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров. Свадьба.

 

В браке родилась дочка Маша. В прошлом году 1 сентября Кудрявцева выложила в соцсети совместное фото с мужем и 5-летней дочкой и написала, что они провожают девочку в гимназию (видимо, на дошкольное отделение). На снимке семья выглядела вполне счастливой.
Они выглядели вполне благополучной семьёй.

Они выглядели вполне благополучной семьёй.

 

Эта фотография закрыла рты скептикам, которые уже давно подозревали, что и третий брак Кудрявцевой близится к закату и что супруги уже фактически вместе не живут. До этого поводом для подозрений стали публикации Леры на её страничке. Ведущая постоянно выкладывала фотографии в обнимку со знаменитостями мужского пола. Конечно же, все это выглядело как обычные дружеские фото с друзьями семьи или коллегами по цеху (например, соведущими концертов и телешоу, в которых Лера активно участвует). Однако подписчики звезды задавались вопросом: «А почему это Кудрявцева, будучи счастливой женой и матерью, совсем не публикует фотографий с любимым мужем?».
Недавние фото со странички Леры: с А. Бароевым, С. Пьехой, В. Дробышем

Недавние фото со странички Леры: с А. Бароевым, С. Пьехой, В. Дробышем

 

Другие внимательные поклонники и журналисты подлавливали Леру на откровениях в интервью, в которых она говорила, что в их союзе Игорь – старик, а она – молодая. Кудрявцева объясняла, что муж у неё очень серьезный и даже «нудноватый», что он любит сидеть дома и ему ничего не надо. Конечно же, сама она по характеру совсем не такая. Впрочем, после таких откровений Лера неизменно добавляла, что несовпадение темпераментов ничего не значит и все равно они счастливы вместе.

Однако в последнее время эта разница в образе жизни супругов становилась все заметнее. Игорь закончил карьеру в спорте и, судя по всему, не определился, чем будет заниматься дальше. Лера же постоянно пропадала на телевидении, на светских мероприятиях, все ее мысли были в работе, она постоянно находилась в гуще событий шоу-биза. На этот Новый год Лера уехала в Дубай с дочкой без Игоря. При этом на фото и видео с веселой поездки она совсем не выглядела скучающей по мужу. Ну а подписчики ведущей в соцсети снова стали одолевать её каверзным вопросом: где же глава семейства?
На Новый Год Лера явно не грустила.

На Новый Год Лера явно не грустила.

 

И вот 12 января знаменитость написала в своем телеграм-канале, что 11-летнему браку пришел конец, сообщив, что ушла от мужа. «Алкоголь — зло. Точка», – так она прокомментировала свое решение.

Что случилось: три версии


Сама Кудрявцева однозначно дала понять, что разговаривать с журналистами на эту тему сейчас не готова, и попросила прессу её по этому поводу не беспокоить. Мол, всё, что им следует знать, – она написала. Однако люди в окружении Кудрявцевой выдвигают несколько версий того, что могло стать причиной разрыва отношений.

Первая версия – рукоприкладство в результате перебора со спиртным. Лера однозначно дала понять, что её супруг пристрастился к бутылке. Учитывая его статус (спортивная карьера закончилась, мужчина чувствует себя ненужным и неприкаянным, ведь жене с ним скучно), вполне логично, что скрашивать свои дни он мог алкоголем. Однако в сфере бомонда спиртное – не редкость, значит, само его употребление мужем Леру не должно было шокировать.
Не все верят в версию про алкоголь. /Фото: tvcenter.ru

Не все верят в версию про алкоголь. /Фото: tvcenter.ru

 

Единственное, что могло переполнить чашу ее терпения – это то, что муж, перебрав лишнего, сильно оскорбил ее или поднял руку. Тем более что как-то в интервью сама Кудрявцева призналась, что единственное, чего не смогла бы простить в отношениях, – это физическое насилие.

Вторая версия – супружеская неверность. Ни Лера, ни ее муж не давали явных поводов для таких подозрений, но в окружении звезды не исключают, что при том, что огонь страсти в их отношениях явно угас, измена со стороны Кудрявцевой либо самого Игоря вполне могла случиться. Возможно, в процессе бурного обсуждения этого факта супругами экс-хоккеист перебрал спиртного, что Кудрявцева и выдала за официальную причину своего ухода.
Макаров был успешных хоккеистом, но впоследствии закончил спортивную карьеру. /Фото: sport-results.ru

Макаров был успешных хоккеистом, но впоследствии закончил спортивную карьеру. /Фото: sport-results.ru

 

Третья версия – совсем прозаичная. Брак Леры и Игоря просто не выдержал испытания временем. Они – разные, и дело даже не в возрасте, а в их характерах и в образе жизни. Судя по всему, бывший хоккеист хотел спокойной семейной жизни без тусовок, внимания прессы и гулянок до утра, а его жена – «продолжения банкета». Кроме того, его как главу семьи явно тяготило то, что жена популярнее его и больше зарабатывает. В итоге их отношения себя просто исчерпали.

Судя по всему, решение оставить мужа Лера приняла еще давно. Во всяком случае, после официального объявления об уходе от Игоря она спокойно поехала работать. В этот день Лера принимала участие в записи концерта «Дискотека суперстар». Журналисты и коллеги, наблюдавшие за Лерой за кулисами, не заметили, что звезда огорчена – она с аппетитом выбирала еду в буфете, улыбалась.
Ведущая в день сенсационного признания не выглядела расстроенной./Фото со страницы Кудрявцевой в соцсети

Ведущая в день сенсационного признания не выглядела расстроенной./Фото со страницы Кудрявцевой в соцсети

 

Возвращаясь домой с концерта, 51-летняя Кудрявцева записала из машины небольшое видео для интернет-подписчиков. В нем она, улыбаясь, назвала себя «старой, страшной, мерзкой, отвратительной, ужасной» особой. Произнесено это было с явной иронией и вызовом: мол, разве я похожа на такую? В общем, теперь остается ждать нового витка в личной жизни знаменитости.

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