Как живет 52-летняя Лера Кудрявцева после ухода от мужа: Почему рухнули все 3 брака телезвезды

Брак популярной ведущей Леры Кудрявцевой с молодым хоккеистом Игорем Макаровым считался крепким и образцовым. И вот, продержавшись долгих 11 лет, он дал трещину и, скорее всего, ее уже не склеить. Звездная особа неожиданно заявила, что ушла от мужа, и даже назвала конкретную причину. Но так ли всё, как представила Лера публике? И могла ли она вообще быть счастлива в таком браке? Попробуем в этом разобраться на основе прошлого опыта знаменитости.
Стремительная карьера
Лера Кудрявцева родилась в 1971 году в Казахстане в семье научных сотрудников. Повзрослев, амбициозная девушка покинула родной Усть-Каменогорск и уехала за лучшей жизнью в Москву, где на тот момент уже обосновалась её сестра. Творческую карьеру Лера начала с работы на подтанцовке у популярных исполнителей. Иногда она выступала и как бэк-вокалистка.
На этом фото Лере 17 лет /Фото:myseldon.com
Первые шаги на ТВ Валерия сделала в программе «Партийная зона» на «ТВ-6», куда ее устроил артист Игорь Верник, с которым у неё, по слухам, был на тот момент роман. Попав в этот проект, Кудрявцева тут же стала популярной. Несмотря на провинциальный говорок и непосредственное поведение в кадре, зрители полюбили симпатичную девушку за ее энергетику, дерзость и задор, которые в 1990-е ассоциировались со свободной и глотком свежего воздуха. Она была искренней – такой, как они: «из народа».
Карьера Леры быстро пошла в гору. Она поработала над речью, научилась профессионально держаться в кадре – в общем, очень быстро стала ведущей-профи. Кудрявцева работала на Муз-ТВ, ТНТ и других крупных телеканалах, а ее романы со знаменитостями делали её ещё популярнее, постоянно подогревая к ней зрительский интерес.
Из провинциальной девушки она превратилась в светскую диву. /Фото: hsmedia.ru
Два брака и роман с Лазаревым
В первый раз Лера вышла замуж рано – в 19 лет. Её мужем стал барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк, с которым девушка познакомилась еще на родине в Усть-Каменогорске. Музыкант приезжал в Казахстан с гастролями, а молоденькая Кудрявцева тогда вела концерты в местном ДК. После свадьбы у пары родился сын, которому дали имя Жан – в честь популярного тогда Жан-Клода Ван Дамма, поклонницей которого была Лера.
Сергей постоянно уезжал на гастроли, где веселился с фанатками, а молодая мама сидела дома и его ждала. Эта роль ей совсем не нравилась и через пару лет она от него ушла. После развода будущую звезду накрыла депрессия и алкогольная зависимость, но в итоге она сумела взять себя в руки и с головой ушла в карьеру.
Лера быстро завоевала поклонников. /Фото: myseldon.com
Через 14 лет после ее первого брака поклонники узнали о том, что телеведущая снова замужем. На этот раз ее избранником стал бизнесмен Матвей Морозов. Их отношения шли гладко, хотя муж и пропадал круглыми сутками на работе. Однако через несколько лет выяснилось, что бизнесмен не чист на руку. Он предлагал клиентам импортные автозапчасти под заказ, брал с низ деньги, а потом пропадал. К тому же оказалось, что он жил по поддельным документам. Морозова арестовали, и брак распался.
На этот раз Лера Кудрявцева недолго оставалась одна: её стали то и дело замечать в компании популярного молодого певца Сергея Лазарева, с которым ведущая познакомилась на конкурсе «Новая волна». Их тесное и нежное общение явно говорило о романе. Вскоре Лера и Сергей и сами открыто объявили, что они пара.
Кудрявцева и Лазарев. /Фото: bangkokbook.ru
Ни Кудрявцеву, ни Лазарева, ни их поклонников не смущало то, что ведущая намного старше своего избранника, ведь выглядела Лера явно моложе своих лет. Отношения, которые, к слову, они регистрировать не стали, продолжались года четыре, после чего пара рассталась.
Третий брак. Самый долгий
Буквально через год после разрыва с Сергеем Лера уже пошла под венец. Ее третьим мужем стал хоккеист Игорь Макаров. Они познакомились в ресторане: молодой человек увидел знаменитость сидящей за столиком в окружении подруг, выпил для храбрости и подошел познакомиться. Несмотря на то, что Лера старше его на 16 лет, у них завязались романтические отношения, которые они решили скрепить штампом в паспорте.
Именно этот брак мог стать последним в жизни Кудрявцевой, ведь отношения у Леры и Игоря были очень искренними, они не переставали признаваться в интервью, как любят друг друга. Более того – союз продлился рекордно долго в сравнении с прошлым неудачным опытом Леры, что опять же говорило само за себя.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров. Свадьба.
В браке родилась дочка Маша. В прошлом году 1 сентября Кудрявцева выложила в соцсети совместное фото с мужем и 5-летней дочкой и написала, что они провожают девочку в гимназию (видимо, на дошкольное отделение). На снимке семья выглядела вполне счастливой.
Они выглядели вполне благополучной семьёй.
Эта фотография закрыла рты скептикам, которые уже давно подозревали, что и третий брак Кудрявцевой близится к закату и что супруги уже фактически вместе не живут. До этого поводом для подозрений стали публикации Леры на её страничке. Ведущая постоянно выкладывала фотографии в обнимку со знаменитостями мужского пола. Конечно же, все это выглядело как обычные дружеские фото с друзьями семьи или коллегами по цеху (например, соведущими концертов и телешоу, в которых Лера активно участвует). Однако подписчики звезды задавались вопросом: «А почему это Кудрявцева, будучи счастливой женой и матерью, совсем не публикует фотографий с любимым мужем?».
Недавние фото со странички Леры: с А. Бароевым, С. Пьехой, В. Дробышем
Другие внимательные поклонники и журналисты подлавливали Леру на откровениях в интервью, в которых она говорила, что в их союзе Игорь – старик, а она – молодая. Кудрявцева объясняла, что муж у неё очень серьезный и даже «нудноватый», что он любит сидеть дома и ему ничего не надо. Конечно же, сама она по характеру совсем не такая. Впрочем, после таких откровений Лера неизменно добавляла, что несовпадение темпераментов ничего не значит и все равно они счастливы вместе.
Однако в последнее время эта разница в образе жизни супругов становилась все заметнее. Игорь закончил карьеру в спорте и, судя по всему, не определился, чем будет заниматься дальше. Лера же постоянно пропадала на телевидении, на светских мероприятиях, все ее мысли были в работе, она постоянно находилась в гуще событий шоу-биза. На этот Новый год Лера уехала в Дубай с дочкой без Игоря. При этом на фото и видео с веселой поездки она совсем не выглядела скучающей по мужу. Ну а подписчики ведущей в соцсети снова стали одолевать её каверзным вопросом: где же глава семейства?
На Новый Год Лера явно не грустила.
И вот 12 января знаменитость написала в своем телеграм-канале, что 11-летнему браку пришел конец, сообщив, что ушла от мужа. «Алкоголь — зло. Точка», – так она прокомментировала свое решение.
Что случилось: три версии
Сама Кудрявцева однозначно дала понять, что разговаривать с журналистами на эту тему сейчас не готова, и попросила прессу её по этому поводу не беспокоить. Мол, всё, что им следует знать, – она написала. Однако люди в окружении Кудрявцевой выдвигают несколько версий того, что могло стать причиной разрыва отношений.
Первая версия – рукоприкладство в результате перебора со спиртным. Лера однозначно дала понять, что её супруг пристрастился к бутылке. Учитывая его статус (спортивная карьера закончилась, мужчина чувствует себя ненужным и неприкаянным, ведь жене с ним скучно), вполне логично, что скрашивать свои дни он мог алкоголем. Однако в сфере бомонда спиртное – не редкость, значит, само его употребление мужем Леру не должно было шокировать.
Не все верят в версию про алкоголь. /Фото: tvcenter.ru
Единственное, что могло переполнить чашу ее терпения – это то, что муж, перебрав лишнего, сильно оскорбил ее или поднял руку. Тем более что как-то в интервью сама Кудрявцева призналась, что единственное, чего не смогла бы простить в отношениях, – это физическое насилие.
Вторая версия – супружеская неверность. Ни Лера, ни ее муж не давали явных поводов для таких подозрений, но в окружении звезды не исключают, что при том, что огонь страсти в их отношениях явно угас, измена со стороны Кудрявцевой либо самого Игоря вполне могла случиться. Возможно, в процессе бурного обсуждения этого факта супругами экс-хоккеист перебрал спиртного, что Кудрявцева и выдала за официальную причину своего ухода.
Макаров был успешных хоккеистом, но впоследствии закончил спортивную карьеру. /Фото: sport-results.ru
Третья версия – совсем прозаичная. Брак Леры и Игоря просто не выдержал испытания временем. Они – разные, и дело даже не в возрасте, а в их характерах и в образе жизни. Судя по всему, бывший хоккеист хотел спокойной семейной жизни без тусовок, внимания прессы и гулянок до утра, а его жена – «продолжения банкета». Кроме того, его как главу семьи явно тяготило то, что жена популярнее его и больше зарабатывает. В итоге их отношения себя просто исчерпали.
Судя по всему, решение оставить мужа Лера приняла еще давно. Во всяком случае, после официального объявления об уходе от Игоря она спокойно поехала работать. В этот день Лера принимала участие в записи концерта «Дискотека суперстар». Журналисты и коллеги, наблюдавшие за Лерой за кулисами, не заметили, что звезда огорчена – она с аппетитом выбирала еду в буфете, улыбалась.
Ведущая в день сенсационного признания не выглядела расстроенной./Фото со страницы Кудрявцевой в соцсети
Возвращаясь домой с концерта, 51-летняя Кудрявцева записала из машины небольшое видео для интернет-подписчиков. В нем она, улыбаясь, назвала себя «старой, страшной, мерзкой, отвратительной, ужасной» особой. Произнесено это было с явной иронией и вызовом: мол, разве я похожа на такую? В общем, теперь остается ждать нового витка в личной жизни знаменитости.
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