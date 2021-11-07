Внутри «Гинденбурга», или Какими были воздушные путешествия в 30-е годы XX века

Раритетные фото немецкого дирижабля.
В начале XX столетия полеты на дирижаблях было невероятно популярны. Тогда на данный вид транспорта смотрели, как на один из наиболее перспективных. Одним из самых примечательных образцов того времени стал LZ 129 «Гинденбург», жесткий дирижабль построенный в 1936 году.
Был крупнейшим в своем роде.
На момент создания он был самым большим дирижаблем в мире. По своему объему он уступал лишь классическому цепеллину LZ 130, который создали в 1938 году. Назвали летательный аппарат в честь рейхспрезидента Германии Пауля фон Гинденбурга.
Огромные залы для пассажиров.
Ресторан для гостей.
Строительство «Гинденбурга» длилось почти 5 лет. Началась реализация проекта в 1931 году. Его первый пробный полет состоялся уже 4 марта 1936. Длина воздушного корабля составила 245 метров. Диаметр достигал (наибольший) 41.2 метров. В баллонах летательного аппарата хранилось 200 тысяч кубометров газа.
Смотровая площадка.
Тут могли поместиться все пассажиры.
В движение Гинденбург приводился четырьмя дизельными двигателями «Даймлер-Бенц» LOF-6 с мощностью от 800 до 900 лошадиных сил. При этом максимальная мощность силовых агрегатов (каждого) могла достигать 1200 л.с. Помимо газа дирижабль нуждался в 60 тоннах топлива, которое хранилось в 2 500 литровых баках. Максимальная скорость движения достигала 135 км/ч.
Зал для отдыха и бесед.
Путешествовали целыми семьями.
Вся эта махина была способна поднять в воздух до 100 тонн полезной нагрузки, а также 50 пассажиров. К их услугам было богатое, даже роскошное оснащение. Здесь располагались каюты, совсем как на настоящем корабле или как купе в поезде. Свободное время можно было проводить в гостевом зале или на смотровой площадке. Также к услугам пассажиров была предоставлена столовая и ресторан. Все это богатство располагалось на четырех палубах.
Настоящий небесный корабль.
Это было настоящее приключение.
Каюта для пассажиров.
К сожалению, конец у Гинденбурга оказался печальным. В ходе инцидента, дирижабль потерпел крушение и взорвался. Катастрофа Гинденбурга не стала самой большой в истории, она даже не стала самой убийственной, однако при этом оказалась наиболее резонансной в своем роде.
Печальный конец величественной машины.
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