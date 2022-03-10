Кубок жадности, из которого невозможно напиться: древняя шалость Пифагора

Самая большая шутка Пифагора.
Пифагор был одним из величайших мыслителей своего времени и одним из величайших математиков в истории. А еще у него, по всей видимости, было все в порядке с чувством юмора, потому что только гений и весельчак мог создать такую кружку.
О чем идет собственно речь
Выглядит вполне безобидно.
Кто сказал, что у математиков нет чувства юмора? Вот у Пифагора, по всей видимости, оно было точно, потому что иначе человек не смог бы придумать такую гениальную вещь, как эта кружка. Сегодня данный замысловатый сосуд известен под названиями «Чаша справедливости», «Кружка жадности», «Кубок Пифагора». На первый взгляд, это достаточно обычный кубок и только непонятный выступ в центре заставляет задуматься над тем, что же на самом деле собой представляет сосуд.
Сегодня пифагорова кружка – это величайшая шалость, которую только можно было придумать. Все дело в том, что если налить в нее жидкость изрядно пожадничав (например, до краев), сосуд «заботливо» выльет все содержимое к величайшему расстройству алчущего. В чем же секрет?
Принцип действия
Как работает на деле.
На самом деле устройство Кружки жадности очень просто. Снаружи это обычный сосуд для питья, но внутри кружка устроена, как сифон. В центре чаши есть выемка, а внутри нее спрятан изогнутый двойной канал двумя концами опущенный вниз. При этом одна из сторон канала проходит насквозь через дно.
Работает кружка по закону о сообщающихся сосудах. Пока жидкость наливается в сосуд не выше места изгиба канала, то пользоваться чашей можно по прямому назначению. Однако, стоит налить больше, чем разрешено – сосуд опустошаться полностью. Еще и ботинки испортит.
История появления
Откуда взялась такая чаша.
Как именно появилась кружка неизвестно. Некоторые утверждают, что ее сделал Пифагор для рабов на Самосе, где было мало воды. Это весьма сомнительная версия. Другие утверждают, что Пифагор создал чашу для своих друзей, которые то и дело злоупотребляли спиртным. Известно лишь то, что появилась кружка где-то в 6 веке до нашей эры, собственно, когда жил великий математик. Сегодня такие кружки продаются в Греции в качестве сувенира.
Наглядное пособие
Как слепить пифагорову чашу
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