Как быстро отмыть грязные крышки в доме

Очистите все грязные крышки в доме с помощью простого раствора. Все компоненты наверняка уже есть у вас дома — этот способ очень бюджетный и доступный. Крышки будут сверкать, а вся грязь и жир растворятся!







В достаточно глубокий таз, куда помещается крышка, отправьте 1 ст. л. порошка горчицы, 2 ст. л. соды и 1 ст. л. любого жидкого средства для мытья посуды. Залейте полным чайником кипятка и, после растворения всех компонентов, опустите крышку на 15 минут.







После этого возьмите старую зубную щётку и хорошенько пройдитесь по труднодоступным участкам (особенно возле ободка), чтобы удалить остатки грязи.







В конце крышку можно просто помыть обыкновенной губкой. Весь жир и грязь растворятся и с лёгкостью отойдут!





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