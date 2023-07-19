Борьба с сорняками — это неприятная работа, без которой не добиться красоты на участке. Чтобы часами не стоять над грядками и газоном, пытаясь вырвать ненужные растения, сделайте оригинальный инструмент, который поможет очень быстро справиться с проблемой.
Обрежьте зубья у старых грабель, оставив лишь 2 зубчика по краям.
От старой пилы потребуется только лезвие, которое необходимо дополнительно заточить со стороны, на которой нет зубчиков.
Приварите лезвие от пилы к оставшимся зубьям граблей.
Полученный инструмент станет незаменимым помощником в борьбе с сорняками на участке.
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Приспособление для быстрой борьбы с сорняками на участке
Борьба с сорняками — это неприятная работа, без которой не добиться красоты на участке. Чтобы часами не стоять над грядками и газоном, пытаясь вырвать ненужные растения, сделайте оригинальный инструмент, который поможет очень быстро справиться с проблемой.
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