Приспособление для быстрой борьбы с сорняками на участке

Борьба с сорняками — это неприятная работа, без которой не добиться красоты на участке. Чтобы часами не стоять над грядками и газоном, пытаясь вырвать ненужные растения, сделайте оригинальный инструмент, который поможет очень быстро справиться с проблемой.

Обрежьте зубья у старых грабель, оставив лишь 2 зубчика по краям.







От старой пилы потребуется только лезвие, которое необходимо дополнительно заточить со стороны, на которой нет зубчиков.







Приварите лезвие от пилы к оставшимся зубьям граблей.







Полученный инструмент станет незаменимым помощником в борьбе с сорняками на участке.





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