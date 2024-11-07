Изящное трэш-путешествие по Новому Орлеану

На старт, внимание, марш! Автор: Olivier Bonhomme.
Работы французского иллюстратора Оливье Бономм (Olіvier Bonhomme) настолько яркие и живые в эмоциональном плане, что достаточного одного взгляда, чтобы с головой погрузиться в атмосферу изящного трэша…
Старик и море. Автор: Olivier Bonhomme.
Протест..
Яблочный бум. Автор: Olivier Bonhomme.
Противостояние. Автор: Olivier Bonhomme.
В Интернете не врут. Автор: Olivier Bonhomme.
Доброе утро, Новый Орлеан. Автор: Olivier Bonhomme.
Работы Оливье пропитаны трэш тематикой, а главными вдохновляющими образами стали культурные тенденции мегаполисов, в том числе и знаковые события, повлекшие за собой не самые приятные последствия. Смешивая разные стили и направления, автор мастерски создаёт впечатляющие иллюстрации с разнообразными сюжетами, в которых проскальзывает джаз и шум ночного города, культовые герои кинематографа и комиксов, психоделические персонажи, чьи тела украшены олд-скул татуировками, стихийные бедствия. Всё это и многое другое делает его творчество невероятно живым и эмоциональным, увлекая зрителя в захватывающее путешествие по Новому Орлеану, Калифорнии, Вашингтону и другим «злачным» местам.
На улицах Нового Орлеана. Автор: Olivier Bonhomme.
Аэропорт. Автор: Olivier Bonhomme.
Полный трэш. Автор: Olivier Bonhomme.
Пришелец на улицах Нового Орлеана. Автор: Olivier Bonhomme.
Джаз-бэнд. Автор: Olivier Bonhomme.
Неунывающие женщины Нового Орлеана. Автор: Olivier Bonhomme.
Путешествие по Новому Орлеану. Автор: Olivier Bonhomme.
На дно. Автор: Olivier Bonhomme.
Новая волна. Автор: Olivier Bonhomme.
Старые друзья. Автор: Olivier Bonhomme.
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