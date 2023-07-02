Белые носороги возвращаются: Как учёные спасли почти исчезнувший вид

Когда в марте прошлого года скончался последний с мире северный белый носорог, об этой трагической новости рассказали почти все крупные издания по всей земле. Носорог по кличке Судан прожил 45 лет и умер, так и не оставив после себя потомство. Его пережили две самки, ни одна из которых не могла иметь детей. Казалось, это всё — мы стали свидетелями исчезновения очередного вида животных. И тут на помощь пришла наука.
Последние самки северного белого носорога.
Разговоры о возможном решении катастрофической ситуации с северными белыми носорогами велись уже несколько лет. Однако всё упиралось и в финансовый вопрос, и в то, что подобные манипуляции еще никто до этого не проводил. Одним из решений было использовать сперму Судана и оплодотворить ближайшего «родственника» — самку южного белого носорога. Однако в таком случае вид хоть и имел бы шанс на сохранение, но уже не мог бы считаться полноценно уникальным. Оставшиеся две самки были неспособны сами выносить потомство: одна из них имеет поврежденную матку, и потому в принципе не может забеременеть, а вторая имеет серьезные проблемы с задними ногами, и эти проблемы делают беременность слишком рисковой затеей.
Последние особи северного белого носорога, оставшиеся в живых.
И вот, как сообщил журнал «Smithsonian», наконец-то дело сдвинулось и надежда возродить почти исчезнувший вид стала намного более реальной. В конце августа провели довольно сложную операцию, которая заняла два часа, и у обеих самок северного белого носорога — Найджин и Фату — извлекли 7 яйцеклеток, 4 у Фату и 3 у Найджин. Яйцеклетки заморозили и отправили в Италию, где уже несколько лет как хранится замороженная сперма от четырех разных самцов этого же вида.
В августе у Найджин и Фату извлекли яйцеклетки.
Следующим шагом будет оплодотворение этих яйцеклеток и их имплантация к самкам южного белого носорога. Таким образом ученые планируют сохранить генетический код северных белых носорогов. Беременность у носорога длится 14 месяцев, так что придется подождать еще больше года, прежде чем маленькие носорожки появятся на свет.
Северный белый носорог.
Хотя, справедливости ради, ученые не рискуют обещать, что таким образом удастся восстановить этот вид носорогов. Всё равно существует возможность того, что самки южного белого носорога не смогут выносить внутри себя плод другого вида. Есть также такая возможность, что даже если получится потомство, оно может быть стерильным и никогда не сможет самостоятельно размножиться. И самое главное — у ученых есть очень ограниченное количество биологического материала, и весь он взят у очень малого количества особей, так или иначе связанных друг с другом генетически.
Ученые сообщили, что им удалось получить два эмбриона носорога.
Ученые прекрасно осознают все эти риски и стараются решить, как их можно минимизировать. Так, например, группа ученых из BioResuce Project пытается использовать генетический материал из замороженной кожи 12 других северных белых носорогов для того, чтобы расширить генетическое разнообразие этого вида. Если у них получится, то это даст надежду на восстановление не только носорогов, но и других исчезающих или даже уже исчезнувших видов животных.
Ученые стараются спасти почти полностью исчезнувшую популяцию носорогов.
Северные белые носороги почти полностью вымерли из-за браконьерства.
История же с северными белыми носорогами является очень показательной. Еще в 1960 в дикой природе Судана и Уганды их насчитывалось 2360 особей. Из-за браконьерства к 1984 году их осталось всего 15. Тогда подключили различные сообщества, чтобы сохранить популяцию, и к 2003 году носорогов стало 30, а еще через три года в дикой природе их не осталось вообще — все взрослые особи были убиты браконьерами ради их рогов.
Северный белый носорог.
Исчезающий вид носорога.
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