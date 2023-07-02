Белые носороги возвращаются: Как учёные спасли почти исчезнувший вид

Последние самки северного белого носорога.

Последние особи северного белого носорога, оставшиеся в живых.

В августе у Найджин и Фату извлекли яйцеклетки.

Северный белый носорог.

Ученые сообщили, что им удалось получить два эмбриона носорога.

Ученые стараются спасти почти полностью исчезнувшую популяцию носорогов.

Северные белые носороги почти полностью вымерли из-за браконьерства.

Северный белый носорог.

Исчезающий вид носорога.