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10 знаменитых фотографов-документалистов, которые изменили мир


10 знаменитых фотографов-документалистов, которые изменили мир


Середина прошлого века может по праву считаться «золотым веком» фотографии. В то время фотография была ремеслом сложным и малоизведанным, а стать фотографом было совсем непросто. В нашем обзоре рассказ про фотографом и фотографии прошлого века, которые всколыхнули общество.

1. Ричард Аведон


Мастер чёрно-белой портретной фотографии.

Мастер чёрно-белой портретной фотографии.

Бог чёрно-белого портрета, интересный также тем, что копаясь в его галереях, ты найдешь кого угодно. На снимках этого гениального нью-йоркского еврея есть абсолютно все. Говорят, свой первый снимок Ричард сделал еще лет в девять, когда малыш случайно поймал в объектив Сергея Рахманинова.

2. Анри Картье-Брессон


Французский фотограф и мастер реалистичной фотографии XX века.

Французский фотограф и мастер реалистичной фотографии XX века.

Анри Картье-Брессон — человек-легенда и отец фотожурналистики, французский фотограф, без которого невозможно себе представить фотоискусство XX века. Он был основателем жанра «уличная фотография». Его черно-белые снимки — история, атмосфера, дыхание и ритм жизни целой эпохи, а на его фотографиях учатся сотни современных фотографов.

3. Себастьян Сальгадо


Представитель документальной фотографии и один из крупнейших фотожурналистов мира.

Представитель документальной фотографии и один из крупнейших фотожурналистов мира.

Себастьян Сальгадо – бразильский документальный фотограф и один из крупнейших фотожурналистов в мире. Он посетил более 100 стран, в которых собирал материал для своих фотографических проектов. Выставки его работ представлены по всему миру. С 2001 года Сальгадо посол доброй воли ЮНИСЕФ. Он стал почётным членом Американской академии искусств и наук в 1992 году и был награждён медалью столетия Королевского фотографического общества и почётной стипендией HonFRPS в 1993 году.

4. Уильям Юджин Смит


Американский фотожурналист.

Американский фотожурналист.

Американский фотожурналист, представитель документальной фотографии, известный своими работами в годы Второй мировой войны, Уильям Юджин Смит родился в США, в штате Канзас в 1908 году. Вскоре после первых фотографических опытов его мастерство признали, и две газеты даже пригласили его к сотрудничеству в качестве фотокорреспондента.

5. Ги Бурден


Французский модный фотограф.

Французский модный фотограф.

Французский модный фотограф Ги Бурден родился 2 декабря 1928 года в Париже. Он любил велоспорт. А в восемнадцать лет серьёзно занялся живописью и подумывал стать художником. В 20 лет Бурден поступил на военную службу, которая прошла в Дакаре в качестве воздушного фотографа ВВС. Затем он вернулся в Париж и устроился на работу продавцом объективов. Ги Бурден продолжал рисовать и начал фотографировать для себя. Переломный момент в его жизни настал, когда Бурден увидел фотографию Эдварда Уэстона «Перец №30». Этот снимок изменил его восприятие окружающей среды и ход всей жизни.

6. Артур Феллига


Американский фотожурналист и мастер документальной фотографии.

Американский фотожурналист и мастер документальной фотографии.

Эмигрант из Восточной Европы, ныне — великий классик уличной и криминальной фотографии. Человек успевал приехать на любое происшествие в Нью-Йорке — будь то пожар, убийство или банальный мордобой — быстрее прочих папарации и, зачастую, полиции. Впрочем, кроме всяческих ЧП, в его снимках отмечены практически все аспекты жизни беднейших кварталов мегаполиса. По мотивам его фото снят фильм-нуар Naked City, по его кадрам учился Стэнли Кубрик, а сам Уиджи упомянут в начале комикс-фильма Watchmen.

7. Александр Родченко


Советский живописец, график, плакатист, скульптор и фотограф.

Советский живописец, график, плакатист, скульптор и фотограф.

Русский советский живописец, график, плакатист, скульптор, фотограф, художник театра и кино. Один из основоположников конструктивизма, родоначальник дизайна и рекламы в СССР, один из представителей фотографии Нового видения. Работал совместно со своей женой, художником-дизайнером Варварой Степановой.

8. Ирвин Пенн


Один из самых влиятельных фотографов XX века.

Один из самых влиятельных фотографов XX века.

Мастер портретного и фэшн-жанра. Славен целым обилием собственных коронных фишек — например, снимать людей в углу комнаты или на всяких серых, аскетичных фонах. Знаменит крылатой фразой: «Съёмка пирожного тоже может быть искусством».

9. Антон Корбейн


Нидерландский кинорежиссёр и фотограф.

Нидерландский кинорежиссёр и фотограф.

Самый выдающийся рок-фотограф мира, чьё восхождение началось с культовых фотоснимков и видеоклипов для Depeche Mode и U2. Его почерк легко узнаваем — сильный расфокус и атмосферная зашумленность. Корбейн также снял несколько кинофильмов: «Контроль», «Американец» и «Самый опасный человек». Если ты в Google ищешь знаменитые фотки Nirvana, Metallica или Тома Уэйтса, вероятность того, что первыми выпадут снимки Корбейна — почти стопроцентная.

10. Диана Арбус


Одна из центральных фигур документальной фотографии.

Одна из центральных фигур документальной фотографии.

Диана Арбус – одна из самых известных фотографов 20-го века. Известность Диане принесли её черно-белые фотографии детей, известных деятелей, а так же портреты тех, кто живет вне общественных правил и шаблонов. Арбус родилась и долгое время жила в Нью-Йорке. В начале своей карьеры работала вместе с мужем, и вместе они добились не плохих результатов, работая в fashion съемке. Позже Диана развелась с мужем и начала свою собственную карьеру, работая вместе с Алексеем Бродовичем и арт-директором журнала «Harper's Bazaar» Ричардом Аведоном.

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10 знаменитых фотографов-документалистов, которые изменили мир

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10 знаменитых фотографов-документалистов, которые изменили мирПодписаться на мой Instagram
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