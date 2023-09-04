10 знаменитых фотографов-документалистов, которые изменили мир

Середина прошлого века может по праву считаться «золотым веком» фотографии. В то время фотография была ремеслом сложным и малоизведанным, а стать фотографом было совсем непросто. В нашем обзоре рассказ про фотографом и фотографии прошлого века, которые всколыхнули общество.
1. Ричард Аведон
Мастер чёрно-белой портретной фотографии.
Бог чёрно-белого портрета, интересный также тем, что копаясь в его галереях, ты найдешь кого угодно. На снимках этого гениального нью-йоркского еврея есть абсолютно все. Говорят, свой первый снимок Ричард сделал еще лет в девять, когда малыш случайно поймал в объектив Сергея Рахманинова.
2. Анри Картье-Брессон
Французский фотограф и мастер реалистичной фотографии XX века.
Анри Картье-Брессон — человек-легенда и отец фотожурналистики, французский фотограф, без которого невозможно себе представить фотоискусство XX века. Он был основателем жанра «уличная фотография». Его черно-белые снимки — история, атмосфера, дыхание и ритм жизни целой эпохи, а на его фотографиях учатся сотни современных фотографов.
3. Себастьян Сальгадо
Представитель документальной фотографии и один из крупнейших фотожурналистов мира.
Себастьян Сальгадо – бразильский документальный фотограф и один из крупнейших фотожурналистов в мире. Он посетил более 100 стран, в которых собирал материал для своих фотографических проектов. Выставки его работ представлены по всему миру. С 2001 года Сальгадо посол доброй воли ЮНИСЕФ. Он стал почётным членом Американской академии искусств и наук в 1992 году и был награждён медалью столетия Королевского фотографического общества и почётной стипендией HonFRPS в 1993 году.
4. Уильям Юджин Смит
Американский фотожурналист.
Американский фотожурналист, представитель документальной фотографии, известный своими работами в годы Второй мировой войны, Уильям Юджин Смит родился в США, в штате Канзас в 1908 году. Вскоре после первых фотографических опытов его мастерство признали, и две газеты даже пригласили его к сотрудничеству в качестве фотокорреспондента.
5. Ги Бурден
Французский модный фотограф.
Французский модный фотограф Ги Бурден родился 2 декабря 1928 года в Париже. Он любил велоспорт. А в восемнадцать лет серьёзно занялся живописью и подумывал стать художником. В 20 лет Бурден поступил на военную службу, которая прошла в Дакаре в качестве воздушного фотографа ВВС. Затем он вернулся в Париж и устроился на работу продавцом объективов. Ги Бурден продолжал рисовать и начал фотографировать для себя. Переломный момент в его жизни настал, когда Бурден увидел фотографию Эдварда Уэстона «Перец №30». Этот снимок изменил его восприятие окружающей среды и ход всей жизни.
6. Артур Феллига
Американский фотожурналист и мастер документальной фотографии.
Эмигрант из Восточной Европы, ныне — великий классик уличной и криминальной фотографии. Человек успевал приехать на любое происшествие в Нью-Йорке — будь то пожар, убийство или банальный мордобой — быстрее прочих папарации и, зачастую, полиции. Впрочем, кроме всяческих ЧП, в его снимках отмечены практически все аспекты жизни беднейших кварталов мегаполиса. По мотивам его фото снят фильм-нуар Naked City, по его кадрам учился Стэнли Кубрик, а сам Уиджи упомянут в начале комикс-фильма Watchmen.
7. Александр Родченко
Советский живописец, график, плакатист, скульптор и фотограф.
Русский советский живописец, график, плакатист, скульптор, фотограф, художник театра и кино. Один из основоположников конструктивизма, родоначальник дизайна и рекламы в СССР, один из представителей фотографии Нового видения. Работал совместно со своей женой, художником-дизайнером Варварой Степановой.
8. Ирвин Пенн
Один из самых влиятельных фотографов XX века.
Мастер портретного и фэшн-жанра. Славен целым обилием собственных коронных фишек — например, снимать людей в углу комнаты или на всяких серых, аскетичных фонах. Знаменит крылатой фразой: «Съёмка пирожного тоже может быть искусством».
9. Антон Корбейн
Нидерландский кинорежиссёр и фотограф.
Самый выдающийся рок-фотограф мира, чьё восхождение началось с культовых фотоснимков и видеоклипов для Depeche Mode и U2. Его почерк легко узнаваем — сильный расфокус и атмосферная зашумленность. Корбейн также снял несколько кинофильмов: «Контроль», «Американец» и «Самый опасный человек». Если ты в Google ищешь знаменитые фотки Nirvana, Metallica или Тома Уэйтса, вероятность того, что первыми выпадут снимки Корбейна — почти стопроцентная.
10. Диана Арбус
Одна из центральных фигур документальной фотографии.
Диана Арбус – одна из самых известных фотографов 20-го века. Известность Диане принесли её черно-белые фотографии детей, известных деятелей, а так же портреты тех, кто живет вне общественных правил и шаблонов. Арбус родилась и долгое время жила в Нью-Йорке. В начале своей карьеры работала вместе с мужем, и вместе они добились не плохих результатов, работая в fashion съемке. Позже Диана развелась с мужем и начала свою собственную карьеру, работая вместе с Алексеем Бродовичем и арт-директором журнала «Harper's Bazaar» Ричардом Аведоном.
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