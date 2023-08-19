10 искусных подделок, которые музеи приняли за оригиналы

Художественные подделки — вполне реальная угроза, с которой музеям постоянно приходится бороться. Время от времени во многих музеях появляются фальшивые артефакты, которые могут экспонироваться в течение нескольких лет, прежде чем специалисты поймут, что это фальшивка. Для фальсификаторов высокие ценники, прикрепленные к этим подделкам, часто являются достаточным стимулом для того, чтобы продолжить создавать подделки. Мошенники от искусства часто идут на все, чтобы обмануть музеи, дабы те приобретали их работы. Некоторые подделки настолько хороши, что историкам и археологам трудно отличить их от реальных вещей. Среди музеев, которые стали жертвами подделок, даже знаменитый Лувр, где в течение многих лет экспонировались удачные копии вместо оригиналов, и никто об этом даже не догадывался.
1. Три этрусских воина
Метрополитен-музей в Нью-Йорке.
В 1933 году Метрополитен-музей в Нью-Йорке добавил к своей выставке три новых произведения искусства. Это были скульптуры трех воинов древней этрусской цивилизации. Продавец, арт-дилер по имени Пьетро Штеттинер, утверждал, что скульптуры были сделаны в пятом веке до нашей эры. Итальянские археологи первыми высказали опасения, что статуи могут быть подделками. Однако кураторы музея отказались прислушаться к предупреждению, потому что они полагали, что сумели заполучить произведения искусства по выгодной цене и не хотели потерять их. Позже другие археологи отметили, что у статуй были необычные формы и размеры для произведений искусства, созданных в то время.
Части тела были также вылеплены в неравных пропорциях, и у всей коллекции почти не было повреждений. Музей выяснил правду только в 1960 году, когда археолог Джозеф Нобл воссоздал образцы статуй, используя те же приемы, что и этруски, и заявил, что статуи в Метрополитен-музее не могли быть сделаны этрусками. Расследования показали, что Штеттинер входил в большую группу фальсификаторов, которые сговорились создавать статуи и продавать их. Команда скопировала скульптуры из коллекций, хранящихся в нескольких музеях, в том числе и в самом Метрополитен. Один из воинов был скопирован с изображения греческой статуи в книге из берлинского музея. Голова другого воина была скопирована с рисунка на настоящей этрусской вазе, которая экспонировалась в музее.
У скульптур также были непропорциональные части тела, потому что они были слишком велики для студии, и это вынудило фальсификаторов уменьшить размер некоторых частей. У одной из скульптур также не было руки, потому что фальсификаторы не могли выбрать, в каком жесте изобразить руку.
2. Персидская мумия
Персидская мумия.
В 2000 году Пакистан, Иран и Афганистан практически были втянуты в дипломатический скандал из-за мумии и гроба неопознанной 2600-летней принцессы. Останки, которые обычно называли «персидской мумией», были обнаружены, когда сотрудники пакистанских полицейских совершили налет на дом в Харане после получения наводки относительно того, что владелец незаконно пытается продать предметы старины. Владельцем был некий Сардар Вали Рики, который пытался продать мумию неизвестному покупателю за 35 миллионов фунтов стерлингов.
Рики утверждал, что он нашел мумию и гроб после землетрясения. Вскоре Иран заявил о праве собственности на мумию, считая, что деревня Рики была расположена прямо на его границе. Талибы, которые правили Афганистаном в то время, позже присоединились к «битве за мумию». Мумия была отправлена в Национальный музей Пакистана и выставлена на всеобщее обозрение. Уже там археологи обнаружили, что некоторые части гроба выглядят подозрительно слишком современными.
Кроме того, не было никаких доказательств того, что какие-либо племена в Иране, Пакистане и Афганистане когда-либо мумифицировали своих мертвецов. Дальнейший анализ показал, что на самом деле мумия — это останки 21-летней женщины, которая вполне могла быть жертвой убийства. Она была отправлена в морг, а полиция арестовала Рики и его семью.
3. Фрагменты свитков Мертвого моря
Свитки Мертвого моря - это коллекция рукописных свитков, содержащих еврейские религиозные тексты. Они были созданы примерно 2000 лет назад и являются одними из старейших письменных записей еврейских библейских отрывков. Большинство свитков и фрагментов хранятся в Музее Израиля в Иерусалиме, а некоторые находятся в руках частных коллекционеров и музеев, в том числе в Музее Библии в Вашингтоне (пять фрагментов). Однако в 2018 году оказалось, что в Вашингтоне хранились подделки. Обман был обнаружен после того, как фрагменты были отправлены в Германию для анализа после того, как эксперты подняли тревогу. Оказалось, что музей потратил миллионы долларов на приобретение поддельных фрагментов свитка.
4. Ряд работ в Бруклинском музее
Бруклинский музей - жертва подделок.
В 1932 году Бруклинский музей получил 926 произведений искусства из поместья полковника Майкла Фридсама, который умер годом ранее. Это были картины, ювелирные изделия, изделия из дерева и глиняной посуды из древнего Рима, китайской династии Цин и эпохи Возрождения. Полковник Фридсам подарил музею бесценные предметы искусства при условии, что у его семьи будут получать разрешение при продаже или снятии с экспонирования любого предмета. Это условие стало проблемой спустя десятилетия, когда музей обнаружил, что 229 произведений искусства являются подделками.
Бруклинский музей не мог снять со стендов подделки, потому что последний из потомков полковника Фридсама умер полвека назад. Музей также не может их выбросить, потому что Ассоциация американских музеев имеет строгие правила, регулирующие хранение произведений искусства. В 2010 году Бруклинский музей обратился в суд с просьбой вывести из эксплуатации эти подделки.
5. Карманные часы Хенляйна
Карманные часы Хенляйна.
Питер Хенляйн был слесарем и изобретателем, который жил в Германии между 1485 и 1542 годами. Большинство даже не слышало его имени, но все знают и используют его изобретение: карманные часы. Хенляйн изобрел часы, когда заменил тяжелые грузики, используемые в часах, на более легкую пружину, что позволило ему уменьшить размер часов. Одно из предполагаемых ранних творений Хенляйна хранится в Германском национальном музее в Германии с 1897 года. Эти карманные часы напоминают маленькую банку и помещаются в ладони. Однако, вокруг них вспыхнул скандал, когда некоторые историки начали утверждать, что так называемые часы Хенляйна являются подделкой, а не оригиналом (несмотря даже на то, что надпись на внутренней стороне задней крышки часов гласила, что они были сделаны Питером Хенляйном в 1510 году).
В отчете 1930 года указывалось, что надпись была добавлена спустя годы после того, как часы были предположительно изготовлены. Более поздние испытания показали, что большинство деталей часов были изготовлены в XIX веке, т. е. это подделка. Однако другие эксперты предполагают, что детали были изготовлены во время попытки починить часы.
6. Почти все экспонаты в Мексиканском музее Сан-Франциско
В 2012 году Мексиканский музей в Сан-Франциско получил статус партнера Смитсоновского института. Подобный статус позволяет музею брать и одалживать произведения искусства в более чем 200 музеях и учреждениях со статусом партнера. Тем не менее, Смитсоновский институт требует, чтобы музеи-члены подтвердили подлинность своих коллекций, прежде чем они смогут начать одалживать произведения искусства.
В 2017 году Мексиканский музей обнаружил, что только 83 из первых 2000 произведений искусства, которые он оценил, были подлинными. Это крайне обеспокоило специалистов, учитывая, что всего в коллекции музея 16 000 произведений искусства. По оценкам экспертов, половина музейного инвентаря является подделками. Одни из них были преднамеренно созданы для того, чтобы выдавать их за оригиналы, тогда как другие изначально предназначались для украшения. Некоторые даже вовсе не были связаны с мексиканской культурой. Огромное количество подделок неудивительно, учитывая, что музей получил большую часть своих коллекций от меценатов и не удосужился подтвердить их подлинность.
7. Принцесса Амарны
Принцесса Амарны.
В 2003 году городской совет Болтона, Великобритания, решил приобрести несколько новых произведений искусства для своего местного музея. Выбор пал на предположительно 3300-летнюю статую под названием «Принцесса Амарны», изображена родственница фараона Тутанхамона из древнего Египта. Продавцы статуи утверждали, что она была раскопаны в Египте. Это утверждение было подтверждено Британским музеем, который не обнаружил никаких признаков мошенничества после осмотра статуи. Удовлетворенный этим городской совет Болтона заплатил 440 000 фунтов за статую, которая была выставлена в музее.
Несколько лет спустя Музей Болтона обнаружил, что Британский музей был неправ. Статуя являлась подделкой, делом рук Шона Гринхолша, печально известного фальсификатора, который создавал поддельные произведения искусства и продавал их в музеи как оригиналы. По иронии судьбы Гринхолш жил в Болтоне и там создал эту скульптуру. В 2007 году его приговорили к четырем годам и восьми месяцам тюремного заключения.
8. Золотая корона в Лувре
В 1800-х годах двое мужчин связались с ювелиром Израилем Рухомовским в Одессе (совр. Украина), чтобы заказать золотую корону в греческом стиле в качестве подарка другу-археологу. На самом деле, у мужчин не было никакого друга-археолога, и они хотели продать корону как оригинальное произведение искусства из древней Греции. Мошенники утверждали, что корона была подарком греческого царя царю Скифскому в третьем веке до нашей эры. Несколько британских и австрийских музеев отказались покупать корону, однако мошенникам повезло, когда Лувр приобрел ее за 200 000 франков.
Золотая корона в Лувре.
Некоторые археологи высказали опасения, что корона может стать поддельной вскоре после того, как она была выставлена в Лувре. Однако их никто не слушал, потому что они не были французами. Археологи оказались правы в 1903 году, когда друг Рухомовского сообщил ювелиру, что увидел его работу в Лувре. Рухомовский отправился во Францию с репродукцией, чтобы доказать, что он действительно сделал корону. Спустя столетие Музей Израиля позаимствовал корону из Лувра и выставил ее как оригинальное произведение Рухомовского.
9. Более половины картин в музее Этьена Терруса
Музей Этьена Терруса - малоизвестный музей во французском Эльне, в котором выставлены работы французского художника Этьена Терруса, родившегося в Эльне в 1857 году. В 2018 году музей добавил в свою коллекцию 80 новых картин. Тем не менее, вскоре обнаружилось, что около 60 процентов всей музейной коллекции являются подделками, что определили специалисты, которых пригласили каталогизировать новинки. На нескольких картинах также были изображены здания, которые еще не были построены в то время, когда Террус был жив. Дальнейший анализ показал, что 82 из 140 картин, хранящихся в музее, являются подделками. Большая их часть была приобретена в период с 1990 по 2010 год.
10. Все в Музее художественных подделок
Когда каждый экспонат - подделка.
Музей художественных подделок - это настоящий музей в Вене, Австрия, посвященный исключительно поддельным артефактам и произведениям искусства. У примеру, в нем есть страницы из дневника Адольфа Гитлера, которые на самом деле были сделаны фальсификатором Конрадом Куяу. Музей подразделяет свои коллекции на подделки, предназначенные для имитации стиля более известного художника, подделки, предназначенные для продажи как ранее неизвестные произведения известного художника, и подделки, предназначенные для выдачи за оригиналы уже известных произведений искусства. Также в нем есть категория для произведений искусства, которые являются репликами, сделанными художниками после смерти оригинального художника.
Такие произведения довольно популярны у коллекционеров, даже несмотря на то, что они никогда не считались оригинальными. Еще в Музее подделок есть выставки печально известных фальсификаторов, таких как Том Китинг, который создал более 2000 фальшивых произведений искусства за свою жизнь. Китинг преднамеренно допускал ошибки в своем искусстве, чтобы в них могли определить фальшивки еще задолго до продажи. Он называл эти преднамеренные ошибки «бомбами замедленного действия».
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