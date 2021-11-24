С нами не соскучишься!

8 009 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил
    как здесь оставлять свой комментарий3 секрета приборн...
  • Анатолий Федоров
    Мир Тесен, если до конца недели я по-прежнему буду лишён возможности комментировать, у я покидаю вас.«Ваш дом Гулаг!»:...
  • Роман Ударцев
    Надо понимать, остальные были только ретушированные и кадрированные? Не смешите мои тапки)Фотографии без ре...

Как легко и просто заделать дырку в москитной сетке без замены полотна

Как легко и просто заделать дырку в москитной сетке без замены полотна

Москитная сетка отлично защищает квартиру от проникновения насекомых ровно до тех пор, пока на ней не появляются дырки.
Эти на первый взгляд незначительные повреждения в сетке позволяют без проблем проникать назойливым насекомым в помещение.
Тогда о безмятежном сне приходится только мечтать.

Поэтому решать проблему приходится как можно скорее.
Первое, что приходит в голову, это купить новую москитную сетку. Вариант, конечно, хороший, но требует финансовых и временных затрат.
А что же делать, если дырки на москитной сетке нужно заделать срочно и по возможности недорого?
Тогда приходится проявлять смекалку.
Ниже расскажу, какой же способ ремонта придумал я.

Как легко и просто заделать дырку в москитной сетке без замены полотна

На мой москитной сетке образовалось несколько небольших дырочек, которых вполне хватало, как оказалось, для беспрепятственного проникновения комаров в дом.
Поэтому решил как можно скорее отремонтировать сетку, используя только подручные материалы.


Для начала снял москитную сетку из оконного проема и положил на горизонтальную поверхность.
С противоположной стороны сетки на место повреждения наклеил кусок малярной ленты.

Как легко и просто заделать дырку в москитной сетке без замены полотна

И аккуратно распределил по ней поврежденные нити сетки.


После ремонта у меня остался тюбик прозрачного силиконового герметика.


Его и решил использовать в качестве латки, нанеся на дырки.

Как легко и просто заделать дырку в москитной сетке без замены полотна

С помощью канцелярского ножа распределил силикон тонким слоем по месту повреждения на сетке.

Как легко и просто заделать дырку в москитной сетке без замены полотна

Застывать герметик начинает через полчаса.И оставил сохнуть импровизированную латку на час.


Как легко и просто заделать дырку в москитной сетке без замены полотна

После высыхания герметика снял малярную ленту с сетки.

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх