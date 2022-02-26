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12 уникальных фотографий нигерийской королевской семьи, сделанные Соломоном Озэги Алонджем


Подборка ретро фотографий Королевского двора Нигерии с середины 1900-х.

Подборка ретро фотографий Королевского двора Нигерии с середины 1900-х.

Соломон Озэги Алондж (1911-1994) был первым официальным фотографом при дворе нигерийского короля. На протяжении полувека он документировал все социальные и политические события, которые были связаны с дворцом, а также торжественные церемонии и ритуалы, касающихся нигерийских оба (так называли королей), их жён и слуг. Сегодня эти уникальные снимки хранятся в архивах Смитсоновского Национального музея афроамериканской истории и культуры, может увидеть весь мир.

1. Соломон Озэги Алондж


Официальный фотограф королевского двора Бенина в Нигерии.

Официальный фотограф королевского двора Бенина в Нигерии.

 

2. Встреча глав государств


Король Оба Akenzua II приветствует королеву Елизавету и принца Филиппа в Бенин-Сити.

Король Оба Akenzua II приветствует королеву Елизавету и принца Филиппа в Бенин-Сити.

 

3. Ретро снимок


Нигерийка царский кровей во время отдыха.

Нигерийка царский кровей во время отдыха.

 

4. Портрет Фрэнсиса Эдо Осаги


Фрэнсис Эдо в национальной одежде с необычными плетеными украшениями. Бенин-Сити. 1960 год.

Фрэнсис Эдо в национальной одежде с необычными плетеными украшениями. Бенин-Сити. 1960 год.

 

5. Королевская особа


Дочь оба царя Eweka II носит памятную ткань с коронации короля Георга VI. Май 1937 год.

Дочь оба царя Eweka II носит памятную ткань с коронации короля Георга VI. Май 1937 год.

 

6. Гранд-дама


Мадам Оджиуго. 1960 год.

Мадам Оджиуго. 1960 год.

 

7. Девушка с цветами


Оритсетимейин Эхэнайр урождённая Кардиган. 1940 год, Бенин-Сити.

Оритсетимейин Эхэнайр урождённая Кардиган. 1940 год, Бенин-Сити.

 

8. Юный призёр


Молодой человек с кубком в руках после турнира. 1937 год.

Молодой человек с кубком в руках после турнира. 1937 год.

 

9. Фотограф Алонджа


Автопортрет Solomon Osagie Alonge 1942 года, Бенин-Сити, Нигерия.

Автопортрет Solomon Osagie Alonge 1942 года, Бенин-Сити, Нигерия.

 

10. Знаменательная встреча


Визит высокопоставленных особ - графа Плимута к королю Бенина Akenzua II. 1935 год.

Визит высокопоставленных особ - графа Плимута к королю Бенина Akenzua II. 1935 год.

 

11. Торжественный обед


12 уникальных фотографий нигерийской королевской семьи, сделанные Соломоном Озэги Алонджем

Королева-мать Бенина. 1981 год.

 

12. Юбилейное сукно


Юбилейная ткань, на которой изображена королева-мать Бенина. 1981 год.

Юбилейная ткань, на которой изображена королева-мать Бенина. 1981 год.

 

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12 уникальных фотографий нигерийской королевской семьи, сделанные Соломоном Озэги Алонджем

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12 уникальных фотографий нигерийской королевской семьи, сделанные Соломоном Озэги АлонджемПодписаться на мой Instagram
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