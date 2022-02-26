12 уникальных фотографий нигерийской королевской семьи, сделанные Соломоном Озэги Алонджем

Подборка ретро фотографий Королевского двора Нигерии с середины 1900-х.
Соломон Озэги Алондж (1911-1994) был первым официальным фотографом при дворе нигерийского короля. На протяжении полувека он документировал все социальные и политические события, которые были связаны с дворцом, а также торжественные церемонии и ритуалы, касающихся нигерийских оба (так называли королей), их жён и слуг. Сегодня эти уникальные снимки хранятся в архивах Смитсоновского Национального музея афроамериканской истории и культуры, может увидеть весь мир.
1. Соломон Озэги Алондж
Официальный фотограф королевского двора Бенина в Нигерии.
2. Встреча глав государств
Король Оба Akenzua II приветствует королеву Елизавету и принца Филиппа в Бенин-Сити.
3. Ретро снимок
Нигерийка царский кровей во время отдыха.
4. Портрет Фрэнсиса Эдо Осаги
Фрэнсис Эдо в национальной одежде с необычными плетеными украшениями. Бенин-Сити. 1960 год.
5. Королевская особа
Дочь оба царя Eweka II носит памятную ткань с коронации короля Георга VI. Май 1937 год.
6. Гранд-дама
Мадам Оджиуго. 1960 год.
7. Девушка с цветами
Оритсетимейин Эхэнайр урождённая Кардиган. 1940 год, Бенин-Сити.
8. Юный призёр
Молодой человек с кубком в руках после турнира. 1937 год.
9. Фотограф Алонджа
Автопортрет Solomon Osagie Alonge 1942 года, Бенин-Сити, Нигерия.
10. Знаменательная встреча
Визит высокопоставленных особ - графа Плимута к королю Бенина Akenzua II. 1935 год.
11. Торжественный обед
Королева-мать Бенина. 1981 год.
12. Юбилейное сукно
Юбилейная ткань, на которой изображена королева-мать Бенина. 1981 год.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии