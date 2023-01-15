Как кровать помогла русскому императору очаровать персидского шаха и наладить мир

Дипломатические отношения очень важны для безопасности границ каждого государства. Чтобы решить подобные вопросы в ход шли не только переговоры, но и особые подарки. В России на дары подобного плана тратили огромные деньги. Для урегулирования российско-персидских отношений таким подарком была хрустальная кровать. Ее изготовили ювелиры Императорского стекольного завода специального для персидского шаха Фетх Али. Блестяще выполненная операция поручика Носова положила начало развития дипломатии нового типа.
Российско-персидские войны и попытки урегулирования
Петр I руководил Первым Персидским походом в 1722 году.
Российская империя хотела получить полное господство на Закавказье. Почти за 100 лет Россия воевала 4 раза с Персией. Первый Персидский поход под руководством Петра I состоялся в 1722 году. Главной целью было захватить берега Каспия, и не дать завладеть ими турецкой армии. Но военные действия вскоре были приостановлены из-за гибели русского флота из-за разыгравшейся стихии. Второй Персидский поход России против Персии начался в 1796 году. Российские войска под командованием генерала Зубова хотели вытеснить жестокого персидского хана Агу-Мухаммеда из прикаспийских владений. Русским войскам удалось взять несколько городов. Однако вскоре войска были отозваны обратно из-за смерти императрицы Екатерины II.
Война между Персией и Россией шла долгих 9 лет и закончилась победой последний.
Война 1804-1813 года. Россия постепенно присоединяла к себе ряд территорий. Сначала это был Восточный Кавказ. Потом они дошли до границ Азербайджана, который принадлежал Персии. Фетх Али-шаху это не понравилось, и Российской Империи объявили войну. Союзниками Персии стала Англия и Турция. Русская армия постепенно завоевывала себе персидские земли. В 1813 году Персия и Россия подписали Гюлистанский мир. К ней отошла восточная часть Грузии, Абхазия, Северная часть земель Азербайджана и другие территории. Также русский военный флот имел право размещаться в водах Каспийского моря.
Если Фетх Али-шах был более сдержан, то его сын и наследник престола Аббас-Мирза хотел вернуть утраченные земли. Никак не удавалось разрешить российско-персидские разногласия. Именно поэтому император Александр I решил отдать часть Карабахского и Табасаранского ханств. Даже дипломатический подарок хрустальная кровать не предотвратила разгорание новой войны 1826-1828 года.
Хрустальная кровать из Санкт-Петербурга
Изготовить хрустальную кровать предложил генерал Ермолов, а сделали ее на Императорском стекольном заводе в Санкт-Петербурге.
Согласно историческим данным в XVIII-XIX веке европейское общество просто сходило с ума за изделиями, изготовленными из хрусталя. Генерал Алексей Ермолов подал идею создать кровать из хрусталя и отправить ее в Персию в качестве подарка. Персидский шах Фетх Али любил все роскошное и уникальное, и отдавал предпочтению покою. Это могло бы помочь уладить постоянно возникающие российско-персидские противоречия. Идею одобрили и начали подготавливать проект на Императорском стекольном заводе.
Хрустальная кровать была настоящим произведением искусства.
Правда, существовало ограничение по смете не более 45 тыс. рублей. Через год (в 1825 году) ложе полностью закончили. Это было настоящее произведение искусства, которые в наши времена могло легко попасть в книгу рекордов Гиннесса. Само ложе весило почти 8,5 тонны. Поскольку кровать была непросто красивым драгоценным предметом, а предназначалась для отдыха, то была выполнена не только из одного хрусталя. Каркас изготовили из металла. К тому же туда встроили медные трубы для подачи воды для фонтанов. С помощью серебра замаскировали все видимые металлические элементы. Прозрачный хрусталь отдавал голубоватым отливом. А в основание кровати были встроены 7 небольших фонтанов. По ступеням можно было взбираться на хрустальное ложе.
Кровать для персидского шаха изготовили из горного хрусталя, а основу сделали металлическую для прочности.
Эти ступени укреплены были листами зеленой меди. Несмотря на наличие в ней железа и меди, сама хрустальная кровать выглядела воздушной и парящей. За кровать рассчитались, но уже в 1826 году умирает император Александр I. Подарок для шаха был готов, но не отправлен. А дипломатические отношения с Персией по-прежнему были натянуты. Тогда вступивший на престол император Николай II дает распоряжение отправить все дипломатические подарки, в том числе и хрустальную кровать.
Операция поручика Носкова
Носков сопровождал 48 ящиков. / Фото:anashina.com
Груз в 48 опломбированных ящиков сопровождал поручик Иван Носков. Его сопровождали несколько русских и пару мастеров, которые смогли бы собрать ложе на месте. У Носкова было две главные миссии. Доставить ценный груз и составить карту тех территорий, через которые они проезжали. Эти сведения могли существенно помочь, если начнется российско-персидская война. Путь был не из легких. Сначала около 4 месяцев они ехали на телегах до Астрахани. Потом на корабле доплыли до одного из персидских городов (Гилян).
Персия встретила их изнуряющей жарой и недружелюбием. / Фото:stranniksenya.livejournal.com
Затрудняла путь по Персии тридцатиградусная жара, вечное недовольство носильщиков, агрессия местного населения, из-за которого иногда приходилось браться за оружие. Последней каплей стала война между Персией и Россией. Носков и его сопровождающие узнали об этом случайно, когда их арестовали и посадили в крепостную башню в одном из персидских городов. Подарок для шаха не тронули, а вот личные вещи отобрали. Носков быстро сообразил и уничтожил все топографические приспособления, а записи спрятал в тайнике.
Персия начала войну против России, о которой Носков узнал уже на персидских землях. / Фото: Яндекс.Дзен
Фетх Али-шаху доложили о подарке и о русских. Их с грузом доставили в Тегеран. Однако в пути стекольщики и часть русских людей заболели местной лихорадкой и скончались. Благо Носков тщательно зарисовал все детали кровати и составил опись ее составных частей. Персы начали терпеть военные неудачи, их потери были велики. Теперь губернатор Тегерана разговаривал с русской делегацией сдержанно и с теплотой, где-то даже их побаиваясь. Носков вынужден был сам собирать хрустальную кровать, а помогали ему местные мастеровые. Вернувшись во дворец и увидев хрустальную кровать во всей красе, шах был в полном восторге.
Награда за успешную миссию и решение Персии
Фетх Али-шах наградил Носкова орденом Льва и Солнца 2 степени и пожаловал 1000 золотых монет.
Фетх Али-шах по достоинству оценил подарок от Российской Империи. Поручика Носкова он наградил орденом Льва и Солнца 2-й степени. Также ему было пожаловано 1 тыс. монет, богатый персидский костюм и шаль. Но Носков не смог принять эти дары. Поскольку военным людям требуется на такие действия императорское разрешение. Удивленный шах отпустил Носкова, а с ним всех русских военнопленных и купцов.
Император Николай II оценил отменную работу поручика Носкова, наградив его орденом и червонцами. Персидская армия потерпит неудачу в войне, и подпишет Туркманчайский мирный договор. Однако через год толпа религиозных фанатиков перебьет почти всех сотрудников российского посольства в Тегеране.
Туркманчайский Мирный договор 1828. / Фото:istoriavsem.mirtesen.ru
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