Как кровать помогла русскому императору очаровать персидского шаха и наладить мир

Российско-персидские войны и попытки урегулирования

Петр I руководил Первым Персидским походом в 1722 году.







Война между Персией и Россией шла долгих 9 лет и закончилась победой последний.

Хрустальная кровать из Санкт-Петербурга

Изготовить хрустальную кровать предложил генерал Ермолов, а сделали ее на Императорском стекольном заводе в Санкт-Петербурге.

Хрустальная кровать была настоящим произведением искусства.

Кровать для персидского шаха изготовили из горного хрусталя, а основу сделали металлическую для прочности.

Операция поручика Носкова

Носков сопровождал 48 ящиков. / Фото:anashina.com

Персия встретила их изнуряющей жарой и недружелюбием. / Фото:stranniksenya.livejournal.com

Персия начала войну против России, о которой Носков узнал уже на персидских землях. / Фото: Яндекс.Дзен

Награда за успешную миссию и решение Персии

Фетх Али-шах наградил Носкова орденом Льва и Солнца 2 степени и пожаловал 1000 золотых монет.

Туркманчайский Мирный договор 1828 . / Фото:istoriavsem.mirtesen.ru