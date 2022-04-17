Агония ритма: танцевальные марафоны 1920-30-х годов

Танцевальные марафоны в США 1920-30-х гг.

На танцевальных марафонах люди не спали по много часов. | Фото: mashable.com.

Во времена Великой депрессии танцевальные марафоны были возможностью для бедных заработать деньги. | Фото: mashable.com.

| Фото: mashable.com. Танцевальные марафоны были популярными в США более 10 лет.| Фото: mashable.com.

Иногда участникам танцевального марафона разрешалось поспать 2 часа в сутки. | Фото: lol54.ru.

Участие в марафоне засчитывалось, пока танцоры двигались. | Фото: mashable.com.

Многих танцоров после многочасовых танцев ждала смерть. | Фото: mywebs.su.

Голодные люди были готовы пойти на все, лишь бы заработать деньги.| Фото: mashable.com.