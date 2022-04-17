Агония ритма: танцевальные марафоны 1920-30-х годов

Танцевальные марафоны в США 1920-30-х гг.
«Ревущие 20-е» также называют временем танцев и безудержного веселья. Именно тогда появилось такое явление, как танцевальные марафоны. Сначала они представляли собой невинное развлечение, как обычные конкурсы на ярмарках, но затем марафоны охватили всю страну, превратившись на ближайшие 10 лет в беспощадный бизнес.
На танцевальных марафонах люди не спали по много часов. | Фото: mashable.com.
Первый официальный танцевальный марафон «Audubon Ballroom Marathon» был проведен в Нью-Йорке 30 марта 1923 года. Там же был установлен и первый рекорд – девушка протанцевала 27 часов.
Когда в 1930-х Америку охватила Великая депрессия, танцевальные марафоны стали тем развлечением, которое могло отвлечь обедневший, голодный народ от насущных проблем. Для танцующих пар участие в марафоне давало надежду на получение денежного приза. Сумма выигрыша варьировалась от 1000 до 5000 долларов (огромные деньги по тем временам). Но большинство танцевало за кусок хлеба, т. к. участников бесплатно кормили.
Во времена Великой депрессии танцевальные марафоны были возможностью для бедных заработать деньги. | Фото: mashable.com.
Танцевальные марафоны были популярными в США более 10 лет. | Фото: mashable.com.
Публике же предоставлялось яркое зрелище. Толпе нравилось наблюдать, как доводят себя до изнеможения участники. В трудные времена как всегда срабатывала формула: «хлеба и зрелищ».
Марафоны длились сутками, неделями, месяцами. В первые сто часов участникам разрешалось отдыхать каждые два часа по 15 минут, иногда прямо на танцпол выкатывались каталки и танцоры спали по два часа в сутки. Главным был не сам танец, а топтание на месте. Позволялось менять партнеров, если один из них не мог держаться на ногах.
Иногда участникам танцевального марафона разрешалось поспать 2 часа в сутки. | Фото: lol54.ru.
Одним из самых важных персон на марафоне был распорядитель. Его задачей было удерживать интерес зрителей к танцам на протяжении долгих часов. Для этого распорядитель придумывал какие-то задания для участников: спеть песню или заставить падающих от усталости участников ходить по нарисованным линиям на полу. Полупьяная ходьба забавляла публику, превращая участников в шутов.
Участие в марафоне засчитывалось, пока танцоры двигались. | Фото: mashable.com.
Участники танцевали постоянно. Они ели, умывались, брились, ходили в туалет, не останавливаясь. Иногда даже устраивались свадьбы участников. Тогда за счет организаторов покупались кольца, подвенечное платье, нанимался священник. Церемония проходила, конечно же, во время танца. Все – на потеху публики.
За вход на марафон для зрителей взималась символическая плата, но популярность танцев на выживание была настолько высока, что доход в разы превышал расходы. Часто на танцы нанимались подставные пары, которые во время марафона должны были устраивать драки, что снова же веселило публику.
Многих танцоров после многочасовых танцев ждала смерть. | Фото: mywebs.su.
Мечта осуществлялась только для единиц танцующих, для многих она заканчивалась не просто поражением, но и смертью прямо на танцполе. Многие умирали после марафона. Измотанный отсутствием многочасового сна человек впадал в кому, а т. к. подавляющее большинство участников были бедняками, то выйти из комы им не помогал никто.
Голодные люди были готовы пойти на все, лишь бы заработать деньги.| Фото: mashable.com.
Самый длительный танцевальный марафон под названием «Million Dollar Steel Pier Marathon» был проведен с 6 июня 30 ноября 1932 года. Это составило 4152 часов и 30 минут. В конце 1930-х из-за многочисленных смертей танцевальные марафоны были запрещены во многих штатах. Но желание быстро разбогатеть еще несколько лет толкало людей принимать участие в беспощадных марафонах.
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