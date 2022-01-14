5 портативных печей, о которых мечтает каждый турист и дачник

Печи для похода и дачи.
Теперь, когда на улице тепло, стоит подумать о том, чтобы проводить на свежем воздухе как можно больше времени. Кто-то для этого, в свободное время предпочитает отправиться в поход, а кто-то отправляется на свой дачный участок. Как бы то ни было, и там и там, нужно подумать о готовке еды. И даже если вы на даче, почему бы не начать готовить под открытым небом, особенно если погода благоволит? Помогут в организации полевой кухни газовые горелки!
1. Jetboil Joule Stove
Очень мощная печь.
Начнем, пожалуй, с такой чудовищной горелки, как Jetboil Joule Stove! Среди «собратьев» это настоящий монстр. Горелка имеет не очень большой объем – всего 2.5 литра, зато имеет огромную мощность и позволяет закипятить воду всего за 2 минуты 40 секунд. Питается горелка от небольших канистр, которые можно легко таскать в походном мешке. Сам инструмент готовки, также не займет много места. Прекрасный вариант для тех, кто предпочитает путешествовать небольшими компаниями.
2. Snow Peak LiteMax Stove
Самая компактная печь.
Наверное, это самая маленькая горелка из тех, что сегодня можно найти на рынке. Она очень легкая и компактная, имеет неплохую мощность. Сделана горелка из титана и алюминия. На большой коллектив под открытым небом такой не наготовить, однако она идеально подойдет тем, кто предпочитает путешествовать на природу один. Ее также можно сложить, что особенно хорошо при путешествиях налегке.
3. Appetizer 2-Burner Stove
Если нужно, что-то действительно надежное.
Не столько горелка, сколько уже настоящая газовая конфорка! Сочетает в себе высокую мощность, качество и стиль. Если нужно что-то действительно надежное в походе, то стоит обратить внимание именно на этот инструмент. Горелка Appetizer 2-Burner Stove станет также отличным выбором для тех, кто хочет готовить под открытым небом на своем дачном участке. Она не очень большая, но несмотря на это имеет сразу две зоны готовки. Такой уже можно смело готовить на большую компанию друзей или родных.
4. Primus Onja Duo Stove
Можно носить, как сумку.
Другая очень интересная печь, которая создавалась специально для любителей путешествовать. Ключевой особенностью можно считать дизайн, который позволяет носить Primus Onja Duo Stove как отдельную сумку. При необходимости может быть более-менее компактно сложена. Настройка печи позволяет поднять ее над землей на специальных опорах на четверть метра. Может питаться от подавляющего большинства типов газовых баллонов, что тоже большой плюс.
5. BaseCamp Stove
Настоящий шедевр.
В заключение хотелось бы представить BaseCamp Stove - целую полевую печь, которая позволит готовить блюда едва ли не как в домашних условиях! Главная особенность печи в том, что она является термоэлектрической и может работать как от литий-ионного аккумулятора, так и от куда более «традиционных» источников питания.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии