Как тратить меньше и меньше выбрасывать (8 простых способов)

8 способов снизить расходы и отходы.

Вот так выглядит будущее.

Так что престаньте покупать…

1. Бумагу для кухни

Вам правда нужно столько бумаги?

2. Пластиковые контейнеры для еды

Они размножаются!

3. Напитки в одноразовых пластиковых бутылках

Вода, которая дороже бензина.

4. Любите покупать кофе? Заведите многоразовый стакан!

Идеальный подарок для кофемана!

5. Откажитесь от пакетов

Пора бы разгрузить свой пакет с пакетами.

6. И от еды в пакетах – тоже

Упаковка зачастую куда заманчивее содержимого.

7. Перейдите, наконец-то, на многоразовую бритву

Вот так гораздо экономнее.

8. Попробуйте делать некоторые средства гигиены и бытовой химии самостоятельно

А вдруг это станет вашим хобби?