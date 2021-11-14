Девушки СССР

В эпоху, когда миром правит фотошоп и весь интернет наводнен фотографиями невероятных красоток различной степени обнаженности, мы начинаем постепенно забывать, как же выглядят естественные, обычные, по-настоящему красивые девушки. А ведь они есть и всегда были.







Стоит только взглянуть на фотографии молодых женщин Советского Союза, студенток, спортсменок и комсомолок, и сразу начинаешь испытывать гордость за то, какими очаровательными были наши мамы и бабушки.







Девушка и радио.





Цветы в разгар рабочего дня.



На посту.



Остановка.



Отражение.



Фотограф Борис Игнатович, «Молодость», 1930 год.



Фотограф Мирослав Муразов, «Поющая девушка», 1960 год.



Улыбки, 70-е годы.



Прядильная.



Красивая.



Фотограф Андрей Князев, «Стюардессы», 1970 год.



Фотограф Макс Захарович Пенсон, 1930 год.



Пляж.



Сварщица.



Задумалась.



Загар.



Спортсменки, комсомолки.



Фотограф Петер Бок-Шредер.



Перед ЗАГСом.



Твой взгляд, твоя улыбка.



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