В эпоху, когда миром правит фотошоп и весь интернет наводнен фотографиями невероятных красоток различной степени обнаженности, мы начинаем постепенно забывать, как же выглядят естественные, обычные, по-настоящему красивые девушки. А ведь они есть и всегда были.
Стоит только взглянуть на фотографии молодых женщин Советского Союза, студенток, спортсменок и комсомолок, и сразу начинаешь испытывать гордость за то, какими очаровательными были наши мамы и бабушки.
Девушка и радио.
Цветы в разгар рабочего дня.
На посту.
Остановка.
Отражение.
Фотограф Борис Игнатович, «Молодость», 1930 год.
Фотограф Мирослав Муразов, «Поющая девушка», 1960 год.
Улыбки, 70-е годы.
Прядильная.
Красивая.
Фотограф Андрей Князев, «Стюардессы», 1970 год.
Фотограф Макс Захарович Пенсон, 1930 год.
Пляж.
Сварщица.
Задумалась.
Загар.
Спортсменки, комсомолки.
Фотограф Петер Бок-Шредер.
Перед ЗАГСом.
Твой взгляд, твоя улыбка.
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Девушки СССР
В эпоху, когда миром правит фотошоп и весь интернет наводнен фотографиями невероятных красоток различной степени обнаженности, мы начинаем постепенно забывать, как же выглядят естественные, обычные, по-настоящему красивые девушки. А ведь они есть и всегда были.
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