8 фантастических фильмов, которые стали настоящими пророчествами

Фантастические фильмы, ставшие пророческими.
Фантастические фильмы любят и взрослые и дети. Но среди огромного количества фильмов на эту тему есть и такие, предсказания которых сбылись практически полностью, пускай и через много лет. И сегодня остаётся только с замиранием сердца смотреть современную фантастику, гадая, когда же сбудутся пророчества.
1. «Путешествие на Луну»
«Путешествие на Луну».
Режиссер: Жорж Мельес
Год выхода фильма: 1902
Когда случилось предсказанное: 1969
В чем были правы создатели фильма: фантастическое путешествие людей на Луну все же произошло, хотя это случилось в 1969 году, а не в 2002.
В чем ошибались: ракету не выстрелили из пушки и она не попала Человеку на Луне в глаз.
2. «2001: Космическая Одиссея»
«2001: Космическая Одиссея»
Режиссер: Стэнли Кубрик
Год выхода фильма: 1968
Когда начало сбываться предсказанное: 2001
В чем были правы создатели фильма: говорящие компьютеры, видеоконференции, айпады и сублимированные продукты питания.
В чем ошибались: до сих пор не начались коммерческие космические полеты и десятиминутный звонок с Луны на Землю, скорее всего, будет стоить больше, чем $ 1,90.
3. «1984»
Кадр из фильма «1984»
Режиссер: Майкл Рэдфорд
Год выхода фильма: 1956
Когда начало сбываться предсказанное: 1984
В чем были правы создатели фильма: книга, написанная Джорджем Оруэллом в 1949 году и последующий фильм обрисовали мрачный мир тотального государственного надзора и вечных войн.
В чем ошибались: пока еще любовь не является государственным преступлением.
4. «Побег из Лос-Анджелеса»
«Побег из Лос-Анджелеса».
Режиссер: Джон Карпентер
Год выхода фильма: 1996
Когда случилось предсказанное: 2013
В чем были правы создатели фильма: у Снейка был голографический проектор, который он использовал, чтобы спасти себя от убийства. Сегодня знаменитые исполнители уже используют подобные проекторы на сцене в реальной жизни.
В чем фильм ошибался: не существует спутника «Дамоклов меч», который может привести к разрушению энергосистемы.
5. «Космическая одиссея 2010 года»
«Космическая одиссея 2010 года»
Режиссер: Питер Хайамс
Год выхода фильма: 1984
Когда случилось предсказанное: 2008
В чем были правы создатели фильма: на удивление точно было предсказано, что Олимпийские Игры в 2008 году пройдут в Пекине.
В чем фильм ошибался: все остальное.
6. «Аэроплан II: Продолжение»
«Аэроплан II: Продолжение»
Режиссер: Кен Финклман
Год выхода фильма: 1982
Когда начало сбываться предсказанное: конец XX века
В чем были правы создатели фильма: сканеры тел в аэропортах, бесконечные продолжения фильма «Рокки».
В чем фильм ошибался: программа космических шаттлов была законсервирована, а также люди не колонизировали Луну.
7. «Завоевание планеты обезьян»
«Завоевание планеты обезьян»
Режиссер: Джей Ли Томпсон
Год выхода фильма: 1972
Когда начало сбываться предсказанное: 1991
В чем были правы создатели фильма: жестокость полиции, правительственное наблюдение, пытки.
В чем фильм ошибался: обезьяны не заменили собак и кошек в качестве домашних животных.
8. «Когда наступит конец света»
«Когда наступит конец света».
Режиссер: Вим Вендерс
Год выхода фильма: 1991
Когда начало сбываться предсказанное: 1999
В чем были правы создатели фильма: спутниковое слежение GPS, очки Google, одержимость мобильными телефонами.
В чем фильм ошибался: спутник с ядерным грузом не упал на Землю и не был уничтожен электромагнитным импульсом.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии