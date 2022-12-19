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Макромир тканей

Увидеть невидимое нам позволяет макросъемка. Сегодня изучим, как выглядят ткани при большом приближении.

Макромир тканей

Вентилируемая 3D сетка. Она же 3D Spacer, она же 3D Mesh, она же Air-mesh:

Макромир тканей

Используется в вентилируемых автомобильных сидениях, при пошиве туристической, спортивной одежды, обуви и снаряжения:

Макромир тканей

Серый светоотражающий кант:

Макромир тканей

Ближе:

Макромир тканей

Еще ближе. Теперь видно, что светоотражающий слой состоит из множества маленьких пластиковых полусфер:

Макромир тканей

Стропа со светоотражающей полосой. Для масштаба рядом стоит пальчиковая батарейка:

Макромир тканей

Ближе:

Макромир тканей

Еще ближе. Видно, что светоотражающие полусферы наклеены на ткань:

Макромир тканей

Лента светоотражающая (катафотная) латексная клеенчатая водооталкивающая:

Макромир тканей

Она используется в производстве одежды, обеспечивающие безопасность человека, в знаках, на рекламных вывесках.

Макромир тканей

Катафотная лента отличается от стандартного световозвращающего материала тем, что в качестве световозвращающего элемента используются не микрошарики, а микропризмы. Это уже высокотехнологичный материал и стоит он дороже:

Макромир тканей

Макромир тканей

Разноцветный светоотражающий кант с трехмерной сеткой:

Макромир тканей

В качестве светоотражающего материала используются те же шарики, только соответствующего цвета:

Макромир тканей

Световозвращающая (светоотражающая) лента:

Макромир тканей

Макромир тканей

Другой вид световозвращающей ленты:

Макромир тканей

Макромир тканей

Плащевка. Почему она водонепроницаемая? Это ее лицевая сторона:

Макромир тканей

С обратной стороны она пропитана водоотталкивающим составом:

Макромир тканей

Флис (англ. Fleece — овчина, от одной из марок Polar Fleece) — синтетическое трикотажное полотно, соединяет в себе полиэстер и другие искусственные волокна для изготовления тёплой одежды. Изобретён в 1979 году.

Макромир тканей

Делается флис так: машинным способом на достаточно прочную тканую основу навязываются узелки, затем другая машина разрывает эти узелки. Получается ворс, который привязан к основе.

Макромир тканей

Ткань семейства Polartec® относится к материалам флисовой группы.

Макромир тканей

Отличается от просто флиса лучшим качеством.

Макромир тканей

Это была лишь самая малая часть макромира тканей.

Макромир тканей

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