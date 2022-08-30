С нами не соскучишься!

8 158 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел Александрович
    Снится мне, что потерял я наушник/вкладыш и никак не могу найти. Все обыскал - нету... Утром пришел на работу, а он в...Популярные ночные...
  • Нина
    Всё очень вкусно и питательно на авиарейсах Газпрома, и не очень на Уральских авиалиниях.Еда из экономклас...
  • Николай Тимощук
    Ну ещё один фуфлагонИстория Павлика М...

10 колоритных фотографий народности кара, живущих в долине реки Омо


Боевой народ Кара.

Боевой народ Кара.

Африка – многогранный и уникальный континент, как и люди, на нём живущие. Африканские народы в различных частях этого материка не похожи друг на друга. Всего на территории Африки живёт несколько тысяч малых и больших этносов. Одни из колоритных представителей «чёрного» континента – люди народности кара, живущие в долине реки Омо.

1. Подготовка к церемонии совершеннолетия


Любимая прическа женщин представляет собой обритый вокруг череп и покрытые слоем охры и жира коротко стриженные волосы на верхней части головы.

Любимая прическа женщин представляет собой обритый вокруг череп и покрытые слоем охры и жира коротко стриженные волосы на верхней части головы.

 

2. Мужские прически


Мужчины кара заплетают волосы в тугие копны, прилегающие к голове.

Мужчины кара заплетают волосы в тугие копны, прилегающие к голове.

 

3. Старейшины племени


Старейшины, сохранившие многовековые традиции своих предков.

Старейшины, сохранившие многовековые традиции своих предков.

 

4. Перед важной церемонией


Мужчины разукрашивают лица и тело разноцветной глиной накануне важных церемоний.

Мужчины разукрашивают лица и тело разноцветной глиной накануне важных церемоний.

 

5. Юноши племени Кара


Жители племени Кара украшают своё тело красочным орнаментом, который порой даже заменяет им одежду.

Жители племени Кара украшают своё тело красочным орнаментом, который порой даже заменяет им одежду.

 

6. С перьями в носу


Народность Кара занимается сельским хозяйством, выращивая маис и сорго.

Народность Кара занимается сельским хозяйством, выращивая маис и сорго.

 

7. Самое малочисленное племя в Эфиопии


Жители огромной территории, нетронутой цивилизацией.

Жители огромной территории, нетронутой цивилизацией.

 

8. Основное богатство Кара – это козы


Животные ценятся здесь как символы богатства, во многих племенах мужчины не могут вступать в брак, не выплатив выкупа за невесту в несколько коз или коров.

Животные ценятся здесь как символы богатства, во многих племенах мужчины не могут вступать в брак, не выплатив выкупа за невесту в несколько коз или коров.

 

9. Боевой народ


Племя, живущее в долине реки Омо, в Эфиопии.

Племя, живущее в долине реки Омо, в Эфиопии.

 

10. Кара - «рыбоеды»


У племени кара свой собственный оригинальный способ рыбалки: они рыбачат при помощи длинной, заточенной палки, убивая ей рыбу, как копьем.

У племени кара свой собственный оригинальный способ рыбалки: они рыбачат при помощи длинной, заточенной палки, убивая ей рыбу, как копьем.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





10 колоритных фотографий народности кара, живущих в долине реки Омо

И не забудьте:
10 колоритных фотографий народности кара, живущих в долине реки ОмоПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх