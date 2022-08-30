10 колоритных фотографий народности кара, живущих в долине реки Омо

Боевой народ Кара.

Мужчины кара заплетают волосы в тугие копны, прилегающие к голове.

Мужчины разукрашивают лица и тело разноцветной глиной накануне важных церемоний.

Жители племени Кара украшают своё тело красочным орнаментом, который порой даже заменяет им одежду.

Народность Кара занимается сельским хозяйством, выращивая маис и сорго.

Жители огромной территории, нетронутой цивилизацией.

Животные ценятся здесь как символы богатства, во многих племенах мужчины не могут вступать в брак, не выплатив выкупа за невесту в несколько коз или коров.