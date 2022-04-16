10 ошибок, которые делают женщины при нанесении макияжа
Женщины изо всех сил стараются выглядеть красивыми и ухоженными. Они тратят на нанесение макияжа уйму времени. Вот только совершают они при этом непростительные ошибки, которые подчёркивают недостатки и портят общее впечатление.
1. Неправильное освещение
Неправильное освещение
Большинство женщин делает макияж в ванной при искусственном освещении, поэтому позже у окна обязательно нужно проверить, как он выглядит при солнечном свете. Будете удивлены, что ни основа, ни тени, ни помада не выглядят так соблазнительно, как казалось на первый взгляд.
2. Умывание
Умывание
Красота начинается с чистой кожи, но женщины иногда переусердствуют с этим. Прекращаем пересушивать кожу, позволяем ей увлажняться естественным образом благодаря выделяемому жиру.
3. Слишком много основы
Слишком много основы
Основа используется для того, чтобы замаскировать неровности кожи, но она не должна превратиться в маску. Более того, нет необходимости наносить её на всё лицо, достаточно нанести на нос, щёки, под глаза и т.д. Многие женщины используют основу, чтобы скрыть дефекты кожи, но для этого есть консилер.
4. Подводка для глаз
Подводка для глаз
Только смуглые женщины могут позволить себе использовать насыщенную чёрную подводку для глаз. А вот всем остальным лучше бы приобрести коричневую, особенно это касается блондинок с голубыми и зелёными глазами. Кроме того, для нижних век рекомендуют использовать ещё более светлые тона, хотя визажисты советуют совсем отказаться от подводки нижних век.
5. Резкие линии
Резкие линии
Вне зависимости от выбранного цвета подводки для глаз она не должна бросаться в глаза. Чтобы получить более природный вид, вместо жидкой подводки лучше использовать карандаш, и тот следует растушевать.
6. Бронзат
Бронзат
Бронзат ни в коем случае не наносится на всё лицо, лишь на те места, где солнце подсвечивает естественным образом: верх лба, скулы и линия подбородка.
7. Карандаш для губ
Карандаш для губ
Одна из самых частых ошибок женщин – это не растушёвывание нанесённой косметики, в том числе и карандаша для губ. Большинство рисует контур губ, чтобы помада не растекалась, а ведь она ещё и имеет свойство «съедаться», и тогда на губах видна чёткая линия, нарисованная карандашом. Это недопустимо.
8. Пудра
Пудра
Пудру используют, чтобы завершить макияж, чтобы избавиться от блеска, но стоит помнить, что при всех её достоинствах она СТАРИТ. Она подчёркивает морщины и пушковые волосы. Большинство женщин спокойно могут обойтись без пудры. Если всё же без неё никак, то используйте только в Т-зоне (нос и лоб). И чем стврше становится женщина, тем меньше она должна пудриться.
9. Ногти-когти
Ногти-когти
Ногти не должны выглядеть когтями. Аккуратные ногти не только смотрятся красиво и элегантно, но и ухаживать за ними проще.
10. Парфюмерная лавка
Парфюмерная лавка
Один пшик – и то это иногда слишком много. Парфюм должен чувствоваться только тогда, когда к надушившемуся человеку подходят вплотную, а не витать в воздухе, когда человека уже и след простыл.
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