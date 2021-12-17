Новогодний декор из самой дешёвой ёлки

Fix Price может похвастаться товарами по довольно приемлемой цене. И сейчас, в период преддверия новогодних праздников, все магазины заваливают различными тематическими вещами. И из них можно собрать кое-что очень красивое к Новому году!

У шишек уберите половину плоскогубцами, оставив только плоскую часть, покрасьте белой краской. Из красивой обёрточной бумаги и поролоновых прямоугольников соберите «подарочки».



Дешёвую ёлку нарежьте на ветки.



Из картона вырежьте круг с внешним и внутренним диаметром 23 и 18 см соответственно.



Приклеиваем петельку и начинаем к декорированию. На горячий клей фиксируем кусочки веточек по внешнему и внутреннему кругу.



По центру располагаем игрушки, купленные в Fix Price. Можно, конечно же, взять и любые другие на ваш вкус.





Для большей декоративности добавьте искусственные зимние цветы и веточки (опционально).



Завершающий штрих — слегка сбрызните спреем-снегом из баллончика. Готовый рождественский венок чудно украсит входную дверь и создаст праздничное настроение!



Подробнее о том, как сделать рождественский венок своими руками, смотрите в видео ниже:



