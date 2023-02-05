Полезный трюк для холодильника

Узнайте об отличном трюке с губкой для мытья посуды и обыкновенной поваренной солью! Лайфхак будет полезен абсолютно каждому.







Надрежьте губку сбоку. Всыпьте немного соли, распределите внутри.







Теперь губку разместите в холодильнике, напротив отверстия для слива. Губка будет впитывать лишнюю влагу, и она больше не будет скапливаться на стенках!







Также соль обладает дезинфицирующим действием.







Губку с солью можно также просто положить на полке или дверце холодильника. Это поможет овощам, зелени и фруктам дольше оставаться свежими, так как вся лишняя влага будет впитываться в губку.





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