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Полезный трюк для холодильника

Узнайте об отличном трюке с губкой для мытья посуды и обыкновенной поваренной солью! Лайфхак будет полезен абсолютно каждому.

Полезный трюк для холодильника

Надрежьте губку сбоку. Всыпьте немного соли, распределите внутри.

Полезный трюк для холодильника

Теперь губку разместите в холодильнике, напротив отверстия для слива. Губка будет впитывать лишнюю влагу, и она больше не будет скапливаться на стенках!

Полезный трюк для холодильника

Также соль обладает дезинфицирующим действием.

Полезный трюк для холодильника

Губку с солью можно также просто положить на полке или дверце холодильника. Это поможет овощам, зелени и фруктам дольше оставаться свежими, так как вся лишняя влага будет впитываться в губку.

Полезный трюк для холодильника
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