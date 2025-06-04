5 неприятностей, которые приносит нашему здоровью 21 век

1. СДВГ

2. Инсулинорезистентность/лишний вес

Трагедия нашего века. И трагедия не потому, что дети не понимают дурман сахара, а потому, что родители это поощряют. / Фото: coub.com

3. Недостаточное снабжение мозга кислородом из-за наклоненной вперед шеи

Врачи предполагают, что через сто лет могут начать рождаться люди с наклонённой вперёд шеей, если мы ничего не сделаем уже сейчас./ Фото: culture.ru

4. Хронический стресс

Я этого не вывезу! / Фото: medicalxpress.com

5. Сбой циркадных ритмов

Да что ж такое!!! / Фото: crimea.ria.ru