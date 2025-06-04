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5 неприятностей, которые приносит нашему здоровью 21 век




Век, в который мы живём, можно назвать веком тотальной доступности всего – от информации до пищи. Поведенческие паттерны многих людей изменились до неузнаваемости по сравнению с концом века двадцатого. Материал даст антихит-парад неприятностей, которые наше время причиняет нашему здоровью.

1. СДВГ


СДВГ. / Фото: magiya-vokrug.ru

СДВГ. / Фото: magiya-vokrug.
ru

 

Сегодня большинство людей зависимы от смартфона. Более того – от «ТикТока». Люди просматривают контент, меняя каждые несколько секунд сюжет. Таким образом развивается невозможность удерживать внимание на чем-то более нескольких секунд. Это называется СДВГ, в результате люди не могут продуктивно учиться и выполнять рабочие задачи.

2. Инсулинорезистентность/лишний вес



Трагедия нашего века. И трагедия не потому, что дети не понимают дурман сахара, а потому, что родители это поощряют. / Фото: coub.com

Трагедия нашего века. И трагедия не потому, что дети не понимают дурман сахара, а потому, что родители это поощряют. / Фото: coub.com

 

В девяностые подростки были одержимы хлопнуть пивка, искали сверстника постарше, который сойдёт за восемнадцатилетнего и сможет купить немного горячительного на всю компанию. Что мы видим сейчас? Подростки тратят все карманные деньги на «Фанту», шоколадки, чипсы, бургеры. Как результат – снижение организмом толерантности к глюкозе с младых лет, что приводит к лишнему весу в детстве/юности, набору лишнего веса. Сахар – легальный и недорогой дурман. И все это заметили. За сахар не поругают родители, но скоро вас поругает ваш организм, подарив серьезные болезни в молодом возрасте.

3. Недостаточное снабжение мозга кислородом из-за наклоненной вперед шеи


Врачи предполагают, что через сто лет могут начать рождаться люди с наклонённой вперёд шеей, если мы ничего не сделаем уже сейчас. / Фото: culture.ru

Врачи предполагают, что через сто лет могут начать рождаться люди с наклонённой вперёд шеей, если мы ничего не сделаем уже сейчас.
/ Фото: culture.ru

 

Из-за постоянно наклонённой вперёд шеи к смартфону страдает не только позвоночник/осанка, но и мозг. Если шея постоянно наклонена вперёд, передавливаются артерии (в частности, БЦА), которые снабжают мозг кислородом. Мы начинаем плохо соображать, провоцируются головокружения, развивается вегето-сосудистая дистония. Из-за смартфона это может происходить и в пять лет, если вас некому контролировать.

4. Хронический стресс


Я этого не вывезу! / Фото: medicalxpress.com

Я этого не вывезу! / Фото: medicalxpress.com

 

Хронический стресс мы получаем из-за постоянного скроллинга новостных лент, где мы узнаём о новостях из горячих точек, поступках живодёров и т.п. Бесконечно по собственной воле читая плохие новости, мы можем развить такую стадию хронического стресса, что и до клинической депрессии рукой подать.

5. Сбой циркадных ритмов


Да что ж такое!!! / Фото: crimea.ria.ru

Да что ж такое!!! / Фото: crimea.ria.ru

 

Мы пьём много кофе и пялимся в смартфон за минуты до предполагаемого сна. В результате сбиваются наши циркадные ритмы – биологический механизм, отвечающий за сон и бодрствование, которые у наших предков регулировались просто наступлением утра и ночи. Если пить много кофе и смотреть в смартфон перед сном, то кофеин и синее излучение экрана дадут результатом нам разбитое состояние утром, даже если мы поспали 8 часов. Есть над чем задуматься!

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