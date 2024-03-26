Странные постройки нацистов, или Почему в Германии бомбоубежища имели форму исполинской башни

До сих пор на территории Германии можно увидеть странные сооружения, которые раньше были бомбоубежищами («Winkelturme»). | Фото: twipu.com/ twitter.com.

Бомбоубежище «Winkelturme» в Фалькензе (Германия). | Фото: ru.wikipedia.org/ © Boepet.

Башня «Winkelturme» в Кнапсаке (Германия). | Фото: ru.wikipedia.org/ © Achim Raschka.

Подобной модификации строились башни-бомбоубежища в Вюнсдорфе («Winkelturme»). | Фото: urban3p.ru.

Башня-бомбоубежище «Winkelturme» в Гисене (Германия). | Фото: ru.wikipedia.org/ © Doris Antony.

До сих пор на территории Штутгарта можно увидеть башни Винкеля (Германия). | Фото: account.travel.

Разрез башни Винкеля (образец 1934 г). | Фото: rusblog31.blogspot.com /account.travel.

План-чертеж уникального в своем роде бомбоубежища «Winkelturme», созданного архитектором Лео Винкелем. | Фото: ursa-tm.ru.

Такого плана лавки были расположены в бомбоубежищах «Winkelturme» (Германия). | Фото: popmech.ru/ ursa-tm.ru.

Лео Винкель спроектировал несколько моделей бомбоубежищ «Winkelturme». | Фото: topwar.ru/ urban3p.ru.

Схема башни 2-й модификации и ее пример («Winkelturme»). | Фото: ursa-tm.ru/ popmech.ru.

Только одна башня «Winkelturme» пострадала от прямого попадания снаряда, остальные выстояли (архивный снимок поврежденного сооружения). | Фото: luftschutzbunker-wilhelmshaven.de.

Некоторые башни «Winkelturme» трансформировали и теперь они выполняют совсем другие функции (Германия). | Фото: ursa-tm.ru.