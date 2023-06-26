Есть много способов сделать необычные, яркие снимки. Фотограф Сэм Скоулз посетил ледяные замки в штате Юта и запечатлел огонь и лед.







1. В США есть несколько ледяных замков. Один из них возведен в городе Линкольн, второй — в Брекенридже (штат Колорадо) и третий замок построили в городе Мидуэй (штат Юта). (Фото Sam Scholes):







2. Идея принадлежит Бренту Кристенсену, основателю компании Ice Castles. Все началось несколько лет назад, когда Кристенсен строил у себя во дворе лабиринты и иглу для детей. Постепенно технология совершенствовалась, и теперь все желающие могут побывать в настоящем ледяном замке. (Фото Sam Scholes):







3. Необычность ледяных замков заключается не только в сложности конструкции с залами и переходами, но и в том, что их толщина продолжает расти в течение всего зимнего сезона. Только в марте, с наступлением тепла, сооружения начинают таять. (Фото Sam Scholes):







4. Но вернемся к огню и льду. Фризлайт — это удивительное искусство «застывшего света». Фризлайт называют также светографикой, светописью и т.д., но все эти названия объединяет одно — рисование светом. Фризлайт выполняется при помощи всего нескольких основных инструментов: фотоаппарата, источника света и фантазии автора. (Фото Sam Scholes):







5. Застывший свет фиксируют на длинной выдержке обычно 10 до 30 секунд. (Фото Sam Scholes):







6. А такие снимки делают при помощи стальной ваты. Работает это следующим образом: берется стальная вата, обматывается вокруг железного основания и поджигается. Все это дело раскручивается на веревке и делаются снимки на длинной выдержке. (Фото Sam Scholes):







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