С нами не соскучишься!

8 339 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    что-то с количеством книг авторы библиотеки "в лужу сели". Возможно в этой библиотеке 2 мнл. книгСамая красивая би...
  • Юрий Федоров
    Из листьев к головке чеснока??? Что курил автор?Подкормка чеснока...
  • Traveller
    В Детройте, в гетто дома выглядят куда как более цивильно.Зачем в столице Г...

Огонь и лед

Есть много способов сделать необычные, яркие снимки. Фотограф Сэм Скоулз посетил ледяные замки в штате Юта и запечатлел огонь и лед.

Огонь и лед

1. В США есть несколько ледяных замков. Один из них возведен в городе Линкольн, второй — в Брекенридже (штат Колорадо) и третий замок построили в городе Мидуэй (штат Юта). (Фото Sam Scholes):

Огонь и лед

2. Идея принадлежит Бренту Кристенсену, основателю компании Ice Castles. Все началось несколько лет назад, когда Кристенсен строил у себя во дворе лабиринты и иглу для детей. Постепенно технология совершенствовалась, и теперь все желающие могут побывать в настоящем ледяном замке. (Фото Sam Scholes):

Огонь и лед

3. Необычность ледяных замков заключается не только в сложности конструкции с залами и переходами, но и в том, что их толщина продолжает расти в течение всего зимнего сезона. Только в марте, с наступлением тепла, сооружения начинают таять. (Фото Sam Scholes):

Огонь и лед

4. Но вернемся к огню и льду. Фризлайт — это удивительное искусство «застывшего света». Фризлайт называют также светографикой, светописью и т.д., но все эти названия объединяет одно — рисование светом. Фризлайт выполняется при помощи всего нескольких основных инструментов: фотоаппарата, источника света и фантазии автора. (Фото Sam Scholes):

Огонь и лед

5. Застывший свет фиксируют на длинной выдержке обычно 10 до 30 секунд. (Фото Sam Scholes):

Огонь и лед

6. А такие снимки делают при помощи стальной ваты. Работает это следующим образом: берется стальная вата, обматывается вокруг железного основания и поджигается. Все это дело раскручивается на веревке и делаются снимки на длинной выдержке. (Фото Sam Scholes):

Огонь и лед

7.

Огонь и лед

8.

Огонь и лед

9.

Огонь и лед

10.

Огонь и лед

11.

Огонь и лед

12.

Огонь и лед

13.

Огонь и лед

14.

Огонь и лед

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Огонь и лед

И не забудьте:
Огонь и ледПодписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх